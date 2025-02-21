'Bana evlatlarımı göstermiyor' demişti... Bir yardım çığlığı daha attı: Çocuğumuz hasta çabuk gel!

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Birkaç gün önce X platformunda paylaşım yapan bir kadın Elon Musk’ın 13’üncü çocuğunu doğurduğu söyleyerek ortaya çıkmış, ünlü milyardere bu çocuğa sahip çıkması için seslenmişti.

İnsanlığın sonunun nüfus azalmasıyla geleceğini savunan ve herkese çok çocuk yapmaları için çağrıda bulunan Elon Musk’ın da dört ayrı kadından 13 çocuğu var.





BİR KADIN ORTAYA ÇIKIP "ONUN ÇOCUĞUNU DOĞURDUM" DİYELİ DAHA BİRKAÇ GÜN OLMUŞTU

Yıllar önce boşandığı eşi Justin Wilson’dan doğan ilk oğlu Nevada’yı daha küçücük bir bebekken kaybeden Elon Musk daha sonra yine Wilson’dan beş, şarkıcı Grimes’dan üç ve şirketinde çalışan Shivon Zilis’den de üç çocuk sahibi olmuştu.

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Geçen hafta Ashley St. Clair adındaki kadının da Elon Musk’tan bir çocuk doğurduğunu söyleyip ortaya çıkmasıyla ünlü milyarder tam 13 çocuk babası bir adam oldu.





13 ÇOCUĞU OLAN MİLYARDERE ESKİ SEVGİLİSİNDEN ŞOK SÖZLER

Tüm bu gelişmelerin ortasında daha önce de çocuklarını kendisine göstermediğinden şikâyet eden Grimes Elon Musk’a bir kez daha sahibi olduğu X platformundan ulaşmaya çalıştı.

Grimes, dün akşam X’ten eski sevgilisi Elon Musk'ı çocuklarının “tıbbi bir kriz” yaşadığını yazdı ve onu bu durumu görmezden gelmekle suçladı.





"ÇOCUĞUMUZLA İLGİLEN!"

Durumun acil olduğunu yazan ünlü şarkıcısı sonradan bu paylaşımlarını sildi.

Grimes Elon Musk’a üç çocuğundan birinin karşı karşıya olduğu “tıbbi kriz” hakkında birçok mesaj yolladığını, aradığı ve en sonunda eposta attığını ancak hiçbirine yanıt alamadığını yazdı.





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“ACİL OLMASA BUNU YAPMAZDIM”

Kanadalı şarkıcı Musk’a “Lütfen çocuğumuz hakkında söylediklerime karşılık ver” diye seslendikten sonra “Bunu kamuoyu önünde yaptığım için üzgünüm ancak bu durumu görmezden gelmek artık kabul edilemez. Bu duruma derhal müdahale edilmesi gerekiyor” diyerek özür de diledi.

Grimes bununla da kalmadı ve Elon Musk’a eğer kendisiyle konuşmak istemiyorsa bunu yapacak birini görevlendirmesini hatta işe almasını da söyledi.





“HEMEN MÜDAHALE ETMEZSE ÇOCUĞUMUZ SAKAT KALACAK”

Ünlü şarkıcının üç çocuğundan hangisinin hastalığından bahsettiği ya da çocuğun durumu ise meçhul…

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Bir X kullanıcısı Grimes’a soruna bu şekilde çözüm bulamayacağı uyarısı yapınca ünlü şarkıcı sadece “Ona ulaşamazsam çocuğumuz ömür boyu sakatlık yaşama riski taşıyor” diyerek durumun ciddiyetini açıkladı.





SÜREKLİ AYRILIP BARIŞTILAR, HER SEFERİNDE BİR KEZ DAHA ÇOCUK YAPTILAR

Güney Afrikalı milyarder 2018'de Grimes ile ilişki yaşamaya başladı ve 2022'de temelli ayrılana kadar bir dargın bir barışık bir ilişki yaşadılar.

Mayıs 2020'de ilk oğulları X Æ A-Xii'yi kucaklarına aldılar. Bir sonraki aralık ayında çift, taşıyıcı anne aracılığıyla Y adını verdikleri kızları Exa Dark Sideræl Musk'a kavuştu. Musk ve Grimes'in üçüncü çocukları Techno Mechanicus, nam-ı diğer “Tau” Haziran 2022'de dünyaya geldi.

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DAHA ÖNCE DE “BANA ÇOCUKLARIMI GÖSTERMİYOR” DEMİŞTİ

Eski çift, ilişkilerini bitirdiklerinden beri sert bir velayet savaşı veriyorlar.

Musk'ı çocuklarını kendisinden saklamakla suçlayan Grimes, ona daha önce de sosyal medyadan seslenmiş, çocuklarını aylardır kendisine göstermediğini söyleyerek adeta yalvarmıştı.