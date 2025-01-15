 Ünlü şarkıcıyı kocasından ölüm ayırmıştı...  Artık yoksun... Ama her günüm seninle geçiyor

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Büyük olasılıkla ünlü şarkıcıyla kocası da eğer ölüm onları ayırmasaydı çok uzun süren bir evliliğin kahramanları olacaktı. Çünkü aşkları gerçekten çok büyüktü...

Bu aşkın meyvesi olan üç çocuklarıyla birlikte mutlu bir hayat sürdürüyorlardı. Ama bundan tam dokuz yıl önce yakalandığı hastalık, ünlü şarkıcının kocasını, üç çocuğunun da babasını koparıp alıverdi ellerinden.

Şimdi o aile, ölümünün dokuzuncu yılında boşluğu hep hissedilen o sevgili eşi ve babayı andı.

DOKUZ YIL ÖNCE ÖLEN KOCASINI HİÇ UNUTMADI

Ölüm ayırıncaya kadar evliliğini sürdüren bu ünlü şarkıcı Celine Dion…

Birkaç yıldır katı kişi sendromu denilen bir hastalık nedeniyle zor dönemler geçiren Dion'un kalbinde 2016 yılında yitirdiği kocası Rene Angelil'in acısı bir kez daha tazelendi.

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Yakalandığı gırtlak kanserinden kurtulamayan müzik yapımcısı Angelil'i, ölümünün dokuzuncu yılında bir sosyal medya paylaşımıyla andı Celine Dion.

Büyük aşkı; kocası Rene Angelil'in anısına kaleme aldığı mesajına "Rene, gitmenin üzerinden dokuz yıl geçtiğine inanamıyoruz" satırıyla başladı.

Ardından da şöyle sürdürdü: "Senin varlığını hissetmediğimiz tek bir gün bile geçmiyor. Sen benim en büyük şampiyonumdun, partnerimdin, içimdeki iyiyi her zaman gören kişiydin. Sana saygı duyuyorum ve seni sonsuza kadar özleyeceğim aşkım... Seni seviyoruz."





GERİDE BÜYÜK AŞKINDAN YADİGAR ÜÇ ÇOCUĞU KALDI: Celine Dion, kocasının dokuzuncu ölüm yıldönümü anısına kaleme aldığı bu mesajla birlikte bir de aile fotoğrafı paylaştı. O fotoğrafta Dion, Angelil ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları 23 yaşındaki Rene Charles, 14 yaşındaki ikizleri Nelson ve Eddy ile birlikte görülüyor.





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ONUNLA HENÜZ ÇOCUKKEN TANIŞTI

Celine Dion, ile kendisinden yaşça çok büyük olan kocasıyla henüz 12 yaşındayken tanıştı. O sırada Rene Angelil çoktan 38 yaşına gelmişti.

Ünlü şarkıcı, People dergisine verdiği bir röportajda o ilk karşılaşmalarında kendisinin şarkı söylediğini ve o sırada Angelil'in ağladığını anlattı.

"O anda iyi bir iş yaptığımı biliyordum" sözleriyle Angelil'in ağladığını görmenin kendisinde yarattığı duyguyu ifade etti.

Rene Angelil, bu küçük kızın sesinden o kadar etkilendi ki ona bir albüm yapmaya karar verdi. Ancak maddi kaynak bulamayınca evini ipotek ettirdi.

Bu sayede Dion'un ilk albümü La voix du bon Dieu yayınlandı. Albüm, ikilinin yaşadığı Kanada'nın Quebec kentinde büyük başarı kazandı.

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12 YAŞINDA TANIŞTILAR, 19 YAŞINDA ARTIK ONUN SEVGİLİSİYDİ

Başta menajeri olan ve kendisine koruyucusu gibi davranan Rene Angelil ile Celine Dion'un arasındaki duygular geçen yıllarla birlikte değişmeye başladı.

Tanışmalarından 7 yıl sonra Dian 19 yaşına geldiğinde ilk romantik randevularına çıktılar.

Yine de ilişkilerini öyle çok göz önünde yaşamamayı tercih ettiler. Ünlü şarkıcı Dion bu durumu da şöyle anlattı bir röportajında "İlişkimizi benim kariyerim için gizli tuttuk. Bu aşkı gizlice yaşıyordum."

Ama sonra aşıklar 1994 yılında Montreal'de evlendi. Artık aşklarını hem dünya duymuş hem de resmiyete dökülmüştü.

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DÜĞÜNLERİ TV'DEN CANLI YAYINLANDI

Dion ile Angelil'in düğün törenini Kanada TV'si canlı olarak yayınladı. Celine Dion düğününde duvak yerine üzeri kristallerle kaplı bir aksesuar kullandı. Gelinliğinin o ayrıntısı da aradan geçen yıllara rağmen hiç unutulmadı.

Dion ile Angelil'in ilk çocuğu Rene Charles 2001 yılında dünyaya geldi. 2010'da da ikizleri Nelson ile Eddy doğdu.

Geçtiğimiz aralık ayında Celine Dion, kaybettiği kocası Rene Angelil ile evlilik yıl dönümünü de unutmadı.

Yaptığı sosyal medya paylaşımında Angelil'e "Sen hala her gün kalplerimizi dolduruyorsun. Sen bizim için her şeysin, seni çok özlüyoruz. 30'uncu yıl dönümümüz kutlu olsun aşkım" satırlarıyla seslendi.

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Celine Dion ile Rene Angelil'in 1994 yılında başlayan evliliği 2016 yılına kadar sürdü. Angelil, yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayata veda etti.





2016 yılının ocak ayında 73 yaşındayken hayata veda etti Rene Angelil. Cenaze töreni, Kanada'nın Montreal kentindeki Notre Dame Bazilikası'nda yapıldı. Celine Dion, o sırada daha küçük olan ikizleri ve büyük oğluyla katıldı törene.





Siyahlar giyen ve yüzünü de aynı renk bir tülle örten Dion, törenin sonlarına doğru kocasının tabutuna başını koyup sarılarak büyük aşkıyla vedalaştı.