Ünlü şarkıcı Hadise'nin sevgilisi Mehmet Dinçerler kimdir, kaç yaşında, mesleği ne?

Kaan Yıldırım ile yollarını ayıran Hadise gönlünü iş insanı Mehmet Dinçerler'e kaptırdı. İkilinin basına yansıyan görüntüleri ardından Mehmet Dinçerler'in hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu.

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO’sudur. Türkiye’de Hacı Sayid’in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler’in oğludur.

Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler hem tarzıyla hem de başarısıyla dikkat çekiyor. Instagram hesabını sık kullanan isimlerden biri olan Mehmet Dinçerler'in adı daha önce Asena Atalay ve Hande Erçel ile anılmıştı.

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