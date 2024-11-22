Ünlü şarkıcı genç yaşında hayata veda etmişti... Sanki hayatının biteceğini hissetmiş... Son arzusu yarım kaldı

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Henüz 31 yaşındayken Arjantin'de kaldığı otel odasının balkonundan düşerek hayata veda eden Payne'in, sanki bu ölüm içine doğmuş gibi bir son arzusu vardı.

Liam Payne, daha hayattayken eğer bir gün aniden ölürse organlarının, bu konuda yardım bekleyen ağır hasta insanlara bağışlanmasını istemişti... Ama ne yazık ki ölüm biçiminden dolayı bu son arzusu yerine getirilemedi.

Bunun nedeni de Payne'in ölümünden sonra yapılan otopside vücut sisteminde ağır uyuşturucular ve yüksek oranda alkol bulunması.

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Bir kaynağın anlattığına göre Liam Payne, ölümünden önceki son birkaç ayda organlarının bağışlanması isteğini gündeme getiriyordu. İhtiyaç içindeki insanlara yardım eli uzatmanın kendisini mutlu edeceğini söylüyordu.

Aslında yabancı bir ülkede de olsa hayatını kaybeden birinin organlarının bağışlanması mümkün. Ama Payne'in ölümünde payı olduğu düşünülen ağır narkotikler ve alkol, onun bu isteğinin gerçekleşmesine engel oldu.

Liam Payne'in Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki ölümünün ardından yapılan otopside genç şarkıcının kötü alışkanlıklarından bir türlü kurtulamadığı ortaya çıktı.

Ülke polisi, otopsinin ardından yaptığı açıklamada genç şarkıcının kanında birden çok uyuşturucu ve tehlikeli miktarda alkol bulunduğunu belirtti.

Polis ayrıca Liam Payne'in kaldığı otel odasında yaptığı incelemede banyodaki küvet de dahil birçok yerde uyuşturucu için kullanılan araç ve gereçlerin etrafa dağılmış şekilde bulunduğunu da belirtti.

Otopsi sonucuna göre Payne, balkondan düştükten sonra kafatasına ölümcül darbeler aldı. Polise göre genç şarkıcının üçüncü kattaki balkondan düşmesine de kullandığı aşırı miktardaki alkol ve uyuşturucunun yarattığı bilinç bulanıklığı sebep oldu. Bir başka deyişyle Payne, balkondan düştüğü sırada kendinde değildi.

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Liam Payne'in ölümünden birkaç saat önce otelin diğer müşterileri onu lobide tuhaf davranışlar sergilerken gördüklerini söyledi. Tanıklara göre şarkıcı, diz üstü bilgisayarını parçaladı ve sonra da odasına götürüldü.

Bu arada otel sahibi de Payne'in davranışlarından kuşkuya kapılıp hayatını tehlikeye attığı düşüncesiyle polisi aradı.

Liam Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak üç kişi tutuklandı. Bunlardan biri bir otel çalışanı, diğeri Payne'in arkadaşı olduğu ileri sürülen bir kişi ve diğeri de şarkıcıya uyuşturucu temin ettiği düşünülen bir başkası.

Bu üç kişinin "uyuşturucu sağlama ve kişiyi ölüme terk etme" suçlamasıyla tutuklandığını belirtelim.

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Gözden Kaçmasın Müzik dünyasının acı günü... Genç yaşında ölen ünlü şarkıcıya son veda Haberi görüntüle

Genç yaşında hayata veda eden Payne, önceki gün memleketi İngiltere'de gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.





Payne, One Direction grubuyla ünlü olmuştu. Grup dağılınca üyeleri kariyerlerini solo olarak sürdürmeye başladı. Grup arkadaşları Payne'i son yolculuğunda yalnız bırakmadı.





Genç şarkıcının naaşını Arjantin'e giden babası Geoff, İngiltere'ye götürdü.