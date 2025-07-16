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Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum!

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#Suki Waterhouse#Robert Pattinson#Fıtık
Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 11:13

Bir süredir ortalıkta gözükmeyip hayranlarını endişelendiren ünlü şarkıcı hastanelik oldu. Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan yıldız ismin başına gelenlere kimseler inanamadı!

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Kadınların güzellik uğruna katlandıkları, kimi zaman sıkı diyetler, kimi zaman estetik operasyonlar için çektikleri herkesin bildiği bir gerçek.

Hele bir de ünlüler dünyasındansanız bu çileler katlanarak artar.

Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum

Geçtiğimiz gün hastane yatağından fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı Suki Waterhouse da böyle bir zorlu süreçten geçmek zorunda kalmış.

Hayranları uzun süredir paylaşım yapmayan şarkıcıyı merak edince bir açıklama yapma gereği duyan Suki Waterhouse, hastanede olduğunu söyledi ve fotoğraf yayınlayarak durumunu anlattı.

Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum

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Ünlü şarkıcıyı hastanelik eden şey ise konser verirken giydiği daracık pantolonlar oldu!

Suki Waterhouse bu dar pantolonlar yüzünden fıtık olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

33 yaşındaki şarkıcı, “Suki, artık hiç tweet atmıyorsun” yazan bir hayranına yanıt olarak, “6 ay önce çok dar pantolon giydiğim için fıtık oldum ve size söylemeye korkuyordum” diye yazdı.

Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum

Ünlü şarkıcı durumunu anlatırken söz konusu siyah deri pantolonunu giyerek sahnede performans sergilerken çekilmiş bir fotoğrafını da paylaştı.

Suki Waterhouse’ın hamile olduğu da sahnede ortaya çıkmış, konser verirken giydiği dar elbise büyüyen karnını ortaya çıkarınca ünlü şarkıcı sahneden hayranlarına seslenip bebek beklediğini açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson 2018’den beri devam ettirdikleri birlikteliklerinden 2024’ün hemen başında bir kız çocuk sahibi oldular.

Özel hayatları konusunda oldukça ketum davranan ünlü çift pek ortalıkta gözükmemeye ve mutluluklarını gözlerden uzakta yaşamaya gayret gösteriyorlar.

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Ünlü şarkıcı hastane yatağından fotoğraf paylaştı: Dar pantolon giymekten fıtık oldum

İkiliyi sık sık gündelik giysileriyle kızlarını bebek arabasına koyarak gezdirirlerken görmek mümkün.

Suki Waterhouse ve Robert Pattinson’ın yoğun çalışma programlarını anne baba olduktan sonra değiştirdikleri, kızlarına bakabilmek için sırayla çalıştıkları ve biri iş için şehir dışına çıktığında diğerinin bebekleriyle kaldığı ortaya çıkmıştı.

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