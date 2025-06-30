Ünlü şarkıcı en sonunda annesini de meşhur etti… Güzelliğinin kaynağı ortaya çıktı: Sen olmasan ben olamazdım!’

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İngiltere’de doğan ve şu anda ikinci vatanı olan bu ülkede biletleri günler öncesinde tükenen konserlerinde Wembley Stadyumu’nu sallayan Dua Lipa ülkemizde de çok sevilen bir yıldız.

Yeteneği, şarkılar ve muhteşem güzelliği bir yana bu sevginin bir sebebi de Dua Lipa’nın Balkanlara dayanan kökleri ve yapı olarak da bize çok tanıdık olan sıcaklığı ve samimiyeti.

"ARNAVUT KIZI" DUA ANNESİNİ MEŞHUR ETTİ

Şimdilerde dünya yıldızlığının tadını çıkarıyor olsa da Dua Lipa’nın ailesi zorlu günlerden geçip geldi ve üç çocuklarını büyütebilmek için çok badireler atlattı.

Ailesine çok bağlı olan ve yıllar yılı menajerliğini de babasının yaptığı Dua Lipa son zamanlarda annesini de kendisi gibi meşhur etmeyi başardı.

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Ünlü şarkıcının sürekli annesiyle paylaştığı güzel fotoğraflar çok dikkat çekince 52 yaşındaki anne Anesa Lipa da bir anda 200 bin Instagram takipçisi toplayarak kendi çapında şöhret oldu.

KIZININ EN BÜYÜK HAYRANI ÇIKTI...

Dua Lipa’nın annesini görenler ünlü şarkıcının güzelliğini nereden aldığı sonunda belli oldu yorumları yaparken Anesa Lipa da kızının en büyük hayranı ve destekçisi olarak dikkat çekmeye başladı.

Aslında avukat olacakken Bosna savaşı yüzünden hayatı değişen ve bir başka diyarda her şeye sıfırdan başlayan Anesa Lipa kızı Dua Lipa için örnek alınacak bir gücü ve direnci temsil ediyor.

Versace mini etekleri, deri ceketleri ve siyah kokteyl elbiseleri içeren gardırobuyla, hele de kızıyla birlikte bolca seyahat ettiği için, Dua Lipa’nın annesi Anesa sosyal medyada tam bir influencer gibi görülüyor.

HAYALLERİNİ YARIM BIRAKIP SAVAŞTAN KAÇMIŞTI

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Avukatlık stajını yaptığı sırada Bosna savaşı patlak verince 1992’de yaşadıkları Kosova’dan İngiltere’ye kaçan Anesa ve Dua'nın babası Dukagjin Lipa kendilerine sıfırdan bir hayat kurmak zorunda kalmışlardı.

Londra'ya ve mülteci olarak geldikten sonra, çift kafelerde ve barlarda garson olarak çalıştı. Anesa Lİpa daha sonra turizm sektöründe yeniden eğitim aldı.

Dua'nın bu kadar çalışkan olmasının nedeni ailesinden gördüğü bu azim…

29 yaşındaki Dua, 2018 yılında Guardian'a verdiği röportajda “Hayatım boyunca anne babamın her gün çalıştığını gördüm. Benim kimliğimin büyük bir kısmı, anne babamın farklı yerlerde, farklı koşullarda uyum sağlamayı öğrenmesini izlemekten oluşuyor. Ve babam bana her zaman şöyle derdi: ‘Sadece birazcık şans elde etmek için bile çok, çok çalışmalısın.” demişti.

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KIZLARININ VERDİĞİ KARARA DESTEK ÇIKTILAR, ŞÖHRET YOLCULUĞU BÖYLE BAŞLADI

Dua Lipa anne babasının Londra'ya gelmesinden üç yıl sonra doğdu, ancak 2008'de Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinde Lipa ailesi Priştine'ye geri döndü.

Dua Lipa’nın yıldızlığa yürüme hikâyesi de böyle başladı. 15 yaşındayken pop yıldızı olma hayallerini gerçekleştirmek için İngiltere’ye geri dönmeye karar verdi.

Bu zor kararı veren ve ona hayallerini gerçekleştirmesi için şans tanıyan ise annesi Anesa oldu.

Dua tek başına Londra'ya döndüğünde yaşadıklarını Anesa Lipa “Bence bu hayatımda yapmak zorunda kaldığım en zor şeydi, ama o çok kararlı ve hayallerle doluydu. Küçük yaşlardan itibaren ne istediğini biliyordu. Çok olgundu ve biz ona inandık” sözleriyle anlatmıştı.

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"KIZIMIN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL"

Kızının başarısının tesadüfi olmadığı da annesi Anesa’nın “Hayatı boyunca her şeyi planlı ve düzenli yaşamıştır. Her konuda bir adım öndedir. Geri kalanımız ona yetişmek için çaba sarf etmek zorundayız” sözleriyle ispatlanıyor…

Dua Lipa da aslında yakaladığı bu başarının ailesinin desteğiyle gerçek olabildiğinin farkında ve bunu “Bana çok güvenen ailemle çok yakındım, bu yüzden elimden gelenin en iyisini yaptım. Ailem tüm bu çılgınlık içinde beni ayaklarımın üzerinde tutuyor” diyerek anlatıyor.

Dua Lipa Anesa ve Dukagjin Lipa çiftinin en büyük çocuğu. Ünlü şarkıcının 24 yaşında Rina adında bir kız kardeşi ve 19 yaşında Gjin adında bir de erkek kardeşi var.

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Babası Dukagjin Lipa kızının menajeri ve en güvendiği sağ kolu olmaya devam ediyor. Annesi Anesa ise kıznın hem işlerinde ona yardımcı hem de en büyük hayranı olarak onunla birlikte dünyayı dolaşıp konserlerine gidiyor.

HİÇBİR KONSERİNİ KAÇIRMIYOR

Annesi Anesa Dua'nın geçen hafta sonu Wembley Stadyumu'nu sallayan Radical Optimism turnesinde her gece onun yanındaydı ve seyirciler arasında yerini alıp kızına tezahürat yapmayı ihmal etmedi.

Annesi Anesa ilk günden beri Dua Lipa’nın en büyük destekçisi ve ünlü şarkıcı yazdığı ilk şarkının annesi için olduğunu açıklamıştı.

"ANNEM HAYATIMDA TANIDIĞIM EN GÜÇLÜ KADIN"

2020 yılında verdiği röportajında "Annem yukarıdan gönderilmiş bir melek. Adı Anesa ve o benim dayanağım ve süper kahramanım. İlk şarkımı dört yaşındayken yazdım ve o şarkı annem hakkındaydı” diyen Dua Lipa annesinin hayatta tanıdığı en güçlü kadın olduğunu söylüyor…