Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök’le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
İki sanatçı, “Çocuk” adlı şarkıyı şehit haberlerini ilk duyduklarında yaşadıkları üzüntüyle yazdıklarını söyledi.
İkili, gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra şarkıyı şehitlerimizin anısına yayınlayacaklarını açıkladı: “Biz de acımızı böyle paylaşabiliyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor.”
ÇOCUK
İçimde derinden kocaman bir yas
Hangi ilanı bekler gözümdeki yaş
Küçük bir çocuk toprağa yüz dönmüş
Hangi yüzle göğe baksın şimdi bu baş
İçimde derinden kocaman bir ağıt
Nasıl miktar belirler imzalı bir kağıt
Küçük bir çocuk cephede başında ateşler
O ateşle bir değil bin ocak yandık
Nasıl geçer Mehmet
Yokluğunun acısı
Annen kadar olmasa da
Ben de döktüm gözyaşı
Nasıl olur Mehmet
Daha küçücüktün evet
Toprak bile ağlarken
Annen nasıl dayansın Mehmet
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