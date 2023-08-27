Ünlü şarkıcı artık isyan etti: Benim vücudum sizin sohbet konunuz olamaz!

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TÜM BAŞARILAR BİR YANA...

Üstelik bununla da yetinmeyip Amerikan futbol liginin başarılı sporcularından Eric Johnson’la mutlu bir yuva kurdu. 2010’dan beri birlikte olan çift 2014’te evlendi ve 11, 10 ve 4 yaşında üç de çocukları oldu. Neredeyse çocukluk çağından beri tüm ömrünü kameralar önünde geçirmiş, milyonlarca hayranını konserlerinde coşturmuş, oyunculukta ve televizyon yıldızlığında da iyi bir noktaya gelmiş yıldız isim yıllardır hep aynı sebeple gündeme geliyor.

17 yaşından beri sektörün içinde olan Jessica Simpson şarkıcılığın ve oyunculuğun yanına iş kadınlığını da eklemiş başarılı bir isim

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Müzik çalışmalarının yanı sıra Jessica Simpson, 2005 yılında 34 ürün kategorisine sahip giyim serisi “The Jessica Simpson Collection”'ı piyasaya sürdü. Marka bugüne kadar 1 milyar doların üzerinde gelir elde etti ve tarihteki en başarılı ünlü lisanslama markası oldu. Ünlü şarkıcı bugünlerde Kim Kardashian, Rihanna ve daha birçok ünlü ismin kendi markalarını piyasaya sürüp servetlerini katlaması akımının ilk ve en başarılı temsilcilerinden oldu.

Ünlü şarkıcı çocuklarına durumu anlatmakta zorlandığını ve görünümünün sürekli konuşulmasının onları kötü etkilediğini söylüyor

NE YAPARSA YAPSIN HEP KİLOLARIYLA ANILDI

Oysa ne kadar başarılı ve çalışkan olursa olsunlar gösteri dünyasının birçok ünlü kadınının başına gelenler Jessica Simpson’a da çok zor yıllar geçirtti. Uzun süre boyunca hamileliklerinde aldığı kiloları veremediği için eleştirilere maruz kalan yıldız isim verdiği konserlerde giydiği şeyler yüzünden bile adeta linç edildi. Sürekli olarak kilolu olduğu yönünde eleştirilere maruz kalan Simpson, zayıfladığı zaman da bir türlü rahat bırakılmadı.

Jessica Simpson sadece başarılı bir şarkıcı değil aynı zamanda çok büyük bir servet sahibi olmuş iyi de bir girişimci ancak yıllardır fiziksel görünümüyle gündeme gelmekten kurtulamıyor

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NE KİLO ALINCA NE ZAYIFLAYINCA KİMSELERE YARANABİLDİ

Geçen yıl sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğraflarındaki aşırı zayıflamış hali herkesi endişelendirmişti. Geçmişte fazla kilolu olduğu için gösteri dünyasına yakıştırılmayan Jessica Simpson bu kez de son zamanlarda adı sıkça duyulan Ozempic adlı ilacı kullanmakla suçlandı. Aslında Tip 2 diyabet hastalığının tedavisi için kullanılan bir iğne olan bu ilaç son aylarda sayısız ünlü tarafından kolayca zayıflamak için tercih ediliyor.

Jessica Simpson 2021'in son aylarında bu fotoğrafı paylaşmış ve dört yıl önceki görünümünün bu olduğunu söyleyerek hayranlarıyla dertleşmişti: O dönemlerde kendine olan saygısını kaybettiğini, içkiyi çok içtiğini ve bu yüzden de çok kilo aldığını belirten yıldız şarkıcı artık hem hayatını hem de bedeninin sağlığını kontrol altına aldığını anlatmıştı

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"BEDENİMİ SOHBET KONUSU YAPAMAZSINIZ"

Gerçekte bir başka tıbbi gerekçe için kullanılan ve yan etkileri de bulunan bu ilaçla ilgili tartışmalar hâlâ sürerken Jessica Simpson da yeniden gündeme gelen bedensel görünümüyle ilgili olarak adeta ateş püskürdü. Asla Ozempic kullanmadığını söyleyen ünlü şarkıcı fiziksel görünümünün, aldığı ya da verdiği kiloların sürekli konuşulmasından rahatsızlığını dile getirdi ve “Benim bedenim birilerinin sohbet konusu değildir” diyerek tartışmalara nokta koydu.

Jessica Simpson artık kilolarının sürekli konu edilmesinden çok rahatsız

"HER BEDEN BENİM BEDENİM OLDU, KADINLARI İYİ ANLIYORUM"

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Spot ışıkları altında olduğu uzun yıllar boyunca hem kilolu hem de zayıf olan, deyim yerindeyse “her bedende” bir görünüme sahip olan Jessica Simpson “Ben insanların karşısına her beden ölçüsünde çıktım. Bu yüzden de bedenleri yüzünden sürekli utandırılmaya çalışılan kadınlarla rahatça empati kurabiliyorum” dedi. Ünlü şarkıcı hâlâ bu türden eleştirilere maruz kaldığını da sözlerine ekleyerek “Keşke benim için işlerin daha iyiye gittiğini söyleyebilseydim ama durum hâlâ aynı" diye ekledi.

Jessica Simpson uzun yıllardır hem çok kilo alması hem de aşırı zayıf halleri yüzünden eleştiri oklarının hedefi oluyor: O da gösteri dünyasındaki birçok ünlü kadın gibi sürekli olarak görünümüyle yargılanmaktan şikayetçi

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Simpson, vücuduna yönelik yıllardır süregelen incelemelerin, kamuoyunun annelerinin görünüşü konusunda neden bu kadar sert davrandığını "anlamayan" çocukları için "çok kafa karıştırıcı" olduğunu söyledi. Çocuklarına sürekli olarak bu konuda açıklama yapmak zorunda kaldığını söyleyen ünlü şarkıcı onlara “Kendiniz hakkında nasıl hissediyorsanız, öyle hissetmelisiniz. Başkası için giyinmeyin. Başkası gibi görünmeye çalışmazsınız." öğüdünü verdiğini söylüyor.

İÇKİ Mİ İÇEYİM YOKSA DOĞUM MU YAPAYIM İSTERSİNİZ?"

Jessica Simpson röportajında "İnsanlar tekrar içki içmemi mi istiyor?" diye sordu ve devam etti "Çünkü içkiyi bırakmadan önceki yıllarımda daha kiloluydum. Ya da daha sağlıklı görünmek için başka bir bebek sahibi olmamı mı istiyorlar? Ne yazık ki vücudum bunu yapamaz". Simpson, kilo vermesini ve zayıf görünmesini irade gücüne bağladı ve vücuduyla ilgili talihsiz yorumların canını yakmasına rağmen direndiğini ve bedeniyle ilgili olarak bir kez daha raydan çıkmaya izin vermeyeceğini belirtti.