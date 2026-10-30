Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı

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Bir süredir mücadele ettiği ve çok yakınları dışında herkesten gizlediği kansere yenilerek geçen ağustos ayırda 80 yaşında hayata veda eden Parton'ın kaleme aldığı gizli bir anı kitabının taslağı 13 milyon dolara satıldı.

Ünlü şarkıcının ölümünden sonra yayınlanmak üzere yazdığı kitabı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı.

Kıran kırana geçen müzayedenin sonunda kitabın taslağını Grand Central Publishing adlı yayınevi satın aldı.

Söz konusu anı kitabı taslağının ne zaman yazıldığı ya da içeriğinde neler olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak Dolly Parton gibi bir ustanın kaleminden çıktığı için büyük ses getireceğine inanılıyor.

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ÇOK SATAN KİTAPLAR YAYINLIYOR

Yapılan açıklamaya göre kitabın satış sürecini, Parton'un 2023 yılında çıkardığı Songteller: My Life in Lyrics adlı eserin temsilciliğini de üstlenen Folio adlı edebiyat ajansı yürüttü.

Kitabın taslağını satın alan Grand Central Publishing, David Baldacci, Nicholas Sparks, Harlan Coben, Sally Field, Caroline Kennedy ve Scott Turow gibi tanınmış yazarların kitaplarını da yayınlıyor.

Ünlü country müzisyeninin bu anı kitabının ölümünden sonrasına yönelik planlarının bir parçası olabileceği söyleniyor.



ÖLÜMÜNDEN SONRASI İÇİN BİLE PLAN YAPMIŞ

Parton'ın menajeri; bu konuda "Dolly hayatının sonuna kadar çalıştı. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü, ulaştığı insanlara mutluluk verdiğini görmekten keyif alıyordu. Her zaman planlı bir ihsan olan Dolly, son birkaç yıldır özel olarak seçtiği bir ekiple birlikte bir proje üzerinde çalışıyordu" diye konuştu.

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Dolly Parton hayata veda ettiğinde geride 450 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı.

Genç yaşında, son nefesine kadar birlikte kaldığı Carl Thomas Dean ile evlenen ama hiç çocuk sahibi olmayan Dolly Parton'un ölümünden önce serveti üzerinde düzenleme yaptığı ileri sürülmüştü.

Ancak müzisyenin ölümünden sonra 11 kardeşi ve onların çocukları arasında maddi anlaşmazlıklar çıktı.

Geçen hafta içinde de Parton'ın yeğeni Danielle Parton, sanatçının mirasını temsil görevine atandı.

Dolly Parton , 1966 yılında evlendiği büyük aşkı Carl Thomas Dean'i, 2025 yılının mart ayında kaybetmişti. Kendisi de ondan 17 ay sonra hayata veda etti.



