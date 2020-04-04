Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen'den koronavirüs çıkışı: “Beni kısıtlayan bir durum yok”

Evde kalanlar için bir mesajı olan Gökhan Türkmen, “Bu süreçte ne kadar pozitif kalabilirsen süreç bittiğinde o kadar kazançlı çıkarsın. Ertelediğimiz ne varsa yapabilmeliyiz. Kendimizi dinlemeliyiz. Yalnız kalmak çok önemlidir bazen…” dedi.

İşte röportajın öne çıkan bölümleri:

-15 gün oldu evdekalalı… Ayak uydurabilen bir insan olduğum için evde kalınacaksa evde kalırım ve bu benim için problem olmaz. Önemli olan kiminle evde olduğum… Tek başıma evde olmak çok zor olabilirdi. Çocuklar ve eşim olduğu için çok şanslıyım. Onlarla uzun zamandır bu kadar uzun vakit geçirmemiştik. Tabi yasak olunca insan ister istemez yasağı delmek istiyor. Çıkasın yoksa da çıkmak istiyorsun. Benim için bir sıkıntı yok açıkçası…

-Beni kısıtlayan bir durum yok. Yapmadığım ve ertelediğim bir sürü şeyi yapıyorum. Evde boya yapıyoruz. Oturup bir şarkı yapmadım. Şarkı yapmamamın nedeni bu durumda olmamız ya da farklı bir neden değil… Piano çalışmak istiyordum uzun zamandır… Hazır böyle bir durum oluşmuşken piano çalmaya başladım.

-Bütün hayatımı tepkisel olarak müzikle var edebiliyorum.

-Şartlar neyse o şartlar içerisinde “Ben neyi, nasıl yapabiliyorum?” diye düşünüp ona ayak uydurmaya çalışırım.



-Bir şarkıyı dinlerken sözü dinleyemiyorum. Hep müzikte kalıyorum. İnanılmaz iyi olması lazım sözlerin… Şarkı dinlerken ilk duyduğum şey “Nasıl bir sound var? Melodi zenginliği var mı?” soruları oluyor.

-Samimiyetimi, hayatı nasıl yaşadığımı şarkılarıma aktarabilen biri olduğum için insanlar kendilerinden bir şeyler buluyor.

-Yaptığım müzikten farklı müzikler dinlemeye çalışıyorum. Çocukları uyuturken klasik müzik dinletiyorum.

-Bu süreçte ne kadar pozitif kalabilirsen süreç bittiğinde o kadar kazançlı çıkarsın. Ertelediğimiz ne varsa yapabilmeliyiz. Kendimizi dinlemeliyiz. Yalnız kalmak çok önemlidir bazen… Bazı sanatçılar üretmek için tek başına alır başına gider. Orada kimseyle konuşmadan sadece üretmek için yalnız kalırlar. Bu süreç belki de hepimiz için kendimizi dinleyeceğimiz bir süreç…