×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDASAĞLIKİLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı

Güncelleme Tarihi:

#Dolly Parton#Grand Central Publishing#Dolly Parton Serveti
Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2026 13:51

Müzik dünyasının yaşayan efsanelerinden biri olarak nitelendirilen Dolly Parton, ölümünden sonra bile milyonlarca dolar kazandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Bir süredir mücadele ettiği ve çok yakınları dışında herkesten gizlediği kansere yenilerek geçen ağustos ayırda 80 yaşında hayata veda eden Parton'ın kaleme aldığı gizli bir anı kitabının taslağı 13 milyon dolara satıldı.

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı
BÜYÜK BİR YAYINEVİ SATIN ALDI
Ünlü şarkıcının ölümünden sonra yayınlanmak üzere yazdığı kitabı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir müzayedede satışa çıkarıldı.

Kıran kırana geçen müzayedenin sonunda kitabın taslağını Grand Central Publishing adlı yayınevi satın aldı.

Söz konusu anı kitabı taslağının ne zaman yazıldığı ya da içeriğinde neler olduğu henüz bilinmiyor.

Ancak Dolly Parton gibi bir ustanın kaleminden çıktığı için büyük ses getireceğine inanılıyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKarım benim için her haliyle dünyanın en güzel kadını... Kocasının, ölümüne aşık olduğu kıvrımları mum gibi eriyor'Karım benim için her haliyle dünyanın en güzel kadını'... Kocasının, ölümüne aşık olduğu kıvrımları mum gibi eriyor!Haberi görüntüle

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı

ÇOK SATAN KİTAPLAR YAYINLIYOR
Yapılan açıklamaya göre kitabın satış sürecini, Parton'un 2023 yılında çıkardığı Songteller: My Life in Lyrics adlı eserin temsilciliğini de üstlenen Folio adlı edebiyat ajansı yürüttü.

Kitabın taslağını satın alan Grand Central Publishing, David Baldacci, Nicholas Sparks, Harlan Coben, Sally Field, Caroline Kennedy ve Scott Turow gibi tanınmış yazarların kitaplarını da yayınlıyor.

Ünlü country müzisyeninin bu anı kitabının ölümünden sonrasına yönelik planlarının bir parçası olabileceği söyleniyor.

Gözden KaçmasınBütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyorduBütün deliller toplandı, gizem perdesi biraz da olsa aralandı: Hayranları onu bembeyaz gelinlikle görmek için yanıp tutuşuyorduHaberi görüntüle

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı

ÖLÜMÜNDEN SONRASI İÇİN BİLE PLAN YAPMIŞ
Parton'ın menajeri; bu konuda "Dolly hayatının sonuna kadar çalıştı. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü, ulaştığı insanlara mutluluk verdiğini görmekten keyif alıyordu. Her zaman planlı bir ihsan olan Dolly, son birkaç yıldır özel olarak seçtiği bir ekiple birlikte bir proje üzerinde çalışıyordu" diye konuştu.

Haberin Devamı

Dolly Parton hayata veda ettiğinde geride 450 milyon dolarlık bir servet bırakmıştı.

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı
Genç yaşında, son nefesine kadar birlikte kaldığı Carl Thomas Dean ile evlenen ama hiç çocuk sahibi olmayan Dolly Parton'un ölümünden önce serveti üzerinde düzenleme yaptığı ileri sürülmüştü.

Ancak müzisyenin ölümünden sonra 11 kardeşi ve onların çocukları arasında maddi anlaşmazlıklar çıktı.

Geçen hafta içinde de Parton'ın yeğeni Danielle Parton, sanatçının mirasını temsil görevine atandı.

Gözden KaçmasınBu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başkaBu aşkı kalplerinde birlikte büyüttüler... Seninle geçen her günümü kutluyorum... Ama 28 Ekim bir başkaHaberi görüntüle

Tek ve büyük aşkından bir buçuk yıl sonra ölmüştü: Mezarında bile milyonlar kazandı
Dolly Parton, 1966 yılında evlendiği büyük aşkı Carl Thomas Dean'i, 2025 yılının mart ayında kaybetmişti. Kendisi de ondan 17 ay sonra hayata veda etti.

Gözden KaçmasınNefes aldıkça özleyeceğim dediği kocasının yanı başında mezarını çoktan hazırlatmış... Ebedi aşıklar ölümde buluştu'Nefes aldıkça özleyeceğim' dediği kocasının yanı başında mezarını çoktan hazırlatmış... Ebedi aşıklar ölümde buluştuHaberi görüntüle


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolly Parton#Grand Central Publishing#Dolly Parton Serveti

BAKMADAN GEÇME!