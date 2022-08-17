ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±, Ã§ocuklarÄ±ndan ve onlarÄ±n dadÄ±sÄ±ndan Ã¶yle bir ÅŸey istiyor ki: Uyumadan Ã¶nce Ã¶vÃ¼n beni

Haberin DevamÄ±

TUHAF Ä°STEKLERÄ°N ARDI ARKASI GELMEDÄ°

HayatlarÄ±ndaki en Ã¶nemli varlÄ±klarÄ± yani Ã§ocuklarÄ±nÄ± teslim ettikleri dadÄ±larÄ± bazÄ± Ã¼nlÃ¼ler hakkÄ±nda Ã¶yle Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kardÄ± ki! ArtÄ±k bazÄ±larÄ± Ã§oktan bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸ ve kendi baÅŸlarÄ±na yaÅŸayabilecek hale gelmiÅŸ olsalar da Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuklarÄ±na bakan dadÄ±lar, iÅŸverenleri olan Ã¼nlÃ¼lerin onlardan tuhaf istekleri, yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼lerin yuvasÄ±nÄ± yÄ±kan hatta onlarÄ±n eÅŸleriyle evlenenler... Gelin gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±ndaki bu yanÄ±na bir bakalÄ±m. Hangi Ã¼nlÃ¼ler, Ã§ocuklarÄ±na bakan dadÄ±lara hangi tuhaf kurallarÄ± koydu, hangi Ã¼nlÃ¼ Ã§ocuÄŸunun evinin duvarlarÄ±nÄ± boyamasÄ±na izin verdiÄŸi iÃ§in dadÄ±sÄ±nÄ± kovdu...

Haberin DevamÄ±

DANS ETMEYÄ° BÄ°LMEK GEREK

EÄŸer mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yÄ±ldÄ±zÄ± Beyonce'nin evinde Ã§ocuklarÄ±na dadÄ± olarak iÅŸe girmek istiyorsanÄ±z dans etmeyi biraz da olsa bilmeniz gerekiyor. Nedenine gelirsek... Beyonce'nin Ã§ocuklarÄ±nÄ±n canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±rsa onlarÄ± oyalamanÄ±n bir yolu da dans etmek. Yani Ã§ocuklara bakan dadÄ± biraz da olsa dans bilmek zorunda. Bu arada Beyonce ile Jay Z'nin bÃ¼yÃ¼k kÄ±zÄ± Blue Ivy'nin de hem dans hem de ÅŸarkÄ± sÃ¶yleme konusunda yetenekli olduÄŸunu hatÄ±rlatalÄ±m.

KENDÄ° SAÃ‡ MODELÄ°NE BENZER PERUK TAKMA ÅžARTI

Ã–zel Bir KadÄ±n filmiyle yÄ±llar Ã¶nce kariyerinde bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±Ã§rama yapan Julia Roberts, Daniel Moder ile evliliÄŸinden dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunu da bÃ¼yÃ¼ttÃ¼. ArtÄ±k bir dadÄ±ya ihtiyacÄ± yok. Ama geÃ§miÅŸte kendisi film Ã§ekimleri iÃ§in evden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda, Ã§ocuklarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ±ndan kendi saÃ§ modeline benzer bir peruk takmasÄ±nÄ± istiyordu. Bu ÅŸekilde yaÅŸlarÄ± henÃ¼z kÃ¼Ã§Ã¼k olan Ã§ocuklar da annelerinin evde, yanlarÄ±nda olduÄŸunu sanÄ±yordu.

Haberin DevamÄ±

YÄ°YECEK KISITLAMASI

Gwyneth Paltrow eski eÅŸi Chris Martin ile evliliÄŸinden Apple ve Moses adÄ±nda iki Ã§ocuk sahibi oldu. Ã‡ift yollarÄ±nÄ± ayÄ±rÄ±p evliliklerini bitirdi, Ã§ocuklar da artÄ±k birer genÃ§ yetiÅŸkin oldu. Ama geÃ§miÅŸte Paltrow Ã§ocuklarÄ±nÄ± dadÄ±ya emanet ediyordu. Kendi yiyip iÃ§tiklerine Ã§ok dikkat eden oyuncu, aynÄ± Ã¶zeni dadÄ±nÄ±n da Ã§ocuklarÄ±na gÃ¶stermesini bekliyordu. O dÃ¶nemde Paltrow'un dadÄ±dan istediÄŸi, Ã§ocuklarÄ±nÄ± buÄŸday, ÅŸeker, sÃ¼t ve kafein iÃ§eren yiyecek ve iÃ§eceklerden uzak tutmasÄ±ydÄ±. Bu arada Ã§ocuklar bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e Gwyneth Paltrow'un bu katÄ± isteklerini de bir yana bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m.

Haberin DevamÄ±

Ã‡OCUKLARA SARILIP Ã–PMEK YOK!

