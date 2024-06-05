ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± sosyal medyadan duyurdu... MeÄŸer sessizce lÃ¶semiye karÅŸÄ± savaÅŸ veriyormuÅŸ

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Bir sÃ¼re Ã¶nce yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Alev AydÄ±n'dan Ender adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir oÄŸlu olan Halsey, Instagram sayfasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir dizi fotoÄŸraf eÅŸliÄŸinde yÄ±llardÄ±r mÃ¼cadele ettiÄŸi lupusun yanÄ± sÄ±ra lÃ¶semiye yakalananlara yardÄ±m elini uzatan bir vakfÄ± da etiketleyerek hayranlarÄ±nÄ± meraklandÄ±rdÄ±.Â

29 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bazÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamamasÄ± dikkat Ã§ekti. Buna raÄŸmen yine de "Hayatta olduÄŸum iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m" diye yazdÄ± Halsey.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, paylaÅŸÄ±mÄ±nda net bir aÃ§Ä±klama yapmadÄ±, ancak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ tedavinin iÅŸaretlerini verdi. YÄ±llardÄ±r lupus ile mÃ¼cadele ettiÄŸi bilinen Halsey, bu kez paylaÅŸÄ±mÄ±na The Leukemia & Lymphoma Society (LÃ¶semi ve Lenfoma DerneÄŸi) etiketini de koydu.

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'HAYATTA OLDUÄžUM Ä°Ã‡Ä°N ÅžANSLIYIM'

Halsey, "Uzun hikayenin kÄ±sasÄ± hayatta kaldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in ÅŸanslÄ±yÄ±m. KÄ±sa hikayenin uzunu bir albÃ¼m yazdÄ±m" diye ekledi.

AlbÃ¼mÃ¼nÃ¼n adÄ±nÄ±n The End (Son) olduÄŸu da Halsey'in sosyal medya takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgiler arasÄ±nda.

ÅžarkÄ±cÄ±, hem hastane yataÄŸÄ±nda tedavi gÃ¶rÃ¼rken hem de stÃ¼dyoda ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± seslendirirken Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine de paylaÅŸÄ±mÄ±nda yer verdi.

GerÃ§ek adÄ± Ashley Nicolette Frangipane olan Halsey paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videolardan birinde kendini yaÅŸlÄ± bir kadÄ±n gibi hissettiÄŸini belirtti. ArdÄ±ndan da "Kendime hasta olmak iÃ§in iki yÄ±l sÃ¼re veriyorum" diye yazdÄ±.

ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n "30'umda yeniden doÄŸuyorum ve hasta olmayacaÄŸÄ±m, Ã§ok ateÅŸli gÃ¶rÃ¼neceÄŸim ve Ã§ok fazla enerjiye sahip olacaÄŸÄ±m ve 30'lu yaÅŸlarÄ±mda 20'li yaÅŸlarÄ±mÄ± yeniden canlandÄ±racaÄŸÄ±m" sÃ¶zleri de dikkat Ã§ekti.

DAHA Ã–NCE DE TAKÄ°PÃ‡Ä°LERÄ°YLE DERTLEÅžMÄ°ÅžTÄ°

Halsey bundan iki yÄ±l Ã¶nce de yine sosyal medya Ã¼zerinden saÄŸlÄ±k durumuna iliÅŸkin Ã§arpÄ±cÄ± bir paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Alev AydÄ±n ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya gelen oÄŸlu Ender'i kollarÄ±na aldÄ±ktan sonra yaptÄ±ÄŸÄ± bu paylaÅŸÄ±mda en bÃ¼yÃ¼k hayalini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nda da bazÄ± deÄŸiÅŸimler olduÄŸunu belirtmiÅŸti o dÃ¶nemde.

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O paylaÅŸÄ±mÄ±nda Halsey, hastane yataÄŸÄ±nda Ã§ektiÄŸi ve Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± videoda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± hamile kalÄ±p bebek dÃ¼nyaya getirdikten sonra saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n farklÄ± bir yola girdiÄŸini anlattÄ±. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "GerÃ§ekten Ã§ok hasta olmaya baÅŸladÄ±m. BirkaÃ§ kez anafilaksi yÃ¼zÃ¼nden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±m. Ve hala devam eden baÅŸka sorunlar da ortaya Ã§Ä±ktÄ±."

Halsey, videoda Ehlers Danlos Sendromu, Sjogren sendromu, mast hÃ¼cre aktivasyon sendromu ile birlikte postural ortostatik taÅŸikardÄ± sendromu olduÄŸunu sÃ¶yledi. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± bu hastalÄ±klarÄ±n temel nedeninin araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Halsey, hayatÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã¶zbaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemiyle ilgili sorunlarÄ± olduÄŸunu bildiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

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YAÅžAMADIÄžI SAÄžLIK SORUNU KALMADI

Halsey, eski sevgilisi Alev AydÄ±n ile birlikte Ender Ridley adÄ±nÄ± verdikleri bir bebek dÃ¼nyaya getirdi.

Fakat daha Ã¶nce anne olma konusunda da sorunlar yaÅŸamÄ±ÅŸ ve trajik bir dÃ¼ÅŸÃ¼k yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Halsey, 2015 yÄ±lÄ±nda hamile kalmÄ±ÅŸ ancak bir sahne performansÄ± sÄ±rasÄ±nda bebeÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

ÃœÃ§ yÄ±l sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir sohbet programÄ±nda da karÅŸÄ±sÄ±ndaki genÃ§ dinleyiciler kendisini seyrederken bebeÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve hiÃ§bir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi konsere devam etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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Halsey zaman zaman yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k mÃ¼cadelesini sosyal medya takipÃ§ileriyle paylaÅŸÄ±yor.

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ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n, eski sevgilisi Alev AydÄ±n'dan Ender Ripley adÄ±nda Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±nda bir oÄŸlu var.





ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Halsey'in TÃ¼rk sevgilisi Alev AydÄ±n ile iliÅŸkisi bitti.

Halsey'in Lupus'un yanÄ± sÄ±ra bir dizi baÅŸka saÄŸlÄ±k sorunu ile mÃ¼cadele ettiÄŸi yÄ±llardÄ±r biliniyordu. Fakat paylaÅŸÄ±mÄ±nda lÃ¶semiye deÄŸinmesi hayranlarÄ±nÄ± hem ÅŸaÅŸÄ±rttÄ± hem de telaÅŸlandÄ±rdÄ±. Bu aradaÂ Halsey'in lÃ¶semi ve lupus ile mÃ¼cadele edenlere yardÄ±m elini uzatan iki farklÄ± vakfa da baÄŸÄ±ÅŸta bulunduÄŸunu not edelim.Â

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