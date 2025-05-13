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Bütün bunlar ilk anda dünyaca ünlü bir müzisyene yakıştırılacak suçlamalar değil elbette. Ama müzik dünyasının en ünlü ve nüfuzlu isimlerinden biri olan Sean Diddy Combs, tam da bu suçlamalarla yargılanıyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu yana tutuklu bulunan 55 yaşındaki Combs'un yasalar karşısına çıktığı davanın ilk duruşması New York Manhattan'daki Federal Mahkeme'de başladı.

Yıllar boyunca rap müziğin önde gelenlerinden biri olarak tanınan Sean Diddy Combs'un deyim yerindeyse bütün kirli çamaşırları bu duruşmalar sırasında birer birer ortaya dökülecek gibi görünüyor.

AÇILIŞ KONUŞMASI TÜYLER ÜRPERTEN İTHAMLAR İÇERİYORDU

Savcı; Emily Johnon davanın acılış konuşmasında Combs'u şu sözlere tanıttı: "Bu Sean Combs… Halkın zihninde Puff Daddy veya Diddy. O bir kültürel ikon, bir iş insanı... Ancak onun başka bir yanı daha var... O bir suç örgütünün yöneticisi."

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Savcı sözlerinin devamında Combs'ın 20 yıl boyunca işlediği suçların anlatılacağını da ekledi. Johnson konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ama o bütün bu suçları tek başına işlemedi. Bütün bu suçları işlerken ona yardımcı olan, yaptıklarını örtbas etmesini sağlayan korumaları ve çalışanları vardı."

İddianameye göre Sean Diddy Combs, cinsel suçların yanı sıra adam kaçırma, uyuşturucu dağıtma ve kullanma, kundaklama, rüşvet gibi suçlar da işledi.

ÇILGIN PARTİLERDE KADINLARA VAHŞİCE ŞİDDET UYGULADI

Mahkeme belgelerinde yer alan iddialara göre Sean Diddy Combs, uyuşturucu ve alkolün sınırsız biçimde kullanıldığı, kurbanların cinselliğinin sömürüldüğü, günlerce süren bu partilerde kadınları da ölümün kıyısına getiren davranışlar sergiledi.

Bir keresinde bu partilerden birinde kız arkadaşının kafasına bastığı, bir başkasında bir kadını balkonundan sarkıttığı, hatta bir adamın arabasını ateşe vermeye çalıştığı da öne sürüldü.

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Duruşmada Combs ile ilgili olarak öne sürülen iddialar kelimenin tam anlamıyla "vahşice" denilecek türden.

Ünlü müzisyen bu partilere katılmamak için direnen ya da istediklerini yapmayarak kendisini "üzen" kadınlara karşı acımasızca saldırıyordu.

'KISKANÇLIKTAN YA DA UYUŞTURUCU YÜZÜNDEN BÖYLE DAVRANDI'

Hatta duruşma sırasında çok da beklenmedik bir itiraf geldi Combs'ın avukatlarından.

Avukatlar, Sean Diddy'nin bazı kız arkadaşlarına fiziksel şiddet uyguladığını, onları dövdüğünü kabul etti. Ancak Combs'a yöneltilen seks ticareti suçlamasını reddetti.

Duruşmada ünlü müzisyenin avukatları bile onun aslında bazı "sapkın" yönelimleri olduğunu kabullendi. Kimi zaman insanlık dışı boyutlara varan şekilde şiddet uyguladığını ama bütün bunların kıskançlıktan ya da kullandığı yüksek dozda uyuşturucudan kaynaklandığını savundular.

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ESKİ KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRESİYE DÖVMÜŞTÜ

Sean Diddy Combs, kapalı kapılar ardında bütün bu yaptıkları bilinmeden önce müzik dünyasının ünlü ve nüfuzlu isimlerinden biriydi. Albümleri zirvelere yerleşiyordu bu arada servetini de 1 milyar dolara çıkarmıştı.

