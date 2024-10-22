Ünlü şarkıcı kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti… Kanında çok sayıda yasaklı madde bulundu!

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Geçen hafta hayatını kaybeden 31 yaşındaki Liam Payne sevenleri yasa boğdu. Ünlü şarkıcı ölümünden iki hafta önce sevgilisiyle birlikte Arjantin’e gitmiş, burada tatil yapıyordu.

Liam Payne Arjantin’e sevgilisi Kate Cassidy’le birlikte gitmişti. Bu ziyaretin amacı ise One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan’ın konserini izlemekti.





ARJANTİN’E SEVGİLİSİYLE GİTMİŞTİ… O YANINDAN AYRILINCA ÇOK SAYIDA KADINLA GÖRÜŞTÜ

Çift konsere katıldıktan sonra tatillerini uzatmaya karar verip Arjantin’de kalmıştı. Liam Payne’in kız arkadaşı Kate Cassidy’nin ünlü şarkıcı hayatını kaybetmeden önce Arjantin’den ayrıldığı ortaya çıktı.

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Ölümünden sonra görgü tanıklarının verdiği ifadelere göre Liam Payne sevgilisi ünleden ayrıldıktan sonra otelde seks işçisi olduğu düşünülen birçok kadınla görüldü.

Payne, Buenos Aires'te kaldığı otelin üçüncü katındaki odasının balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının balkondan kazara mı düştüğü yoksa intihar etmek için mi atladığı günlerce konuşuldu.





KANINDA BULUNAN MADDELER ORTAYA ÇIKTI

Arjantinli bir yetkili ismini vermeden ünlü şarkıcının nihai toksikoloji raporu açıklanmadan önce kanında bulunan maddeleri basına açıkladı.

Liam Payne’in ön otopsi raporunu gören bu yetkili ünlü şarkıcının kanında crack kokain ve metamfetamin de dahil olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

ABC News ve TMZ, kısmi otopsi sırasında Liam Payne’in kanında kokain ve benzodiazepinin yanı sıra metamfetamin, ketamin ve MDMA içeren “pembe kokain” adı verilen bir uyuşturucu kokteyli bulunduğunu bildirdi. Her iki yayın organı da ön testler hakkında bilgi sahibi olan bu Arjantinli isimsiz yetkiliye atıfta bulundu.

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ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE…

Associated Press, ismini vermek istemeyen bir yetkilinin ön toksikoloji raporunun kokaine maruz kalındığına dair kanıtlar sunduğunu ancak bu ilk sonuçların öldüğünde kanında ne kadar kokain bulunduğuna dair kesin bir bilgi vermediğini vurguladığını bildirdi.

Nihai toksikoloji sonuçlarının ancak birkaç hafta sonra kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ÖLÜM SEBEBİ: YÜKSEKTEN DÜŞMEYE BAĞLI YARALANMALAR

Associated Press, yetkilinin gazetecilere bilgi verme yetkisi olmadığı için isminin gizli kalması koşuluyla konuştuğunu bildirdi. Bu ön rapor dün Arjantin’in yerel medyasında geniş yer buldu.

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Arjantin savcılığı, ani ya da beklenmedik ölümlerde sık rastlanan bir durum olan bu olayı soruşturuyor.

Payne'in otopsisi, ölümüne neden olan travmatik yaralanmaların otelin penceresinden üç kat aşağı düşmesiyle uyumlu olduğu sonucuna vardı. Savcılar olaya başka birinin karışmış olma ihtimalini ortadan kaldırdı.

İNTİHAR MI KAZA MI?

Arjantinli müfettişlerin 31 yaşındaki Payne'in otel odasındaki kırık eşyalar ve mobilyalar arasında uyuşturucu ve alkol gibi görünen maddeler bulması, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığından kaynaklanan bir çöküntü yaşadığını tahmin etmesine yol açtı. Savcılık, Payne'in otel odasının balkonundan “yarı ya da tam bilinçsizlik” halinde düşmüş olabileceğini söyledi.

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Liam Payne’in ölümünün bir intihar mı yoksa kaza mı olduğu ise hâlâ belli değil. Ünlü şarkıcının balkondan düştüğünde uyuşturucunun etkisinde ve bilincinin yerinde olmadığı ise artık neredeyse kesinleşmiş durumda.

ÖLMEDEN ÖNCE ODASINI DARMADAĞIN ETMİŞTİ

Payne'in otel odasından çekildiği iddia edilen ve yerel medya tarafından yayınlanan fotoğraflarda bir masanın üzerinde kar benzeri bir toz ve parçalanmış bir televizyon ekranı görülüyordu.

Payne'in ölümünden kısa bir süre önce otel müdürü 911'i arayarak agresif davranan, uyuşturucu ve alkolün etkisi altında olan bir misafiri ihbar etmişti.

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ÜNLÜ ŞARKICIYA UYUŞTURUCU TEMİN EDEN KİMDİ?

Müfettişler ayrıca Arjantin'in başkentinin şık bir semti olan Palermo'daki CasaSur otelinde Payne'e aldığı uyuşturucuları kimin sattığını bulmaya çalışıyor. Polis en az üç otel çalışanının yanı sıra ölümünden birkaç saat önce Payne'in otel odasını ziyaret eden iki kadının da ifadesini aldı.





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BABASI OĞLUNUN CENAZESİNİ ALABİLMEK İÇİN ARJANTİN’E GİTTİ

Liam Payne’in babası Geoff Payne, cenazenin memleketine gönderilmesini organize etmek amacıyla dün Buenos Aires'te savcılar ve diğer yerel yetkililerle bir araya gelmişti.

Arjantinli yetkililer, Liam Payne’in cenazesinin önümüzdeki hafta İngiltere'ye gönderileceğini açıklamıştı.