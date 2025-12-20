Ünlü şarkıcı eski karısına kızgın... Aşk hayatıma karışma artık... Sevgililerim rahatsız oluyor!

Haberin Devamı

Ama belli ki insanın eski eşiyle bu kadar yakın ve arkadaşça bir ilişki sürdürmesi öyle çok da iyi bir durum değil. Zamanla başka sakıncaları ortaya çıkıyor.

Tıpkı Gwyneth Paltrow ile eski kocası Chris Martin'in arasında olduğu gibi.

Coldplay grubunun gitaristi ve solisti Martin, eski karısı ve iki çocuğunun annesi Paltrow'un aşk hayatına karışmasından yana dertli.

Hatta bu konuda "Aşk hayatımı kontrol etmeyi bırak... Sevgililerim rahatsız oluyor" diyecek kadar da canından bezmiş durumda.

ESKİ KOCASINA DURMADAN ÖĞÜT VERİYOR

Her ne kadar henüz el ele görülmemiş olsalar da nişanlısı Dakota Johnson'dan ayrılan 48 yaşındaki Chris Martin bir süredir Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Sophie Turner ile yakınlaşmış durumda.

Yine söylenenlere bakılırsa 53 yaşındaki Gwyneth Paltrow da bıkıp usanmadan ilişkiler konusunda eski kocası Chris Martin'e öğütler verip duruyor.

Hatta kendisi, sonradan evlendiği Brad Falchuk, eski kocası Chris ve onun yeni flörtü Sophie Turner ile ortak bir buluşma bile öneriyor.

Ama söylenenlere göre bu durum Chris Martin'in çok da hoşuna gitmiyor. Her ne kadar Paltrow'un iyi niyetli olduğunu bilse de kendisini rahat bırakmasını istiyor.

Chris Martin, Dakota Johnson ile nişanlıyken eski karısı Gwyneth Paltrow ve onun yeni kocası Brad Falchuk ile ailece görüşüyorlardı.





FAZLA İLGİ ONU BOĞDU

Kaynaklara bakılırsa Paltrow, sanki Chris Martin, aşk hayatıyla ilgili her şeyi kendisine anlatmak zorundaymış gibi davranıyor.

Hatta uzun bir süre eski kocası Martin onun ağzından çıkan her sözü kabul etti. Bir keresinde Paltrow'un tavsiyesiyle eski sevgililerinden birinden ayrıldı.

Ama son zamanlarda Gwyneth Paltrow'un bu tavırları Martin için bunaltıcı bir hale geldi. Hatta Dakota Johnson ile aralarında sorunlara bile yol açtı.

Kaynaklara bakılırsa Martin artık aşk hayatında eski karısının müdahalesi olmadan ilerlemek istiyor. Bunun hem kendisini hem de hayatına giren sevgililerini boğduğunu savunuyor.





'BİLİNÇLİ AYRILIK'

Gwyneth Paltrow, 2014'te Martin ile 11 yıllık evliliklerini sonlandırırken ayrılıktan sonra dost kalmanın erdemlerini savunan "bilinçli ayrılık" ifadesini de ortaya atmıştı.

Kendisi boşandıktan dört yıl sonra Brad Falchuk ile ikinci evliliğini yaptı. Hatta düğünün ardından balayına çıktıklarında yanında Chris Martin ve onunla evliliğinden olan çocukları da vardı.

Martin ise İngiliz oyuncu Annabelle Wallis, Jennifer Lawrence ve Alexa Chung ile kısa süreli ilişkiler yaşadı.

Paltrow, Chris Martin ile boşandıktan sonra Brad Falchuk ile evlendi. Düğünden sonra balayına çıktıklarında yanlarında Chris Martin ve onunla evliliğinden dünyaya gelen iki çocuğu da vardı.





Palltrow ile Martin'in, Apple adında yaşında bir kızı ve Moses adında yaşında bir oğlu var.





ASLINDA ESKİ NİŞANLISINI KISKANDIRMAK İSTEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Sonra da Dakota Johnson ile nişanlandı. Ama kısa süre önce ayrıldı. Şimdi de söylenenlere göre Joe Jonas ile boşanan sonra da sevgilisi Peregrine Pearson ile yollarını ayıran Sophie Turner ile yakınlaştı.

Diğer yandan aslında Chris Martin'in bu yeni ilişkisi konusunda da söylentiler var. Bunlara göre aslında Turner'ı o kadar da sevmiyor. Sadece Dakota Johnson'ı kıskandırıp onun kendisine dönmesi için Turner'ı kullanıyor.

Söylentilere göre Martin aslında Dakota Johnson'ın kendisine dönmesini istiyor. Bunun için de onu Sophie Turner ile kıskandırmaya çalışıyor.