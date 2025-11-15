Ünlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim!

Haberin Devamı

Ama bazen onlar için de ipin ucu kaçıyor ve kilolar geliyor... Özellikle de belli bir yaştan sonra... İşte o zaman da aslında sağlığı tehdit etse de moda haline gelen zayıflama iğnelerini kullanıyorlar..

Kullanıyorlar kullanmasına ama bunun da bir bedeli oluyor. Bazıları aşırı kilo verip bir türlü toparlanamıyor. Bazıları da farklı bedeller ödeyip endişe yaşıyor.

ZAYIFLAMA İĞNESİ YÜZÜNDEN KÖR OLABİLECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Tıpkı ünlü şarkıcı Robbie Williams gibi...

51 yaşındaki Williams da zayıflama ilacı kullandığını gizlemeyen ünlülerden. Ama söylediğine göre bu yüzden yakında kör bile olabilir!

Robbie Williams, son zamanlarda görüşünün iyice bulanıklaştığını belirtip durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Robbie Williams, bir dizi zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görüşünün iyice kötüye gittiğini anlattı.

Özellikle de sahnedeyken kendisini izleyenlerin yüzlerini görmekte giderek zorlandığını belirtti Williams.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bunları anlatıyorum çünkü insanları bu konudaki olası riskler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gerekli araştırmayı yaptıklarından emin olsunlar."





'BENCE YAŞIMDAN DEĞİL, ZAYIFLAMA İĞNELERİNDEN'

Ünlü şarkıcı "Ben bu aşıları erken kullanmaya başlayanlardan biriyim. Ama şunu fark ediyorum ki görüşüm pek iyi değil. Bir süredir bulanık görüyorum ve durum giderek kötüleşiyor" dedi.

Robbie Williams, her ne kadar artık 50'sini geçmiş olsa da görüşündeki bu bozukluğun bu yüzden değil kullandığı zayıflama iğnelerinden kaynaklandığına inandığını da sözlerine ekledi.

Söylediğine göre Williams, görüşüyle ilgili sorunu ilk kez, gittiği bir Amerikan futbolu maçında fark etti. Aniden oyuncuları seçememeye başladığını, onları sadece sahadaki figürler olarak gördüğünü anlattı.

Bu durum üzerine bir göz doktoruna gittiğini ve kendisine yeni gözlük verildiğini söyleyen Robbie Williams, o sırada bu durumun zayıflama iğnelerinden kaynaklanabileceğinin aklına gelmediğini anlattı.

Söylediğine göre sonradan böyle bir olasılığı düşünmeye başladı.

Ünlü şarkıcı kendisi gibi zayıflama iğnesi kullanmak isteyenlere de "İyice araştırın" diye önerine bulundu.