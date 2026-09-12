Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında!

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Kariyeri böyle hızlıca akıp giderken özel hayatı da hareketliydi... Ta ki aradığı aşkı bulana kadar. Hayatının geri kalanını geçireceği erkeği bulunca daha bir sakinleşti. Zaten kısa sürede de onunla nişanlandı.
Son aylarda ise hiç ortalarda görünmedi. Bu durum doğrusu merak uyandırdı. Bir ara nişanlısıyla yollarını ayırdıkları söylentileri bile çıktı.
Meğer ünlü şarkıcı büyük bir sürprize hazırlanıyormuş. Çünkü geçtiğimiz gün kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ortaya çıktı!
Meğer 40 yaşındaki şarkıcı ile 42 yaşındaki nişanlısı Michael Polanski, bir bebek sahibi olmuş!
Mutlu çiftin yanında Lady Gaga'nın menajeri Alexandra Trustman da vardı.
EN BÜYÜK ARZUSU ARTIK KOLLARINDA
Göbeğini açıkta bırakan günlük giysiler içinde olan Lady Gaga'nın minik bebeğini göğsüne bastırıp sıkı sıkı tuttuğu ve yürüyüşünü o şekilde sürdürdüğü görüldü.
Her ne kadar gençlik yıllarından bu yana çılgın bir hayat yaşasa da Lady Gaga, özellikle de Michael Polansky ile nişanlandıktan sonra anne olmayı canı yürekten istediğini hiç saklamadı.
'UMARIM BİR SONRAKİ BAŞROLÜM ANNELİK OLUR' DEMİŞTİ
Yıldız, geçen yıl konuk olduğu The Late Show With Stephen Colbert programında, bir sonraki başrolünün "annelik" olduğunu gizlemedi.
Lady Gaga o programda "Birçok şey yapmak istiyorum.. Ama gerçekten istediğim tek şey anne olmak... Umarım bu benim bir sonraki başrolüm olur" diye konuştu.
2024 yılında nişanlanan Lady Gaga ile Michael Polansky'nin evlenip evlenmediği bilinmiyor. Minik bebeğin adı ve cinsiyeti konusunda da bir açıklama yapılmadı.