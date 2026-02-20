Ölüm acısı ünlü şarkıcıyı bir değil iki kez yıktı... Küçücük yaşta babasız kalan çocuklarının kalp yaralarını böyle sarıyor

Haberin Devamı

İnsan bazen artık hayatta olmayan eski eşiyle hesaplaşmasını tam anlamıyla bitirememişse bu zorluk daha da artar.

Geride kalan boynu bükük çocuklara eski eşle hala bitmeyen sorunlardan hiç söz etmeden onların yarasını sarmak gerçekten ağır bir sorumluluk.

ESKİ KOCASI ACI BİR ŞEKİLDE HAYATA VEDA ETTİ.. İKİ ÇOCUK BABASIZ KALDI

İşte ünlü şarkıcı Kelly Clarkson'ın başına gelen de bu...

Boşandığı kocası ve eski menajeri Brandon Blackstock'ı daha geçen yılın ağustos ayında kaybetti Clarkson.

Onlar bir çift olarak yollarını ayırmış olsalar bile geride biri 9 diğeri 11 yaşında iki küçük çocuk kaldı.

Tam da en çok ihtiyaç duydukları dönemde babalarını yitiren River Rose ve Remington'ın bu büyük acısını en azından hafifletme göreve de Kelly Clarkson'ın omuzlarında elbette.

Haberin Devamı

Clarkson işte bu konuda ilk kez çok açık ve net konuştu. Babasız kalan biri kız diğeri erkek iki çocuğunu nasıl teselli etmeye çalıştığını anlattı.





SARILMANIN GÜCÜ

43 yaşındaki Kelly Clarkson, Youtube kanalındaki programında seyircilerine bu konuda ipuçları verdi. Orada söylediğine göre Kelly Clarkson da sarılmanın gücüne inananlardan.

Clarkson kızının 11, oğlunun da 9 yaşında olduğunu hatırlatarak "Bazı işlerini kendileri yapabilecek yaşa geldiler. Ama yine de sarılmayı sevecek kadar küçük yaştalar" diye konuştu.

Sonra da iki çocuğunun kendi yatağında hep birlikte uyumalarına izin verdiğini anlattı.

Ama tabii yatakta sadece Clarkson ve iki çocuğu yatmıyor.

Onlara iki köpekleri de eşlik ediyor. Bu durumu da "Çocuklarımın benimle birlikte uyumasına izin verdim" diye anlattı Kelly Clarkson.





Haberin Devamı

KENDİLERİNİ İYİ HİSSETSİNLER DİYE: Aslında söylediğine göre yanında yatan çocukları ve iki köpeği yüzünden çok da rahat uyuyamıyor Kelly Clarkson. Yine de bundan hemen vazgeçmek niyetinde değil. Çünkü uyku öncesi çocuklarıyla yaptığı konuşmanın onlara çok iyi geldiğine inanıyor.





48 YAŞINDA HAYATA VEDA ETTİ

Kelly Clarkson'ın iki çocuğunun babası, eski kocası ve eski menajeri Brandon Blackstock üç yıl boyunca gözlerden uzak kanserle sürdürdüğü savaşı kaybedip geçen yıl 7 Ağustos'ta henüz 48 yaşında hayata veda etmişti.

O süreç Clarkson için çok karmaşıktı. Çünkü geçmişte menajeri olan kocasıyla iş konusunda bazı anlaşmazlıklar yaşıyordu.

Haberin Devamı

Bu da bir hukuk mücadelesine yol açmıştı. Ama tam da o sırada Blackstock hayata veda etti. İki küçük çocuk da bir anda babasız kaldı.

Clarkson'a yakın bir kaynak, "Kelly, Brandon hastayken ona karşı son derece şefkatliydi" diye anlattı durumu.





KOCASININ ARKASINDAN TEK KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEDİ

"Tüm kötü duyguları bir kenara bıraktı ve son günlerini olabildiğince rahat ve çatışmasız geçirmesi için elinden gelenin en iyisini yaptı" diye konuştu.

Eski kocasının durumunun kötüleştiğini öğrendiğinde de Clarkson, çocuklarının hatırına onun yanında olmak için Las Vegas'ta vereceği konseri de iptal etti.

Yakınlarının söylediğine göre Kelly Clarkson her ne kadar kötü bir ayrılık süreci yaşamış olsalar da iki çocuğunun yanında babaları hakkında tek bir kötü söz söylemedi. Onlara babalarını hep iyi yanlarıyla anlattı.

Haberin Devamı

Bunu da aslında onunla geçirdiği ve değer verdiği zamanların hatırına yaptı.

Kelly Clarkson ile Brandon Blackstock'ın 2013 yılında başlayan evliliği 2020'de sona ermişti.



Pek de güzel bir şekilde geçmeyen boşanma sırasında Kelly Clarkson, Blackstock'a 50 milyon dolarlık servetinden 1.3 milyon dolar ödedi.