Gelelim Halle Berry'ye. Eski sevgilisi Gabriel Aubry'den Nahla adÄ±nda bir kÄ±zÄ±, eski eÅŸi Olivier Martinez'den de Maceo adÄ±nda bir oÄŸlu olan Berry'nin dadÄ±larÄ±na uyguladÄ±ÄŸÄ± katÄ± bir kural vardÄ±. BirÃ§ok anne, kendi yokluklarÄ±nda dadÄ±larÄ±n Ã§ocuklarÄ±na sevgi gÃ¶stermesini talep eder. Fakat Berry bunun tam tersiydi. Onun kuralÄ± "ellerini Ã§ocuklarÄ±mdan uzak tut" oldu hep. Yani dadÄ± her tÃ¼r gereksinimlerini karÅŸÄ±lasa da Ã§ocuklara sarÄ±lÄ±p Ã¶pmek gibi duygu gÃ¶sterilerinde bulunmasÄ± yasaktÄ±.

'UYUMADAN Ã–NCE BENÄ° Ã–VÃœN'

Eski eÅŸi Nick Cannon'dan biri kÄ±z diÄŸeri erkek ikizleri olan Mariah Carey'nin dadÄ±dan tuhaf bir isteÄŸi oluyor. MÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda 'diva' olarak tanÄ±nan Carey, dadÄ±dan da kendisine aynÄ± ÅŸekilde davranmasÄ±nÄ± bekliyor. Yani ikizlere bakan dadÄ±, Mariah Carey'e iltifat etmek zorunda. AynÄ± ÅŸekilde dadÄ±dan ikizlere de gece yatmadan Ã¶nce annelerine Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler sÃ¶ylemeyi Ã¶ÄŸretmesi gerekiyor.

Haberin DevamÄ±

Biraz da Kardashian'Ä±n Kanye West ile evli olduÄŸu zamana gidelim. Dört çocuklu çiftin dadÄ±sÄ±, çocuklardan birinin anne ve babasÄ±nÄ± uyandÄ±rmamasÄ± için elinden geleni yapmak zorundaydÄ±. Çünkü dört çocuktan birinin anne ya da babasÄ±nÄ±n uykusunu bölmesinin cezasÄ±, dadÄ±nÄ±n maaÅŸÄ±nÄ±n kesilmesiydi.

ÃœnlÃ¼ ya da Ã¼nsÃ¼z kim olursa olsun Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ±ndan sorumlu olan dadÄ±nÄ±n rahat giysiler iÃ§inde olmasÄ±nÄ± bekler. Ama bu durum Kim Kardashian iÃ§in geÃ§erli deÄŸil. Kanye West ile evliliÄŸinden hem biyolojik olarak hem de taÅŸÄ±yÄ±cÄ± anne yÃ¶ntemiyle dÃ¶rt Ã§ocuk sahibi olan Kardashian, Ã§ocuklarÄ±na bakan dadÄ±nÄ±n gÃ¼zel giyinmesini istiyor. Elbette Ã§ocuklarÄ±nÄ± da modaya uygun giydirmesini bekliyor. Bu konuda dikkat ettiÄŸi Ã¶nemli bir ayrÄ±ntÄ± daha var: DadÄ±, Ã§ocuklara sÄ±k sÄ±k aynÄ± kÄ±yafetleri giydirmemeli.

Haberin DevamÄ±

DADIYA TELEFON YASAÄžI

Kim Kardashian'Ä±n ablasÄ± Kourtney'in ise katÄ± bir kuralÄ± var. TÃ¼m aile o kadar Ã¼nlÃ¼ ki evlerinde kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± yansÄ±tan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler, pek de iyi niyetli olmayan bir dadÄ± tarafÄ±ndan Ã§ekilip dÃ¼nyaya yayÄ±labilir. DadÄ± da belki hayal bile edemeyeceÄŸi kadar Ã§ok para kazanabilir bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sayesinde. Ä°ÅŸte bu yÃ¼zden Kourtney Kardashian dadÄ±larÄ±na telefon yasaÄŸÄ± uyguluyor. DadÄ± evden Ã§Ä±karken bile telefonu kontrol ediliyor.

KATIE DADIYI KOVDU

Tom Cruise ve eski eÅŸi Katie Holmes'Ä±n kÄ±zÄ± Suri artÄ±k bÃ¼yÃ¼dÃ¼ ve bir dadÄ±ya ihtiyacÄ± yok. Ama geÃ§miÅŸte ona bakan dadÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ bir tecrÃ¼besi oldu. Holmes, dadÄ±ya, kÄ±zÄ±nÄ±n yapmak istediÄŸi her ÅŸeye izin vermesini sÃ¶yledi. Bu konuda bir sÄ±nÄ±r Ã§izmediÄŸi iÃ§in de dadÄ± bir gÃ¼n Suri'nin annesiyle birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evin duvarlarÄ±nÄ± boyamasÄ±na izin verdi. Fakat bu "yaratÄ±cÄ±" eylem, dadÄ±nÄ±n Katie Holmes tarafÄ±ndan iÅŸten kovulmasÄ±yla sonuÃ§landÄ±.

