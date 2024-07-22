Ünlü şarkıcı evlendiği gün 'ailesiz' kaldı... Biz hala annemizin yasını tutuyoruz... Babamız onu unutup evlendi

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Özellikle de belli bir yaşa gelen çocukları varsa insanın, ölen eşin ardından yapılan bu evlilik kimi zaman onları mutsuz eder, kalbini kırar.

Böyle durumlarda yeniden evlenen ebeveyniyle bir daha görüşmeyen, onu defterinden tamamen silen çocuklar bile çıkar. Tıpkı ünlü şarkıcıya olduğu gibi.

EŞİNİN ÖLÜMÜNDEN ALTI YIL SONRA YENİDEN EVLENDİ

Ünlü İngiliz şarkıcı, şarkı sözü yazarı ve besteci Paul Young, 1987 yılında evlendiği üç çocuğunun annesi Stacey Smith'i 2018 yılında kaybetti.

Yakalandığı hastalığa yenilen Smith, hayata gözlerini yumduktan sonra da geride kalan ailesi için hiçbir şey aynı olmadı.

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Ünlü şarkıcı Paul Young da elbette uzun süre eşinin yasını tuttu. Ama hayat onun karşısına ilerleyen yıllarda sevebileceği bir kadını çıkardı.

Sonuç olarak da 68 yaşındaki şarkıcı, eşinin ölümünden sonra gönlünü kaptırdığı 56 yaşındaki Lorna Young ile önce nişanlandı. Geçtiğimiz cuma günü de Londra'da kıyılan resmi nikahla hayatını onunla birleştirdi.

ÇOCUKLARI MUTLU GÜNÜNDE ONU YALNIZ BIRAKTI

Paul Young, belki de hayatının sonbaharında bulduğu yeni aşkı ve kurduğu yuva nedeniyle mutluluktan uçuyordu.

Fakat altı yıl önce kaybettiği eşi Stacey ile olan evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından bir tanesi bile onun nikahına katılmadı.

Young ile Stacey Smith'in kızları 36 yaşındaki Levi, 29 yaşındaki Layla ile oğulları 27 yaşındaki Grady ve Stacey'in başka bir ilişkisinden dünyaya gelen ama Young'ın yanında büyüyen 12 yaşındaki Jude nikaha katılmadı.

Babalarının mutlu gününde dört çocuğunun yokluğu ise dikkatlerden kaçmadı elbette.

Kendileri resmi olarak bir açıklama yapmadı ama Paul Young'in bir arkadaşı İngiliz basınına verdiği demeçte "babalarının yeniden evlendiğini görmenin, bu dört çocuk için dayanılması zor bir durum" olduğunu söyledi.

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ONLAR HALA ANNELERİNİN YASINI TUTUYOR

Söz konusu arkadaşı "Çocuklar hala annelerinin ölümü nedeniyle derin bir yas tutuyor. Paul'u yeniden evlenirken görmek onlar için çok acı olurdu. Bu yüzden de uzak durdular" diye konuştu.

Paul Young'ın arkadaşı görüşünü şöyle ifade etti: "Böylesine büyük bir olayda eğer katılsalardı bütün gözler onların üzerinde olacaktı. Hala annelerinin yasını tuttukları için bu durum onlar için fazla olurdu."

Ünlü şarkıcının yakın arkadaşı, hem Paul Young'ın hem de evlendiği Lorna'nın çocukların bu kararına anlayış gösterdiğini de sözlerine ekledi.

Paul Young'ın ailesinden biri de dört çocuğun her ne kadar nikah törenine katılmasalar da evlerinde düzenlenen bir kutlamada yeni evlilere mutluluk dileklerini ilettiklerini belirtti.

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EVLİLİKLERİNE ARA VERİP SONRA YİNE BİR ARAYA GELDİLER

Aslına bakılırsa Paul Young ile eşi Stacey Smith'in ilişkisi de öyle sıradan değildi. Eski çift çalkantılı bir evlilik yaşadı.

Paul ile Stacey, 1987'de evlendiler. 20 yıllık bir birlikteliğin ardından 2016'da bir ayrılık süreci yaşadılar. O sırada üç tane çocukları olmuştu.

Stacey, Paul Young ile ayrılık sürecinde iş insanı Ilan Slazenger ile kısa bir ilişki yaşadı. O sırada da Jude adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi.

Fakat Paul Young ile Stacey Smith, bu ayrılığın ardından tekrar bir araya geldiler.

Staçey'in başkasıyla olan ilişkisinden dünyaya gelen Jude'u da ailesinden dışlamadı Young. Kendi deyimiyle ikinci kez bir araya geldiklerinde kalabalık bir aile oldular.

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Fakat ilişkilerine ikinci şansı verdikleri sırada Stacey beyin kanserine yakalandı ve 2018 yılında da hayata veda etti. Onun ölümünü de Paul Young sosyal medya hesabından duyurdu.

Paul Young, hayatının ikinci baharında bir kez daha evlendi. O gün çocuklarından hiçbiri yanında değildi.