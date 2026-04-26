Ünlü şarkıcı 400 dönümlük çitliğinde huzuru buldu… ‘Burada yetiştirdiklerim tüm ailemi doyuruyor’

Haberin Devamı

2005 yılında American Idol yarışmasının dördüncü sezonunu kazanarak büyük bir çıkış yakalamış ve o günden bu yana müzik dünyasında kalıcı bir yer edinen ünlü şarkıcı Carrie Underwood hem sahne kariyerine hem de ekran yıldızı olmaya sağlam adımlarla devam ediyor.

Ancaj ünlü yıldız tüm bunları yıllar önce terk ettiği Hollywood’un kalbi Los Angeles’ta yaşayarak değil, eşi ve çocuklarıyla yerleştiği Nashville’deki çiftliğinden yapıyor.

Eski profesyonel buz hokeyi oyuncusu Mike Fisher ile 2010’da evlenen ve bu evlilikten Isaiah Michael ve Jacob Bryan adında iki oğlu olan ünlü şarkıcının çiftliği öyle basit bir hevesten ibaret bir bahçeye hiç benzemiyor.

Haberin Devamı

Çift evlendikten bir sene sonra aldıkları bu Tennessee'deki 400 dönümlük araziye kurulu çiftliği yıllar içinde tam kapasite çalışan ve yıl boyu ürün alabildikleri, bir yandan hayvancılık da yaptıkları bir cennete çevirdiler.

Özellikle pandemiden sonra doğayla iç içe büyümesini istediği oğullarıyla sürekli burada vakit geçiren ve sadece iş için büyük şehre giden ünlü şarkıcı verdiği son röportajda iddialı konuştu ve bu çiftlikte yetiştirdiği şeylerle ailesinin tüm bakım ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilecek hale geldiğini söyledi.

Çiftliğinde tavuk, inek, koyun, eşek ve at yetiştiren Carrie Underwood buranın kendi kendine yeter hale geldiğini ve bir gün medeniyetin getirdiği imkanlar bir anda yok olsa bile ailesinin burada rahatça yaşayabileceğini söyledi.

Pazartesi günü yayınlanan Disney temalı "American Idol" bölümünün ardından, country müzik süperstarı, Hollywood'un ışıltısından ve ihtişamından uzaktaki hayatı hakkında konuştu ve dört kişilik ailesiyle birlikte Tennessee'deki çiftliklerinde "kendi kendine yetebileceklerini" açıkladı.

Haberin Devamı

“Tavuklarımızı çok seviyorum. İneklerimiz, koyunlarımız, eşeklerimiz var. Atlarımız var. Bahçem var ve bu, toprakla bağlantı kurmanın harika bir yolu. Aileye katkım bu. Markete gitmeme neredeyse gerek kalmadı” diyen ünlü şarkıcı 21 yıldır göz önünde sürdürdüğü bu şöhretli hayatın ağırlığından da bu yolla kurtulmayı başarıyor.

Bir yandan müzik çalışmalarına ve konserlerine de devam eden ünlü şarkıcı çiftlik hayatı için yanında çalışan yardımcılarından da destek alıyor ancak kendisi de ağır işleri yapmaktan, hayvanlarıyla uğraşmaktan ve yiyecekleri sebze meyveleri yetiştirmekten kaçınmıyor.

Haberin Devamı

Çocuklarını bu çiftlikte yetiştirdikleri sağlıklı organik yiyeceklerle besleyen Underwood çocuklarının kendisini üstü başı toprakla ve hayvan pisliğiyle kaplı görmelerinin ve he akşam onlara kendi elleriyle yemek hazırlamasının iki oğlu için en mutlu yetişme şekli olduğuna inanıyor.

"Yemeklerimizi, özellikle akşam yemeklerini çok seviyorum. Tabağımıza baktığınızda, tabaklarımızdaki her şey ya bahçeden ya da çitlik hayvanlarımızdan geliyor” diyen Carrie Underwood sadece bunlarla uğraşmakla kalmıyor sürekli konserveler yapıyor, bir yandan da yeni merak saldığı tığ işinden kendisine ve ailesine şık giyecekler örüyor.