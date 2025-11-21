Bir ara herkes ona 'görgüsüz' diyordu... Ünlü şarkıcı dördüncü bebeğini doğurdu: Oğlunun göbek bağını altına bulayıp takı yaptırdı!

Haberin Devamı

Gençlik yıllarında yoksullukla savaşan ve para kazanmak için gece kulüplerinde dansçı olarak bile çalışan bu ünlü, sonradan o dönemde hayal bile edemeyeceği kadar büyük bir servete kavuştu...

Tabii ki kazandığı parayı da gönlü nasıl isterse öyle harcıyor. Buna küçücük kızına elmas bileklik hediye etmek de dahil.

Bir ara aşırı lüks merakı yüzünden 'görgüsüz' olarak bile nitelendirilen bu ünlü şimdi bambaşka bir konuyla gündemde...

Kısa süre önce dünyaya getirdiği dördüncü bebeğinin göbek bağını bir tasarımcıya gönderdi. Altına bulattı ve değerli bir takı ortaya çıktı.

Bunu da sırf hatıra olsun diye yaptı!

OĞLUNUN DOĞUMUNDAN BİR HATIRA OLSUN İSTEDİ

Bu ilginç durumla konuşulan ünlü Cardi…

Gerçek adı Belcalis Marlenis Almánzar olan 33 yaşındaki Cardi B, 4 Kasım'da dördüncü bebeğini dünyaya getirdi.

Sevgilisi Stefon Diggs ile ilk bebeğini büyük bir mutlulukla kucağına alan Cardi B, bebeğinin doğumundan özel bir hatıra kalsın istedi. Bunun için de öyle herkesin aklına gelmeyen bir adım attı.

Bebeğinin dünyaya gelmesinden birkaç gün sonra Cardi B, onun göbek bağını altın bir takıya dönüştürmesi için Julianne Corona'ya başvurdu.

Yaptığı tasarımlarla tanınan bir firmada çalışan kuyumcu da bu göbek bağını aldı ve gerçekten de altın bir takıya dönüştürdü.

Üstelik bu çalışmasını da sosyal medya hesabı üzerinden bir videoyla paylaştı.





GÖBEK BAĞINDAN KALP ŞEKLİNDE ALTIN TAKI YAPILDI

Julianne Corona, Cardi B'nin oğlunun göbek bağını önce kalp şeklindeki bir tele geçirdi. Fazla parçaları altın bir makasla kesti.

İstediği kalp şeklini elde ettikten sonra altına bulayıp Cardi B'nin istediği kalp şeklindeki takıyı elde etti.

Bu işlemin 1000 dolar olduğu belirtiliyor.

Ünlü şarkıcının, oğlunun göbek bağından altın takı yaptırdığı şirketin internet sitesinde bu işlemle ilgili olarak "Göbek bağı bir anne ile bebeği arasındaki ilk bağdır. Hamileliğin her anında onları birbirine bağlayan, besleyen bir can damarıdır" deniliyor.

Yine internet sitesinde Cardi B'nin oğlu için istediği bu hatıranın nasıl hazırlandığı da anlatıldı. Sitede "Bu hatırayı yaratmak her zaman bir onurdur. Bunu Cardi B. ve tatlı oğlu için yapmak ise bizim için dünyalara bedel" diye yazıldı.

Ünlü şarkıcı Cardi B'nin eski kocası Offset ile evliliğinden, Kulture, Wave ve Blossom adında üç tane çocuğu var. Bu evlilikten üçüncü çocuğunu geçen yıl doğuran şarkıcı, bu yıl da sevgilisinden bir bebek sahibi oldu.