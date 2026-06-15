Ünlü şarkıcı helikopter kazasında hayatını kaybetti!

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Müzik dünyasında özellikle "Life Goes On" ve "Miss You" gibi milyarlarca dinlenmeye ulaşan küresel hitleriyle tanınan Oliver Tree henüz 32 yaşında, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde meydana gelen trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Tam adı Oliver Tree Nickel olan şarkıcı, iki uçağın çarpışmasında hayatını kaybeden altı kişiden biri olarak belirlendi. Kendisi ve dört kişi, tek bir kişinin bulunduğu diğer helikoptere çarpan bir helikopterde uçuyordu.

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CNN'e göre, uçaklar bir elektrikli araç deposunun üzerinden uçarken havada çarpıştı. Çarpışma sonucu en az 20 araç alev aldı. Yerel polis, kazanın ardından açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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Tree, dünya turu sırasında Güney Amerika ülkesini ziyaret ediyordu. 6 Haziran'da Sao Paulo'da bir gösteri yapmıştı ve 13 Temmuz'da Lizbon'da bir gösteriyle turuna devam etmesi bekleniyordu.

Sanatçı helikopterle seyahat etmeye yabancı değildi. Sosyal medya hesapları, en son mayıs ayında Las Vegas'taki EDC müzik festivalinde performans sergilemek için helikopterle seyahat ettiğini gösteriyor.

Santa Cruz, Kaliforniya'da doğan Tree, 2010 yılında 17 yaşındayken ün kazandı ve "Tree" takma adıyla Skrillex ve Zeds Dead gibi büyük isimlerle çalışmaya başladı.

Son stüdyo albümü "Love You Madly Hate You Badly"i nisan ayında yayınladı.

Ünlü şarkıcının trajik ölümünden önceki son sosyal medya paylaşımında Brezilya'ya yaptığı seyahatten neşeli anlar vardı.

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Cumartesi günü paylaşılan bir Instagram Reel'de, "Life Goes On" şarkısının sahibi, Brezilyalı influencer Iae Break ile futbol, ​​bisiklet sürme, saç kesimi ve yemek pişirme gibi eğlenceli bir gün geçirirken görüldü.

Videonun başlığı "Gringo 24 horas no Brasil" idi ve bu da "Brezilya'da 24 saat yabancı" anlamına geliyordu.

Arka planda, Tree'nin "TWISTED, Fast & Furious: Drift Tape (Phonk Vol. 1)" albümünde yer alan "Worth Nothing" şarkısı çalarken, ikili gün boyunca vakit geçirdi.

Şarkıcının ölüm haberi sonrasında 9,7 milyon izlenme sayısına ulaşan klibin paylaşımları hayranlarından gelen başsağlığı mesajlarıyla dolup taştı.