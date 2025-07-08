Ünlü şarkıcı aradığı aşkı 50 yaşında buldu... Sahnelerin yıldızı, kuaför sevgilisiyle evlendi... İkinci düğün yurt dışında

Haberin Devamı

Bu yaz mevsiminin mutlu gelinlerinden biri, Spice Girls (Baharat Kızlar) grubuyla tanınan Melanie Brown. Ya da müzik dünyasındaki adıyla Mel B.

50 yaşındaki Mel B. bir süredir nişanlı olduğu Rory McPhee ile geçtiğimiz cumartesi günü Londra'daki St.Paul's Katedrali'nde evlendi. Bu, ünlü şarkıcının üçüncü evliliği.

GELİNLİĞİ İNCİLERLE BEZELİ

Mel B. bu özel ünü için kendisine özel tasarlanıp dikilen Evelie Bridal Boutiques imzalı bir gelinlik giydi. Göğüs kısmı ve kolları beyaz inci taneleriyle bezeli olan gelinlik uzun bir kuyruğa da sahip.

Şarkıcının gelinliğini tasarlayan modaevinin sahibi Caroline Black, Mel B'nin gelinliğinde kadının gücünü, çekiciliği ve zamansız ihtişamı bir araya getirmek istediğini söyledi.

Haberin Devamı

Ünlü şarkıcının gelinliğinin üst kısmındaki süslemelere ve dikkat çekici özelliklere tezat olarak alt kısmı gayet sade ama şık bir şekilde tasarlanmıştı.

Şöhreti buldu ama bedelini de fazlasıyla ödedi: Ünlü şarkıcı köyüne döndü... Artık doğanın kollarında yaşıyor.. Taze yumurtalar kümesten!

Mel B'nin evlendiği damat Rory McPhee ise törene İskoç kökenlerine selam gönderen yerel bir kıyafetle katıldı.





ÜÇ YILDIR NİŞANLILARDI

Mel B ile McPhee 2022 yılında nişanlandı. Sevgilisi, ünlü şarkıcıya önünde diz çökerek evlenme teklif etti.

McPhee, bu sırada ünlü şarkıcıya 100 bin sterlin değerinde bir tek taş yüzük hediye etti.

Yüzükler takıldıktan üç yıl sonra da çift hayatlarını birleştirdi.

Mel B. Londra'ta klasik tarzda bir düğün yaptı. Ama ünlü şarkıcının başka bir planı daha var. Yakın zamanda Fas'ta daha özgür ve klasik kalıpların dışında bir düğün de yapmayı planlıyor.

Haberin Devamı

AİLE DOSTUYDU ŞİMDİ KOCASI OLDU

Aslına bakılırsa bir saç tasarımcısı olan Rory ile Mel B. birbirlerini yıllardır tanıyordu. Rory, ünlü şarkıcının aile dostu ve aynı zamanda kuaförüydü. Sonradan buyakınlık aşka dönüytdü.

Mel B. artık kocası olan Rory McPhee hakkında "Beni şimdiye kadar hiç olmadığı yekimlde kendine güvenli hissettiriyor" diye konuşmuştu.

Bu, ünlü şarkıcının üçüncü evliliği. İlk eşi Jimmy Gulzar ile 1998 ve 2000 arasında evli kaldı şarkıcı.

2007 yılında Stephen Belafonte ile evlendi. 2017'de biten bu evlilik sırasında Mel B. koasından şiddet gördüğünü itiraf etti.

Hatta kendisi gibi aile içi şiddet kurbanı olan kadınların sözcüsü oldu... Kampanyalar düzenledi, düzenlenen kampanyalara katıldı.

Haberin Devamı

Mel B'nin ilk evliliğinden şu anda 26 yaşında olan Phoenix adında bir kızı bulunuyor. Ünlü oyuncu Eddie Murphy ile ilişkisinden 18 yaşında Angel Iris adında bir kızı var. Olaylı bir şekilde ayrıldığı Belafonte'den de 13 yaşında Madeson adında bir başka kızı daha bulunuyor.





Törene Spice Girls grubundan sadece Emme Bunton ka