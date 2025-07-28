Ünlü şarkıcı huzuru çiftlik hayatında buldu… Şimdi kuzularını büyütüp turşu kuruyor!

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Bu yeni hayatlarını da mutlulukla sosyal medya hesaplarından hayranlarıyla paylaşıyorlar.

Bunu yapan isimlerden biri de ünlü şarkıcı Carrie Underwood.

Carrie Underwood, eşi eski Amerikan futbolu yıldızı Mike Fisher ve iki oğlu Isaiah ve Jacob ile birlikte Nashville, Tennessee'nin dışında bulunan 400 dönümlük geniş bir çiftlikte yaşıyor.

Ünlü şarkıcı, hayalini gerçekleştirip aldığı arazide gönlünce bir çiftlik kurduğundan beri bu mutlu hayatından kesitleri sosyal medyadan paylaşıp hayranlarına gösteriyor.

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Çiftliğinde domatesten havuca, havuçtan pancara sayısız sebze meyve yetiştiren ünlü şarkıcının bir yandan da tavukları ve koyunları da var.

Çiftlik yaşamını seçmesine rağmen işinden de kopmayan ünlü şarkıcı bir yandan da ABD’nin en çok izlenen yarışmalarından American Idol’da jüri üyeliği yapmaya ve konserler vermeye de devam ediyor.

İşi için bir yere gittiğinde hemen koşa koşa çiftliğine dönen Carrie Underwood’un en sevdiği şeylerden biri de çiftliğinde yetiştirdiği ürünlerden kavanoz kavanoz turşular ve reçeller yapmak.

Bu kırsal yaşama uyum sağlayan Carrie Underwood hem ürettiği bu lezzetli ürünleri sergiliyor hem de çiftlikte boş anlarında örgü ve nakış işleri yapıp kendine yaptığı şık yeleklerle, kazaklarla pozlar vermeyi ihmal etmiyor.

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Yetiştirdiği sebzeleri kendi elleriyle toplayıp, iyi ürünler aldığında gururla sergileyen ünlü şarkıcı ailesini de böylece doğal ve sağlıklı şekilde besliyor.

Meyve bahçesinde bol bol yürüdüğünü ve içinin huzurla dolduğunu söyleyen Carrie Underwood en çok konserve yapmayı sevdiğini söylüyor ve "Konserve yapmak, her şeyi değerlendirmenin ve daha sonra hızlı bir yemeğe ihtiyacım olduğunda kendime zaman kazandırmanın mükemmel bir yolu!" diyor.

Sıfırdan bir şey yetiştirmenin çok güzel olduğunu söyleyen ve "Her seferinde bir şeyler elde ettiğimde küçük mucizeler gibi hissediyorum." diyen Carrie Underwood kocasıyla bu araziyi daha önce satın alsa da aslında macerası daha yeni başladı sayılır.

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2020’de, pandemi döneminde çiftliklerini büyütüp verim almaya başlayan çift artık bu çalışmalarının karşılığını her şeyden tam verim sağlayarak almayı başarmış durumdalar.