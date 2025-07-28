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Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor!

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#Carrie Underwood#Çiftliğe Yerleşen Ünlüler#American Idol
Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 28, 2025 16:20

Birçok ünlü artık büyük şehirden ve lüks yaşantılarından kaçıp çok daha sade ve sessiz bir hayatın özlemini duyuyor. Ve çoğu da kendilerine kırsal bölgelerden geniş araziler satın alıp bambaşka bir yaşama adım atıyorlar.

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Bu yeni hayatlarını da mutlulukla sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşıyorlar.

Bunu yapan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Carrie Underwood.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Carrie Underwood, eşi eski Amerikan futbolu yıldızı Mike Fisher ve iki oğlu Isaiah ve Jacob ile birlikte Nashville, Tennessee'nin dışında bulunan 400 dönümlük geniş bir çiftlikte yaşıyor.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Ünlü şarkıcı, hayalini gerçekleştirip aldığı arazide gönlünce bir çiftlik kurduğundan beri bu mutlu hayatından kesitleri sosyal medyadan paylaşıp hayranlarına gösteriyor.

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Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Çiftliğinde domatesten havuca, havuçtan pancara sayısız sebze meyve yetiştiren ünlü şarkıcının bir yandan da tavukları ve koyunları da var.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

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Çiftlik yaşamını seçmesine rağmen işinden de kopmayan ünlü şarkıcı bir yandan da ABD’nin en çok izlenen yarışmalarından American Idol’da jüri üyeliği yapmaya ve konserler vermeye de devam ediyor.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

İşi için bir yere gittiğinde hemen koşa koşa çiftliğine dönen Carrie Underwood’un en sevdiği şeylerden biri de çiftliğinde yetiştirdiği ürünlerden kavanoz kavanoz turşular ve reçeller yapmak.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Bu kırsal yaşama uyum sağlayan Carrie Underwood hem ürettiği bu lezzetli ürünleri sergiliyor hem de çiftlikte boş anlarında örgü ve nakış işleri yapıp kendine yaptığı şık yeleklerle, kazaklarla pozlar vermeyi ihmal etmiyor.

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Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Yetiştirdiği sebzeleri kendi elleriyle toplayıp, iyi ürünler aldığında gururla sergileyen ünlü şarkıcı ailesini de böylece doğal ve sağlıklı şekilde besliyor.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Meyve bahçesinde bol bol yürüdüğünü ve içinin huzurla dolduğunu söyleyen Carrie Underwood en çok konserve yapmayı sevdiğini söylüyor ve "Konserve yapmak, her şeyi değerlendirmenin ve daha sonra hızlı bir yemeğe ihtiyacım olduğunda kendime zaman kazandırmanın mükemmel bir yolu!" diyor.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

Sıfırdan bir şey yetiştirmenin çok güzel olduğunu söyleyen ve "Her seferinde bir şeyler elde ettiğimde küçük mucizeler gibi hissediyorum." diyen Carrie Underwood kocasıyla bu araziyi daha önce satın alsa da aslında macerası daha yeni başladı sayılır.

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2020’de, pandemi döneminde çiftliklerini büyütüp verim almaya başlayan çift artık bu çalışmalarının karşılığını her şeyden tam verim sağlayarak almayı başarmış durumdalar.

Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor

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#Carrie Underwood#Çiftliğe Yerleşen Ünlüler#American Idol

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