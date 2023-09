Ünlü şarkıcı altıncı çocuktan vazgeçti: Kocamla artık romantizm yaşayamıyoruz

Haberin Devamı

Oysa gerçekler her zaman Instagram gönderilerindeki gibi “tatlı” olmayabilir… Ünlü İngiliz şarkıcı Stacey Solomon da tam bu bahsettiğimiz gibi bir süreçten geçtiğini itiraf ettiği röportajıyla gündemde. Yetenek yarışmalarıyla ünlenen 33 yaşındaki şarkıcı ve Survivor benzeri bir yarışmada tanıştığı oyuncu eşi Joe Swash, kalabalık ailelerinin getirdiği yükle biraz bunalmış durumdalar.

Bakmayın bu romantik tatil aşkı pozuna... Arkada aslında 5 çocuğun yarattığı karmaşanın gürültüsü var!

33 yaşındaki şarkıcı ve 41 yaşındaki eşi 5 çocuklu mutlu bir aileye sahip. Stacey Solomon’un önceki iki ilişkisinden 14 ve 10 yaşında 2, Joe Swash’ın da 15 yaşında bir oğlu var. Nişanlanıp ayrıldıkları eski ilişkilerinden doğan çocuklarını da birlikte büyüten çift bir araya geldiklerinden beri de çocuk sahibi olmaya devam ettiler.

Haberin Devamı

İngiliz televizyonunda yayınlanan ve ünlü yarışmacıları yer aldığı Survivor benzeri “I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!” programında 2016’da tanışan ve aşk yaşamaya başlayan çift 2019 yılında ilk çocuklarına kavuşmuştu.

Ünlü şarkıcı ve aktör eşi 2019'dan beri üç çocuk sahibi oldu... Stacey Solomon'un önceki ilişkilerinden 2, Joe Swash'ın da 1 oğlu daha var

Stacey Solomon 2021’de, kendi doğum gününde doğumun erken başladığı için hastaneye yetişememiş ve kızını evde doğurmuştu. O anları Instagram hesabında paylaşan ünlü şarkıcı kendi doğum günü için yaptığı makyajını bile silemeden evinde doğum yapmak zorunda kaldığı anların en özel anlarını takipçileriyle paylaşmıştı.

Gözden Kaçmasın Efsane oyuncu 90 yaşında aşkın tadını çıkarıyor: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım Haberi görüntüle

İki çocukları olduktan sonra 2020’de nişanlanan çift 2022’de yine kendi evlerinde düzenledikleri bir törenle evlendi. Ünlü şarkıcı evlendikten birkaç ay sonra bir kez daha hayranlarına hamile olduğu müjdesini verdi ve beşinci çocuğunu da geçen şubat ayında kucağına aldı.

Toplamda 6 çocuğu olan aile çocuklu hayatlarını çok sevse de bu kadar kalabalık şekilde hareket etmek hele de hep birlikte yolculuk yapmak onları epey zorluyor ve ortaya böyle fotoğraflar da çıkıyor

Haberin Devamı

OK! Magazine'e evinin kapılarını açan ve samimi bir röportaj veren ünlü şarkıcı henüz evliliklerinin birinci yılını yeni doldurmuş olmalarına rağmen sahip oldukları kalabalık aile nedeniyle eşi Joe Swash’le diğer yeni evli çiftler gibi cicim aylarını yaşayamadıklarını itiraf etti.

Stacey Solomon “Kocamla ilişkimizde romantizm aşamasını çoktan geçtik” diyerek samimi bir itirafta bulunurken aslında istese de artık aileyi büyütme kararında vazgeçtiğini ve altıncı çocuğa kesin olarak hayır dediğini açıkladı.

33 yaşına kadar 5 çocuk annesi olan Stacey Solomon anneliği çok sevse de artık yeniden çocuk sahibi olmak konusunda paydos kararı vermiş

Haberin Devamı

33 yaşında 5 çocuk annesi olan, eşinin bir başka kadından doğan oğluna da annelik yapan ünlü şarkıcı yakın zamanda eşi ve ailesiyle Antalya’ya gelerek tatil yapmış ve 6 çocuklu bu tatilden anıları da Instagram hesabında paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı çok çocuklu hayatını anlatırken “Sadece kendimize zaman ayırmak önemli ama hayatımızda bunun gerçekten mümkün olmadığı bir aşamadayız. Geçenlerde bir arkadaşımızın düğününe gittik ve birlikte güzel bir gece geçirdik, bu gerçekten çok güzeldi ama böyle özel durumlar dışında dışarı ancak senede bir ya da iki kez çıkabiliyoruz” dedi.

Ünlü şarkıcı bu kadar çocuktan sonra artık eşiyle aralarında romantizm kalmadığını itiraf etti

Haberin Devamı

Ünlü ekran yıldızı daha fazla çocuk sahibi olmayı artık reddettiğini açıkladı ve şunları söyledi “Evet, tüm bu çocukları biz istedik ve onlara sahip olduğumuz için çok minnettarız. Yani şu anda kocamla romantik bir ilişki yaşayamıyoruz. Ama romantikleşeceğiz buna inanıyorum. Belki 20 yıl sonra… Çocuklar büyüyünce!”