Ã–RNEK Ä°ÅžVEREN

GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n Ã¼nlÃ¼lerinin yanÄ±nda dadÄ± ya da evde yardÄ±mcÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸmak gerÃ§ekten zor olabilir bazÄ± tuhaf istekler yÃ¼zÃ¼nden. Ama iki evliliÄŸinden Ã¼Ã§ Ã§ocuk sahibi olan Reese Withespoon birÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re "ideal bir iÅŸveren." Evini zaten kendisi derli toplu tutuyor, yanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlara iyi maaÅŸ veriyor. AslÄ±nda eskimeyen ama artÄ±k giymediÄŸi marka kÄ±yafetlerini ve baÅŸka eÅŸyalarÄ±nÄ± cÃ¶mertÃ§e onlara hediye ediyor.

AslÄ±nda dadÄ±lar ve ünlüler denilince akla gelen bazÄ± skandallar ve beklenmedik olaylar da var. Önce skandallara bir bakalÄ±m. Ünlülerin çocuklarÄ±na bakmasÄ± için iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± dadÄ±lar onlarÄ±n yuvalarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden oldu.

DADIYLA KAÃ‡AMAK EVLÄ°LÄ°ÄžÄ° BÄ°TÄ°RDÄ°

Bu konuda en Ã§ok gÃ¼ndeme gelenlerden biri Ben Affleck. Jennifer Garner ile evli olduÄŸu sÄ±rada Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun dadÄ±sÄ± Christine Ouzounian ile kaÃ§amak bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± Ã§iftin evliliÄŸinde sona giden yolun ilk adÄ±mÄ± oldu. Garner bu aldatmayÄ± kabul etmedi ve bir sÃ¼re sonra Ã§ift ayrÄ±ldÄ±.

NÄ°ÅžANLISINI DADIYLA ALDATTIÂ

Bu tÃ¼r bir olaya adÄ± karÄ±ÅŸan bir baÅŸka Ã¼nlÃ¼ de Jude Law oldu. Law, eski eÅŸi Sadie Frost'tan dÃ¼nyaya gelen Ã§ocuklarÄ±nÄ±n bakÄ±mÄ± iÃ§in bir dadÄ±yla anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. O sÄ±rada da Sienna Miller ile niÅŸanlÄ±ydÄ±. Fakat Law, Miller'Ä± dadÄ± ile aldattÄ±. Ã‡ift ayrÄ±ldÄ±, Jude Law kamuoyu Ã¶nÃ¼nde Miller'dan Ã¶zÃ¼r diledi. Jude Law ile Sienna Miller yÄ±llar sonra yeniden bir araya gelseler de iliÅŸkileri yine yÃ¼rÃ¼medi.

Â

Ã‡OCUKLARININ ESKÄ° DADISIYLA EVLENDÄ°

Bu iki Ã¼nlÃ¼nÃ¼n dadÄ±larla yaptÄ±ÄŸÄ± kaÃ§amak evliliklerinin bitmesine yol aÃ§tÄ±. Ama her aldatma olayÄ± bÃ¶yle sonuÃ§lanmadÄ±. Gelin bir de bunun Ã¶rneklerine bakalÄ±m. Ethan Hawke ile Uma Thurman evli olduklarÄ± sÄ±rada Ã§ocuklarÄ±na bakmasÄ± iÃ§in Ryan Shawhughes'Ä± dadÄ± olarak iÅŸe aldÄ±lar. Fakat iddialara gÃ¶re Hawke, dadÄ±yla karÄ±sÄ± Thurman'Ä± aldattÄ±. Bunun Ã¼zerine Uma Thurman da evliliÄŸi bitirdi. Ethan Hawke, evli olduklarÄ± sÄ±rada Thurman'Ä± Ryan Shawhughes ile aldatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸiddetle savunsa da bu kimse iÃ§in inandÄ±rÄ±cÄ± olmadÄ±. Hikayenin bundan sonraki bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne gelirsek. Ethan Hawke ile Ryan Shawhughes, 2008 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli ve iki Ã§ocuklarÄ±yla uyumlu bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

O DA OÄžLUNUN DADISIYLA EVLENMÄ°ÅžTÄ°

Benzer bir Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanÄ± da artÄ±k hayatta olmayan Ã¼nlÃ¼ oyuncu Robin Williams. Oyuncunun ilk eÅŸi Valerie Velardi ile olan evliliÄŸi, oÄŸullarÄ±nÄ±n dadÄ±sÄ± Marsha Graces nedeniyle sona erdi. Williams'Ä±n evinde dadÄ± olarak Ã§alÄ±ÅŸan Graces Ã¶nce onun asistanÄ± oldu sonra da ikili evlendi. Robin Williams ile Marsha Graces, 20 yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan boÅŸandÄ±lar.

Â