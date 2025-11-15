×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ünlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim!

Güncelleme Tarihi:

#Robbie Williams#Take That#Zayıflama İğnesi
Ünlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 16:31

Gösteri dünyasının ünlülerinin en büyük dertlerinden biri formda kalmak... Genel olarak bunu başarmak için de bütün imkanlarını kullanıyorlar.

Haberin Devamı

Ama bazen onlar için de ipin ucu kaçıyor ve kilolar geliyor... Özellikle de belli bir yaştan sonra... İşte o zaman da aslında sağlığı tehdit etse de moda haline gelen zayıflama iğnelerini kullanıyorlar..

Kullanıyorlar kullanmasına ama bunun da bir bedeli oluyor. Bazıları aşırı kilo verip bir türlü toparlanamıyor. Bazıları da farklı bedeller ödeyip endişe yaşıyor.

Ünlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim

ZAYIFLAMA İĞNESİ YÜZÜNDEN KÖR OLABİLECEĞİNİ İLERİ SÜRDÜ
Tıpkı ünlü şarkıcı Robbie Williams gibi...

51 yaşındaki Williams da zayıflama ilacı kullandığını gizlemeyen ünlülerden. Ama söylediğine göre bu yüzden yakında kör bile olabilir!

Robbie Williams, son zamanlarda görüşünün iyice bulanıklaştığını belirtip durumun daha da kötüye gittiğini söyledi.

Haberin Devamı

İngiliz The Sun gazetesine konuşan Robbie Williams, bir dizi zayıflama iğnesi kullandıktan sonra görüşünün iyice kötüye gittiğini anlattı.

Özellikle de sahnedeyken kendisini izleyenlerin yüzlerini görmekte giderek zorlandığını belirtti Williams.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: " Bunları anlatıyorum çünkü insanları bu konudaki olası riskler hakkında bilgilendirmek istiyorum. Gerekli araştırmayı yaptıklarından emin olsunlar."

Gözden KaçmasınEski eş düşman olur mu hiç Ünlü çift parasızlıktan boşandı... Şimdi bütün borçlarını beraber ödeyeceklerEski eş düşman olur mu hiç! Ünlü çift parasızlıktan boşandı... Şimdi bütün borçlarını beraber ödeyeceklerHaberi görüntüle

Ünlü şarkıcı kilo verme iğnelerinin bedelini ağır ödedi: Her an kör olabilirim

'BENCE YAŞIMDAN DEĞİL, ZAYIFLAMA İĞNELERİNDEN'
Ünlü şarkıcı "Ben bu aşıları erken kullanmaya başlayanlardan biriyim. Ama şunu fark ediyorum ki görüşüm pek iyi değil. Bir süredir bulanık görüyorum ve durum giderek kötüleşiyor" dedi.

Robbie Williams, her ne kadar artık 50'sini geçmiş olsa da görüşündeki bu bozukluğun bu yüzden değil kullandığı zayıflama iğnelerinden kaynaklandığına inandığını da sözlerine ekledi.

Söylediğine göre Williams, görüşüyle ilgili sorunu ilk kez, gittiği bir Amerikan futbolu maçında fark etti. Aniden oyuncuları seçememeye başladığını, onları sadece sahadaki figürler olarak gördüğünü anlattı.

Haberin Devamı

Bu durum üzerine bir göz doktoruna gittiğini ve kendisine yeni gözlük verildiğini söyleyen Robbie Williams, o sırada bu durumun zayıflama iğnelerinden kaynaklanabileceğinin aklına gelmediğini anlattı. 

Söylediğine göre sonradan böyle bir olasılığı düşünmeye başladı.

Ünlü şarkıcı kendisi gibi zayıflama iğnesi kullanmak isteyenlere de "İyice araştırın" diye önerine bulundu.

Gözden KaçmasınFilmi gişede batınca evliliği de sarsıldı... Utançtan kocasının yüzüne bakamıyor... Boşa gitti paralarFilmi gişede batınca evliliği de sarsıldı... Utançtan kocasının yüzüne bakamıyor... Boşa gitti paralar!Haberi görüntüle

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Robbie Williams#Take That#Zayıflama İğnesi

BAKMADAN GEÇME!