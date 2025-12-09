Ünlü şarkıcı hamam böceğini görünce röportajdan kaçtı!

Haberin Devamı

Önce hem röportaj yaptığı gazeteci hem de kamera arkası ekip ne olduğunu anlayamadı. Sonra gerçek ortaya çıkınca da ekip kahkahaya boğuldu. Çünkü ünlü şarkıcı, röportaj sırasında uçarak eteğine gelen bir hamam böceğinden korkmuştu!

HAMAM BÖCEĞİNİ GÖRÜNCE YERİNDE DURAMADI

Bu gülümseten olayın kahramanı Rosalia… 33 yaşındaki İspanyol şarkıcı, şu sıralarda Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bulunuyor. Programı kapsamında bir dizi de röportaj verecekti Rosalia.

Fantastico adlı TV programı için de açık havada ünlü Kurtarıcı İsa heykelinin hemen önünde kamera karşısına geçti.

Tam da eski sevgilisi Rauw Alejandro hakkında bir soru sorulduğu sırada Rosalia, bir anda oturduğu koltuktan korkuyla kalkıp koşmaya başladı.

Rosalia'nın röportaj yaptığı gazeteci ve kamera arkası ekip de önce ne olduğunu anlayamadı. Fakat sonradan Rosalia'nın, Amerikan hamam böceği denilen iri ve uçan böcekten korktuğu ortaya çıktı.

Rosalia, uçarak gelen bir hamam böceği üzerine konuncaya kadar gayet rahattı.





Böceğin gelmesiyle birlikte koltuktan nasıl fırlayacağını bilemedi.





TAM ESKİ SEVGİLİSİYLE İLGİLİ SORU SORULDUĞUNDA

Birden böcek uçarak Rosalia'nın oturduğu koltuğa düşünce ünlü şarkıcı da korkudan yerinden fırladı. Sonrasında o da program ekibiyle birlikte gülmeye başladı.

Bu arada Rosalia, böceklerden çok korktuğunu da açıkladı.

Bu arada tam da eski sevgilisi Rauw Alejandro ile ilgili bir soru sırasında böceğin gelmesi de sosyal medyada esprilere neden oldu.

"Rauw, Rosalia röportajının tam ortasında sürpriz yaptı" diye yazan bazı kullanıcılar oldu.





Rosalia'yı korkudan yerinden fırlatan kanatlı hamam böcekleri, Amerikan hamam böceği olarak da biliniyor. Bu böcekler en çok büyüklükleri nedeniyle korku yaratıyor. Bu böceğin Brezilya'ya görülen türleri Blaberidae familyasına ait olduğunu da not düşelim. Büyüklükleri ise 4 santimi bulabiliyor.