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Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu! Boşanma kararından dönmüyor

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#Cardi B#Offset#Doğum Yapan Ünlüler
Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 15:19

Ünlü rapçi Cardi B 1 Ağustos’ta bir hayli büyümüş karnının fotoğrafını paylaşmış ve üçüncü çocuğuna hamile olduğunu hayranlarına duyurmuştu. Yani bir paylaşım yapan ünlü şarkıcı bebeğini doğurduğunu müjdeledi.

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Cardi B, 2017’de gizlice nikah masasına oturduğu meslektaşı Offset ile sürekli kavga edip barıştıkları çalkantılı bir evlilik yaşıyordu.

Hayranları hamilelik haberine sevinirken ünlü rapçinin kocasından boşanmak için sadece bir gün önce mahkemeye başvurduğu ortaya çıkmıştı.

Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıklamadan bir gün önce boşanma davası açan Cardi B üçüncü kez anne oldu

7 yıldır devam eden bu fırtınalı aşk adeta iki ünlü şarkıcının sürekli olarak ayrılıp barıştığı ve birbirleri hakkında çarpıcı açıklamalar yaptığı bir kördüğüme dönüşmüştü.

Offset’ten 6 yaşında Kulture adında bir kızı ve 3 yaşında Wave adında bir oğlu olan Cardi B, daha önce de ayrılık kararı almış hatta mahkemeye de gitmişti.

Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Ünlü şarkıcı üçüncü çocuğunu doğursa da kocası Offset'ten boşanma kararını çoktan vermiş ve mahkemeye gitmişti

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Ancak tüm bu ayrılık çabaları iki ünlü şarkıcının birbirlerinden kopamayıp barışmasıyla sonuçlanmıştı.

Dün yeni doğan bebeğinin hastane odasındaki fotoğraflarını paylaşan Cardi B, kızının 7 Eylül’de dünyaya geldiğini açıkladı ve “En güzel küçük bebek geldi” diyerek kızı Kulture ve oğlu Wave’in yeni doğan kardeşlerine baktığı tatlı fotoğrafları hayranlarına sundu.

Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Cardi B'nin paylaştığı fotoğraflarda yanında ayrıldığı kocası Offset de vardı

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Hastane odasındaki fotoğraflarda Cardi B’nin ayrılma kararı aldığı kocası ve üç çocuğunun babası Offset de vardı.

31 yaşındaki Cardi B ve 32 yaşındaki Offset'in boşanma haberi ve hamilelik haberi peş peşe duyulmuş ve üçüncü çocuklarına kavuşacak olan çiftin ayrılıkları büyük şaşkınlık yaratmıştı.

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Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor

“Her sonla birlikte yeni bir başlangıç gelir! Bu haberi sizinle paylaştığım için çok minnettarım, bana daha fazla sevgi, daha fazla hayat getirdiniz ve en önemlisi gücümü yenilediniz!” diyerek hamilelik haberini paylaşan ünlü şarkıcı daha sonra da ayrılık kararını duyurmuştu.

“Bana hayat, aşk ve tutkum arasında asla seçim yapmak zorunda olmadığımı hatırlattın bebeğim! Seni çok seviyorum. Hayatın zor dönemeçlerini ve sınavlarını yatarak atlatmak çok daha kolay, ama sen, erkek kardeşin ve kız kardeşin bana neden buna değdiğini gösterdiniz!” diyen Cardi B, çocuklarının babasını artık terk ettiğini de bu şekilde ima etmişti.

Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Ünlü çiftin evliliği sürekli kavgalar ve ayrılıp barışmalara 7 yıl dayanabildi

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Çiftin yakın çevresi sürekli konuşulan aldatma dedikodularını yalanlamış, çiftin 7 yıllık evliliklerinde artık birbirlerinden uzaklaştıklarını ve ayrılık kararının bu yüzden alındığını söylemişti.

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Mahkeme belgelerine göre Cardi B çocuklarının velayetini istedi ancak Offset’ten nafaka talebi olmadı. Bunu da Instagram'dan duyuran ünlü şarkıcı “Benim talebim sadece çocuklar ve yeni çocuğumuz için faturaları ödemeye devam etmesi” diye yazdı.

Ünlü şarkıcı ayrıldığı kocasından üçüncü çocuğunu doğurdu Boşanma kararından dönmüyor
Mahkeme belgelerine göre Cardi B kocası Offset'ten nafaka talep etmedi ve sadece çocuklarının velayetini istedi

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#Cardi B#Offset#Doğum Yapan Ünlüler

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