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Â Ä°ÅŸte bir zamanlar Ã§alkantÄ±lÄ± hayatÄ±yla gÃ¼ndemde olan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± daha geÃ§en ay bu duyguyu ilk kez tattÄ±. GeÃ§en yÄ±l kendi elleriyle evlendirdiÄŸi kÄ±zÄ± ona bir torun verdi. Ãœstelik de ilk torunu onu onurlandÄ±rmak iÃ§in Ã¼nlÃ¼ dedesinin adÄ±nÄ± bile taÅŸÄ±yor.

Ä°ÅŸte Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n gÃ¼zel kÄ±zÄ±yla damadÄ± yeni doÄŸan bebekleriyle ilk Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ de kutladÄ±... Mutlu anlarÄ±nÄ± da sosyal medyadan paylaÅŸtÄ± Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n kÄ±zÄ±.

HayatÄ±nÄ±n en gÃ¼zel anÄ±larÄ±nÄ± biriktiren bu ÅŸanslÄ± ve genÃ§ anne Eminem'in kÄ±zÄ± Hailie Jadeâ€¦

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GerÃ§ek adÄ± Marshall Bruce Mathers III olan Eminem, kÄ±zÄ± Hailie Jade'i geÃ§en yÄ±l Ewan McClintock ile evlendirmiÅŸti. Sonradan kendisinin itiref ettiÄŸine gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde de hamileliÄŸinin ilk dÃ¶nemindeydi Hailie Jade. Bunu da kocasÄ±, kendisi ve yakÄ±n bir arkadaÅŸÄ±ndan baÅŸka kimse bilmiyordu.

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Sonunda Hailie Jade ve Ewan McClintock'Ä±n ilk bebeÄŸi Eliot Marshall McClintock, mart ayÄ±nÄ±n 14'Ã¼nde dÃ¼nyaya gÃ¶zlerini aÃ§tÄ±. Hailie, biraz gecikmeyle de olsa onun doÄŸumunu sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu.

GeÃ§en pazar gÃ¼nÃ¼ de oÄŸluyla birlikte ilk Anneler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ kutladÄ±. Bunun ÅŸerefine bir de sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ± genÃ§ anne.

29 yaÅŸÄ±ndaki Hailie Jade'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± video anne ile oÄŸlunu Ã§eÅŸitli dÃ¶nemlerde Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini iÃ§eriyor. Bu kÄ±sacÄ±k zamanda bile minik bebeÄŸin ne kadar bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ olduÄŸu dikkat Ã§ekiyor.

Hailie Jade paylaÅŸÄ±mÄ±na "Seninle birlikte bÃ¼yÃ¼mek hayatÄ±mÄ±n en bÃ¼yÃ¼k hediyesiydi... Beni annen yaptÄ±ÄŸÄ±n iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim minik oÄŸlum" mesajÄ± eÅŸlik etti.

GenÃ§ annenin bu paylaÅŸÄ±mÄ±na takipÃ§ilerinden Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve yorum geldi.

Sosyal medyadan da uzun sÃ¼re uzak kalan Hailie Jade, oÄŸlunun 14 Mart'ta dÃ¼nyaya geldiÄŸini belirten paylaÅŸÄ±mÄ±yla sessizliÄŸini bozdu.Â

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KapÃ¼ÅŸonlu Ã¶rgÃ¼ hÄ±rkasÄ±yla Ã§ekilen pozlarÄ± yayÄ±nlanan minik bebeÄŸe Elliot Marshall adÄ± verildi. Bebek ikinci adÄ± dolayÄ±sÄ±yla Ã¼nlÃ¼ dedesiyle de adaÅŸ oldu.





Hailie Jade, babasÄ± Eminem'in Temporary adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ± iÃ§in Ã§ekilen klipte rol aldÄ±. O sÄ±rada da Eminem'e arkasÄ±nda 'BÃ¼yÃ¼kbaba' yazan bir sweatshirt ile bir de ultrason gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ verdi. BÃ¶ylece mutlu haberi herkes duydu.

AlÄ±ntÄ± Metni





DÃœÄžÃœNÃœNDE BEBEÄžÄ° KARNINDAYDI

Eminem'in iki kÄ±zÄ±ndan biri olan Hailie Jade ile Evan McClintocK, geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼nya evine girdi. KÄ±zÄ±nÄ±n mutlu gÃ¼nÃ¼nde yanÄ±nda yer alan Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± dÃ¼ÄŸÃ¼nde onunla bir de duygu dolu bir dans gÃ¶sterisi sergiledi.

