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Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı

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#Tony Hadley#Spandau Ballet#Torun Sahibi Olan Ünlüler
Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 15:20

Geçip giden yıllar herkesin hayatını değiştiriyor elbette... Bir zamanların gençleri yaş alıyor hatta yaşlanıyor...

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Onların çocukları büyüyüp kendi yuvalarını kuruyor...

Sonunda da gençlik yıllarında yerinde duramayan artık orta yaşa gelmiş mutlu ebeveynlerin kucağına bir torun bırakıveriyor.

Tıpkı 1980'li yılların unutulmaz müzik gruplarından biri olan Spahdau Ballet'in solisti Tony Hadley gibi.

Gençlik yıllarında fırtına gibi esen Hadley, şimdi artık 64 yaşında bir aile babası... Üstelik daha geçen hafta ilk kez dede oldu!

Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı

TORUNU KUCAĞINDA POZ VERDİ
Tony Hadley'in beş çocuğundan biri olan kızı Toni ve damadı Andy Hantley'in 19 Mayıs günü bir erkek bebekleri oldu.

Ünlü şarkıcı da bu mutlu haberi sosyal medya sayfasından duyurdu.

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Hadley "Küçük Freddie'nin dünyaya gelmesinden dolayı hepimiz çok mutlu ve gururluyuz. O harika.. Toni,  Andy ve bütün ailenin ayakları yerden kesilmiş durumda" mesajıyla ilk kez dede olmanın sevincini sosyal medya takipçileriyle paylaştı.

Tony Hadley, tam adı Freddie Floyd Hadley Huntley olan torununun siyah beyaz bir fotoğrafına da yer verdi paylaşımında.

Hadley'e takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı ve beğeni geldi.

Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı

Tony Hadley, şöhreti 1980'li yıllarda Spandou Ballet adlı grupla buldu. Fakat 2017 yılına gelindiğinde gruptan ayrıldı. Sonradan yaptığı açıklamada da grup arkadaşları hayatı kendisi için yaşanmaz hale getirdiği için böyle bir karar aldığını söyledi.

Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı

KIZI DA MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI
Aslına bakılırsa Tony Hadley, kızı daha hamileyken doğacak torununu ne kadar heyecanla beklediğini söylemişti.

Ünlü şarkıcı "Onun aramıza katılacağı an için sabırsızlanıyorum. Böylece çocukça davranmaya devam edebileceğim" bile demişti.

Hadley'in kızı Toni de kendi sosyal medya hesabından anne olmanın heyecanını paylaştı. Takipçilerine "Benim güzel oğluma merhaba deyin" diyerek onun doğumunu müjdeledi.

Çiçeği burnunda anne "Hiçbir kelime ona olan sevgimizi anlatmaya yaklaşamaz bile. O çok değerli bir hediye ve daha şimdiden bizim hayatımızın merkezinde" diye yazdı. 

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Ünlü şarkıcı dede oldu... Kucağında yeni doğmuş torunuyla öylece oturup kaldı

Tony Hadley, doğum yapan kızına sarılıp onu tebrik etti. 

 

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#Tony Hadley#Spandau Ballet#Torun Sahibi Olan Ünlüler

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