Ünlü şarkıcı Demet Sağıroğlu: Annem Ankara’yı merakla bekliyorum

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Yeni şarkısı hakkında açıklamalar yapan Demet Sağıroğlu, “Altı ay önce bitmişti şarkı aslında onla mı çıkalım bunla mı çıkalım derken, o zaman daha bahardı… “Resmen Haksızlık”la çıkmak istedik. Murat Güneş’in bestesi sözü müziği ona ait” diye konuştu.

Fatih Uslu’nun, “Kanal D’nin yeni dizisi Annem Ankara kasımın sonlarında ekrana gelecek. 90lar teması var. Bergüzer Korel ve Mehmet Günsur var. Birçok değerli oyuncu var güzel bir dizi gerçek bir hikayesi var. Dönem dizisi olduğu için o yıllarda geçecek” sözleri üzerine Sağıroğlu, “Merakla bekliyoruz, Tam benlik izleyeceğim tabii ki” dedi.

Uslu’nun şarkılarınızı cover yapmak isteyenler oluyor mu sorusu üzerine Sağıroğlu şöyle konuştu: “Tabii çok bunca zaman oldu çok özellikle Arnavut Kaldırımı’nı çok istediler de ben işte kendim de yapmadığım için… Arnavut Kaldırımı için yaptığım klip bile büyük bütçeli bir klip. O yüzden onun üstüne nasıl çıkarırız? Ben o müzisyenlerin, o soloların üstüne nasıl çıkılır, ne yapılır? Hani kuşkondurmamız gerekiyor. Ben o büyüyü bozmak istemediğim için ben bile söylemedim o yüzden de kimseye söyletmedim.”

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Programda Cem Adrian ile ilgili samimi açıklamalar da yapan Sağıroğlu, “Cem bana ilk albümünü dinletmişti. Buradan şarkılar seçer misiniz söylemek ister misiniz diye. O sırada albüm filan yoktu. Daha kariyerinin en başında bir yerde karşılaşmıştık kendisiyle. ‘Kim söyledi bunları?’ dedim. ‘Ben söyledim’ dedi. Eve gittim dinledim. ‘Burada bir sürü insan var’ dedim. ‘Hepsi benim’ dedi. ‘Ne?’ dedim. Ben de o gün Fazıl Say ile buluşacaktım. ‘Sen dur bir dakika bana vokali falan bırak boşver, seninle başka bir şey düşünüyorum’ dedim. Fazıl’a dinlettim. Fazıl sesin aralığını gördü dört buçuk oktav! Çağırdık ertesi gün Cem’i. ‘Sen festivallere yakışırsın ona buna vokal yapacak bir insan değilsin. Özel bir sessin.’ dedim. Nitekim de istediğimiz oldu Fazıl da el verdi. İyi ki böyle düzgün doğru isme el uzattım ben aracıyım çok da mutluyum” diye konuştu.