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Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında!

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#Lady Gaga#Michael Polansky#2026'Da Anne Olan Ünlüler
Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 12:22

Gençlik yıllarından beri başarılı bir kariyeri ve bir an bile canının sıkılmadığı bir özel hayatı vardı... Konserde konsere, turneden turneye koşturdu durdu... Hatta bir ara ses getiren bir oyunculuk deneyimi de yaşadı.

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Kariyeri böyle hızlıca akıp giderken özel hayatı da hareketliydi... Ta ki aradığı aşkı bulana kadar. Hayatının geri kalanını geçireceği erkeği bulunca daha bir sakinleşti. Zaten kısa sürede de onunla nişanlandı.

Son aylarda ise hiç ortalarda görünmedi. Bu durum doğrusu merak uyandırdı. Bir ara nişanlısıyla yollarını ayırdıkları söylentileri bile çıktı.

Meğer ünlü şarkıcı büyük bir sürprize hazırlanıyormuş. Çünkü geçtiğimiz gün kucağında yeni doğmuş bebeğiyle ortaya çıktı!

Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında
AYLARDIR ORTALARDA GÖRÜNMÜYORDU
Yaptığı bu sürprizle herkesi şaşırtan bu ünlü Lady Gaga'nın ta kendisi...

Meğer 40 yaşındaki şarkıcı ile 42 yaşındaki nişanlısı Michael Polanski, bir bebek sahibi olmuş!

Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında
Gerçek adı Stefani Joanne Angelina Germanotta olan Lady Gaga ile Michael Polansky, bu haberin duyulmasından hemen sonra California'da çıktıkları bir yürüyüşte görüntülendi.

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Mutlu çiftin yanında Lady Gaga'nın menajeri Alexandra Trustman da vardı.

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Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında

EN BÜYÜK ARZUSU ARTIK KOLLARINDA
Göbeğini açıkta bırakan günlük giysiler içinde olan Lady Gaga'nın minik bebeğini göğsüne bastırıp sıkı sıkı tuttuğu ve yürüyüşünü o şekilde sürdürdüğü görüldü.

Her ne kadar gençlik yıllarından bu yana çılgın bir hayat yaşasa da Lady Gaga, özellikle de Michael Polansky ile nişanlandıktan sonra anne olmayı canı yürekten istediğini hiç saklamadı.

Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında
Görünüşe göre "anne olmayı ne kadar çok istediğini" her fırsatta söyleyen ünlü şarkıcı, sonunda sevdiği adamla birlikte bu hayaline ulaştı.

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Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında

'UMARIM BİR SONRAKİ BAŞROLÜM ANNELİK OLUR' DEMİŞTİ
Yıldız, geçen yıl konuk olduğu The Late Show With Stephen Colbert programında, bir sonraki başrolünün "annelik" olduğunu gizlemedi.

Lady Gaga o programda "Birçok şey yapmak istiyorum.. Ama gerçekten istediğim tek şey anne olmak... Umarım bu benim bir sonraki başrolüm olur" diye konuştu.

Ünlü şarkıcı aylardır ortada görünmüyordu... Kucağında bebeğiyle ortaya çıktı... En büyük arzusu artık kollarında
Yine geçen yıl mart ayında bu kez New York Times'a verdiği röportajında "Geçmişte bu konuda endişeler taşısa da anne olmaktan büyük heyecan duyacağını" söyledi.

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2024 yılında nişanlanan Lady Gaga ile Michael Polansky'nin evlenip evlenmediği bilinmiyor. Minik bebeğin adı ve cinsiyeti konusunda da bir açıklama yapılmadı.

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#Lady Gaga#Michael Polansky#2026'Da Anne Olan Ünlüler

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