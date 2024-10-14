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Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı! ‘Hayatımın en çılgın gecesi’

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#Brantley Gilbert#Country Müzik#Doğum
Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı ‘Hayatımın en çılgın gecesi’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2024 08:19

Cuma günü Mississippi'de verdiği konserin başlamasından kısa bir süre sonra country şarkıcısı Brantley Gilbert, acil bir durum nedeniyle sahneden inerken hayranları neler olduğunu anlayamamıştı.

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Gilbert onlara “sizi iyi bir nedenle de olsa yarı yolda bırakmak zorundayım” demişti… çünkü onu yıllardır hiçbir konserinde yalnız bırakmayan eşi Amber, kocası sahnede şarkı söylerken sancıları başlamıştı.

Country şarkıcısı Brantley Gilbert, eşi grubun tur otobüsünde doğum yaptığı için konserine aniden ara vermek zorunda kalmıştı…

Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı ‘Hayatımın en çılgın gecesi’

Ünlü şarkıcı Instagram'daki bir paylaşımına “Dün gece hayatımın en çılgın gecesi olabilir” başlığını attı ve “Böylesine harika bir kadının böylesine harika bir şey yapmasını izlemek asla unutamayacağım bir şey” diye yazdı.

Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı ‘Hayatımın en çılgın gecesi’

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Eşinin konserine giden Amber Gilbert, kocası sahnedeyken doğum sancısı başlayınca ve hastaneye yetişecek zaman da kalmayınca tur otobüsüne koştu.

Ve Brantley Gilbert'in eşi 3. çocuklarını tur otobüsünde doğurdu.

Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı ‘Hayatımın en çılgın gecesi’
Babası sahnedeyken doğan bu bebek ünlü çiftin üçüncü çocuğu

Ünlü şarkıcı oğlu doğduktan sonra hislerini “Etrafımızda toplandıkları için müzisyen arkadaşlarıma, bu küçük adamı dünyaya getirmemize yardım ettiği için Brittany Thornton'a, bize çılgınca sevgi ve destek gösterdikleri için Tupelo, Mississippi'ye ve en önemlisi ... Amber Gilbert'e, seni sevmeme izin verdiğin ve bana bir kadının ne kadar inanılmaz derecede güçlü olabileceğini TAM OLARAK gösterdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.”

Konser esnasında çekilen videoda Gilbert'in performansına başladıktan kısa süre sonra sahneyi terk ettiği ve çıkışa doğru telaşla koştuğu görülüyor. Video daha sonra Gilbert'in tur otobüsünde annesini arayarak torununun doğduğunu müjdelemesiyle sona eriyor.

Ünlü şarkıcı konseri sırasında bir anda sahneden indi… Karısı tur otobüsünde doğum yaptı ‘Hayatımın en çılgın gecesi’

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Eşini ve yeni doğan bebeğini öpüp kokladıktan sonra sahneye dönen ve seyircilere “Bir bebeğimiz oldu!” diye anons yapınca seyircilerden coşkulu bir tezahürat yükseldi.

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#Brantley Gilbert#Country Müzik#Doğum

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