Fakat 2024 yılının eylül ayında eski sevgililerinden Cassie Ventura'ya bir otel odasında uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktıktan sonra kaderi değişti. Combs'ın otel odasında yerlere çarparak dövdüğü Ventura ünlü müzisyene dava açtı.

Bunun ardından da Combs, seks ticareti yapmaktan ve suç imparatorluğu kurmak suçlamasıyla tutuklandı.

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Sean Diddy Combs, seks ticaretinin yanı sıra fuhuşa sürükleme ve haraç alma gibi suçlarla da itham ediliyor. Eğer bütün bu suçları sabitlenirse ömür boyu hapis cezası alması bile söz konusu olabilir.

Ventura'nın Combs'tan şiddet gördüğünü kanıtlayan görüntüler kaldıkları otelin güvenlik kamerası tarafından kayda alınmıştı.





KURBANLAR, HAYATLARININ EN KÖTÜ DENEYİMİNİ ANLATACAK

Davanın ilk duruşmasında savcı Elly Johnson Comlbs'un kurbanı olan bazı kişilerin de dinleneceğini ve hayatlarının en acı verici deneyimini bu şekilde gözler önüne sereceklerini söyledi.

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Savcının sözlerine göre kurbanları Combs'ın cinsel fantizeleri için kendilerini nasıl kullandığını, uyuşturucu etkisi altında ve zorla tutuldukları otel odalarında yaşadıklarını ilk ağızdan anlatacaklar.

Combs'ın otel odasında şiddet uyguladığı eski kız arkadaşı Cassie Ventura'nın iddiaları duruşmada bir kez daha gündeme geldi. İleri sürülenlere göre Combs, Ventura'nın kendisini başka bir adamla aldattığından şüpheleniyordu.

Bu yüzden de onu bulduğunda aslında daha önce de defalarca yaptığını yaptı ve 38 yaşındaki Ventura'ya akıl almaz bir şiddet uyguladı. Onu vahşice dövdü, sonra da bir bez bebek gibi bir kenara fırlattı. Bu tüyler ürperten şiddet otelin güvenlik kamerasına sonra da basına yansıdı.

Ama bütün bunlar da ona yeterli gelmedi.Genç kadına eğer kendisini bir daha aldatırsa yatak odasında çekilen görüntülerini ortaya yaymakla tehdit etti.

'SEVGİLİSİLE BİRLİKTE OLURKEN BİZİ İZLEDİ'

Combs'ın düzenlediği partilerden birine katılan 41 yaşındaki Daniel Phillip adlı bir erkek eskort da duruşmada tanıklık yaptı. Ventura ve Combs'ın da yer aldığı ve 20 saat süren o partiyle ilgili tüyler ürperten detaylara yer verdi tanıklığı sırasında Phillip.

Parti başına 4500 dolar aldığını söyleyen Phillip, Diddy'nin o dönemdeki kız arkadaşı Cassie Ventura ile cinsel ilişkiye zorlandğını ve o sırada ünlü müzisyenin de kendilerini izlediğini anlattı.

ANNESİ İLE ALTI ÇOCUĞU DA SALONDAYDI

Sean Diddy Combs ile ilgili bütün bu tüyler ürperten suçlamalar gözler önüne serilirken annesi Janice ve çocuklarından altısı da salondaydı. Sean Diddy Combs, sanık sandalyesine oturmadan önce çocuklarına uzaktan bir öpücük göndermeyi de ihmal etmedi.

Combs'a yönelik suçlamaların gün yüzüne çıkacağı bu duruşmalar iki ay sürecek. Bu süreçte kurbanlardan üç ya da dört tanesinin tanıklığı da dinlenecek. Ünlü müzisyeni suçlayan kadınların yanı sıra eski çalışanlarının tanıklığı da bekleniyor.

Geçtiğimiz yılın eylül ayında tutuklanan Sean Diddy Combs, Brooklyn'deki bir hapishanede tutuluyor.

Sean Diddy Combs bir dönem Jennifer Lopez ile de romantik ilişki yaşamıştı.