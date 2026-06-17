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Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

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#Sperm Donörü#Natalie Imbruglia#Bekar Annelik
Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’
Oluşturulma Tarihi: Haziran 17, 2026 07:05

Aslında herkes onu ünlü bir şarkıcı olarak tanısa da kariyerine ülkesinin en popüler televizyon dizsinde oynayarak başlamıştı. Nice Hollywood yıldızını şöhrete kavuşturan pembe dizi Neighbours’da 17 yaşında rol alan yıldız isim sonra şarkıcılığa başladı.

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Çıkardığı ilk albüm dünya çapında milyonlar satıp, o albümün en popüler şarkısı “Torn” herkesin diline takılınca o da dünya çapında şöhrete kavuştu.

Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

1990'ların sonuna damgasını vuran damga vuran Natalie Imbruglia, uzun süre sessiz kaldıktan sonra müzik sahnelerine geri döndü. 2021’de çıkardığı albümden sonra eylül ayında yeniden albüm çıkarak olan ünlü şarkıcı adı yeniden gündemdeyken samimi bir röportaj verdi.

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Kariyeri kadar özel hayatı konusunda da samimi şekilde konuşan yıldız isim tek başına çıktığı annelik yolculuğunu da bu röportajda anlattı.

Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

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Natalie Imbruglia, 44 yaşında bekar bir anne olarak tüp bebek tedavisi görme deneyimini anlattı ve bunun "acımasız" bir süreç olduğunu söyledi ancak bir erkekle birlikte olmak yerine tüp bebek tedavisini seçmediğini ısrarla belirtti.

Şu anda 51 yaşında olan şarkıcı, 2019 yılında sperm donörüyle tüp bebek tedavisi gördükten sonra oğlu Max'i kucağına almıştı.

Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

Tüp bebek tedavisi düşünen kadınlara, süreç hakkında iyi bilgilendirilmelerini tavsiye eden ünlü şarkıcı "Söyleyebileceğim şey, kendinizi eğitmeniz, çok soru sormanız ve diğer kadınlarla deneyimlerinizi paylaşın, bu gerçekten çok önemli." dedi.

“Bu süreç hakkında bilmediğim veya anlamadığım çok şey vardı ve birilerinin bana söyleyebileceği şeyleri öğrenme sürecinde çok fazla travma yaşadım.” diyen Natalie Imbruglia embriyoların yerleştirilmesi ile hamile olup olmadığını öğrenme arasındaki iki haftalık bekleme sürecinde çok zorlanmıştı.

Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

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Aradaki sürecin en zoru olduğunu anlatırken “Bunu düşünmek beni hâlâ duygulandırıyor” diyen yıldız isim doktorların bu süreçte açık konuşmadığını, kadınların da olumsuz cevap alabileceklerini bilmeden heyecanla beklerken yaşadıkları hayal kırıklıklarının çok ağır olduğunu anlattı.

Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

Ünlü şarkıcı bir sperm donöründen hamile kaldığında bunu “bir erkekle birlikte olmaktansa böyle hamile kalırım” gibi bir düşünceyle yaptığı söylentileri yayılmıştı.

Natalie Imbruglia durumun böyle olmadığını “Bu beni gerçekten üzdü... Çünkü durum böyle değildi. Sadece biyolojik saatin devreye girdiği ve bir karar verilmesi gereken bir durumla karşı karşıydık. Tıp sayesinde bu seçeneğe sahibiz çünkü bizden önceki kadınların böyle bir seçeneği yoktu” sözleriyle anlattı.

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Ünlü şarkıcı donör kullanıp tek başına anne olmayı seçmişti… ‘Merak etmeyin, erkeklere de evliliğe de düşman değilim’

Ünlü şarkıcı 2003’ten 2008’e kadar kendisi gibi ünlü bir müzisyen olan Silverchair grubunun solisti Daniel Johns ile evliydi. Natalie Imbruglia daha sonra özel hayatı konusunda çok ketum davranmaya dikkat etti ve kendini kadınların çocuk sahibi olmak ya da olmamak yüzünden yaşadığı ruhsal sorunlarla ilgili çalışan hayır kurumlarına adamayı tercih etti.

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#Sperm Donörü#Natalie Imbruglia#Bekar Annelik

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