Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında!

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Kariyeri böyle hızlıca akıp giderken özel hayatı da hareketliydi... Ta ki aradığı aşkı bulana kadar. Hayatının geri kalanını geçireceği erkeği bulunca daha bir sakinleşti. Zaten kısa sürede de onunla nişanlandı.

Son aylarda ise hiç ortalarda görünmedi. Bu durum doğrusu merak uyandırdı. Bir ara nişanlısıyla yollarını ayırdıkları söylentileri bile çıktı.

Meğer ünlü şarkıcı büyük bir sürprize hazırlanıyormuş. Çünkü geçtiğimiz gün kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ortaya çıktı!

Yaptığı bu sürprizle herkesi şaşırtan bu ünlü Lady Gaga'nın ta kendisi...

Meğer 40 yaşındaki şarkıcı ile 42 yaşındaki nişanlısı Michael Polanski, bir bebek sahibi olmuş!

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Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga ile Michael Polansky, bu haberin duyulmasından hemen sonra California'da çıktıkları bir yürüyüşte görüntülendi.

Mutlu çiftin yanında Lady Gaga'nın menajeri Alexandra Trustman da vardı.

Gözden Kaçmasın En mutlu gecesinde derin bir yalnızlığın içine düşmüş... Keşke beni kollarına alıp sarmalayacak bir sevdiğim olsaydı Haberi görüntüle



EN BÜYÜK ARZUSU ARTIK KOLLARINDA

Göbeğini açıkta bırakan günlük giysiler içinde olan Lady Gaga'nın minik bebeğini göğsüne bastırıp sıkı sıkı tuttuğu ve yürüyüşünü o şekilde sürdürdüğü görüldü.

Her ne kadar gençlik yıllarından bu yana çılgın bir hayat yaşasa da Lady Gaga, özellikle de Michael Polansky ile nişanlandıktan sonra anne olmayı canı yürekten istediğini hiç saklamadı.

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Görünüşe göre "anne olmayı ne kadar çok istediğini" her fırsatta söyleyen ünlü şarkıcı, sonunda sevdiği adamla birlikte bu hayaline ulaştı.



'UMARIM BİR SONRAKİ BAŞROLÜM ANNELİK OLUR' DEMİŞTİ

Yıldız, geçen yıl konuk olduğu The Late Show With Stephen Colbert programında, bir sonraki başrolünün "annelik" olduğunu gizlemedi.

Lady Gaga o programda "Birçok şey yapmak istiyorum.. Ama gerçekten istediğim tek şey anne olmak... Umarım bu benim bir sonraki başrolüm olur" diye konuştu.

Yine geçen yıl mart ayında bu kez New York Times'a verdiği röportajında "Geçmişte bu konuda endişeler taşısa da anne olmaktan büyük heyecan duyacağını" söyledi.