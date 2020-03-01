Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök’le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

İkili, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şarkıyı şehitlerimizin anısına yayınlayacaklarını açıkladı: “Biz de acımızı böyle paylaşabiliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor.”

ÇOCUK

İçimde derinden kocaman bir yas

Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş

Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş

Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş



İçimde derinden kocaman bir ağıt

Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt

Küçük bir çocuk cephede başında ateşler

O ateşle bir değil bin ocak yandık



Nasıl geçer Mehmet

Yokluğunun acısı

Annen kadar olmasa da

Ben de döktüm gözyaşı



Nasıl olur Mehmet

Daha küçücüktün evet

Toprak bile ağlarken

Annen nasıl dayansın Mehmet