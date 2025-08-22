Ünlü şarkıcı bir deri bir kemik kaldı! Onu sevenler halini korkuyla izliyor… ‘Kuş kadar yemek yiyor’

Haberin Devamı

Güçlü sesiyle yıllardır müzik sahnelerinin en beğenilen yıldızlarından biri olan Christina Aguilera, artık öyle zayıfladı ki etrafındaki sevenleri onun sağlığından endişe eder oldu.

Ünlü şarkıcı bir yandan “Acaba o meşhur zayıflama iğnelerinden mi kullanıyor?” dedirten bir zayıflama, bir yandan da estetik yaptırmayı takıntı haline getirdiği söyleniyor.

Londra'daki yeni projesi Burlesque: The Musical'ın tanıtım etkinliğinde ortaya çıkan Christina Aguilera öyle zayıf ve güçsüz görünüyordu ki hayranları bu projeden ziyade ünlü şarkıcının halini konuştu.

Neredeyse bütün Hollywood yıldızları tarafından kullanılan zayıflama iğnesiyle kilo verdiği düşünülen Christina Aguilera yakınlarının dediğine göre “kuş kadar” yemek yiyor ve son zamanlarda giderek porsiyonlarını küçülterek sağlıksız olacak kadar ağır bir diyet yapıyor.

Doktorlar birçok kişi tarafından zayıflamak için kullanılan bu ilaçların aslında diyabet tedavisinde kullanıldığını ve sürekli mide bulantısı, karın ağrısı, kabızlık, ishal ve kusma gibi ağır yan etkileri olduğunu söylüyor.

Aşırı zayıflaması bir yana hayranları ünlü şarkıcının estetik müdahalelere bu kadar kapılıp gitmesinden de endişeli.

Söylenenlere göre Aguilera aynı zamanda estetik operasyonlara da "bağımlı" hale geldi. Ünlü şarkıcının yakınından kaynaklar basına açıklama yapıp "Etrafındaki hiç kimsenin ihtiyaç duymadığını düşündüğü düzenli meme küçültme/germe işlemleri için plastik cerrahın muayenehanesine gidiyor. Yaptırdığı işlemler inanılmaz; botokstan dolguya, liposuction'dan meme implantlarına ve lazere kadar her şey var” dediler.

Aguilera'nın basın temsilcisi ise bu iddiaları şiddetle reddetti ve hepsi için "iğrenç" ve "uydurma" dedi.