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DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden kÄ±sa bir sÃ¼re geÃ§miÅŸti ki bu kez Hailie Jade ile Evan McClintock'un bir bebek bekledikleri duyuldu.

Hailie Jade de Brittany ile birlikte sunduÄŸu Just A Little Shady adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±nda dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde hamile olduÄŸunu itiraf etti.

Bu durumu konuklardan saklamak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir Ã§aba gÃ¶sterdiklerini de sÃ¶zlerine ekledi genÃ§ kadÄ±n.

ÃœzÃ¼ntÃ¼sÃ¼ yÃ¼zÃ¼ne yansÄ±dÄ±... Sessizce baÅŸÄ±nÄ± Ã¶nÃ¼ne eÄŸdi





GEÃ‡EN YIL EVLENDÄ°LERÂ

Hailie Jade ve Evan McClintock, geÃ§en yÄ±lÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda evlendi.

Hailie Jade Scott, uzun sÃ¼redir birlikte olduÄŸu Evan McClintock ile evlendiÄŸini, yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyurdu.

Hailie, o paylaÅŸÄ±mda da mutluluÄŸunu satÄ±rlara dÃ¶ktÃ¼.

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Beyaz gelinliÄŸi iÃ§inde mutluluktan kelimenin tam anlamÄ±yla uÃ§arken Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸan Hailie "Daha iyisini isteyemezdik... Mutluluk gÃ¶zyaÅŸlarÄ±, kahkahalar ve gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir sevgi hissettik "diye ifade etti duygularÄ±nÄ±.

Ã‡iÃ§eÄŸi burnunda kocasÄ± Evan'Ä±n ve kendisinin, aile, arkadaÅŸ ve yakÄ±nlarÄ±ndan gÃ¶rdÃ¼kleri ilgi ve sevgi nedeniyle bÃ¼yÃ¼k bir ÅŸÃ¼kran duygusu hissettiklerini de satÄ±rlarÄ±na ekledi mutlu gelin.

KocasÄ±, dÃ¶rt yÄ±llÄ±k evliliÄŸin Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±nda ihanet etti... ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n ruhu bile duymadÄ±...





GELÄ°NLÄ°ÄžÄ° SADE VE ÅžIKTI

Eminem'in eski eÅŸi Kim Scott ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen biyolojik kÄ±zÄ± Haile, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in askÄ±sÄ±z bir gelinlik seÃ§ti.

GelinliÄŸin bir kÄ±smÄ± genÃ§ kÄ±zÄ±n bedenini sararken etek kÄ±sÄ±mlarÄ± ise kat kat ve kabarÄ±ktÄ±. GenÃ§ gelin, bu bÃ¼yÃ¼k gÃ¼nÃ¼nde saÃ§Ä±nÄ± sade bir ÅŸekilde topladÄ± ve gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ de uzun duvaÄŸÄ±yla tamamladÄ±.

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Damat ise klasik siyah bir takÄ±m elbise giydi.

ÃœnlÃ¼ Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k mutluluÄŸu: 10 yÄ±l sonra doÄŸan bebek kucaklarÄ±ndan dÃ¼ÅŸmÃ¼yor





Gelinin babasÄ± Eminem de Haile'nin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iÃ§in her zamanki spor kÄ±yafetlerinden vazgeÃ§ip takÄ±m elbise giydi. Ãœstelik dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde kÄ±zÄ±nÄ± kollarÄ±nÄ±n arasÄ±na aldÄ± ve beyaz gÃ¼llerle sÃ¼slenmiÅŸ pistte onunla dans bile etti.





Hailie ile Evan 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana romantik iliÅŸki yaÅŸÄ±yordu. GenÃ§ler niÅŸanlandÄ±klarÄ±nÄ± da 2023 yÄ±lÄ±nda sosyal medyadan ilan etmiÅŸti.

AlÄ±ntÄ± Metni





Eminem, evlatlÄ±k kÄ±zÄ± Alaina Marie Scott'Ä± da 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n haziran ayÄ±nda Matt Moeller ile evlendirmiÅŸti. Â

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