Ünlü şarkıcı 40 yaş genç sevgilisine baskı yapıyor: Daha güçlü bir bağ istiyorum... Derhal evlen benimle!

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Buna göre ünlü yıldız, çok dikkat çeken bir ilişki yaşadığı genç sevgilisi Alexander A.E Edwards ile artık evlenmek istiyor... Hatta bunun için ünlü müzik yapımcısına baskı bile yapıyor.

Gerçek adı Cheryl Sarkisian olan 78 yaşındaki Cher, 2024 yılının kendisi için çok zor geçtiğini düşünüyor. Bütün bunların üstüne bir de sevgilisini kaybetme korkusu yaşamak istemiyor.

Onun günün birinde çekip gitmeyeceğinden emin olmak için de tek çaresi var ona göre: 34 yaşındaki Edwards ile evlenmek!

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Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa göre Cher, Alexander Edwards'ın kendisiyle kalmasını ve kendisine göz kulak olmasını istiyor.

Ama onun her an çekip gitmesi en büyük korkusu.

Bu yüzden de Edwards'ın hep yanında kalmasını sağlamak için umutsuzca çırpınıyor.

Bu kaynak Cher hakkında "Kendini güvende hissetmek için sevgilisiyle arasında bir evlilik bağı olmasını istiyor" diye konuştu.

Aslına bakılırsa Cher ile Edwards'ın 2022 yılının aralık ayında nişanlandığı konuşuluyordu. Ama bir sonraki yılın nisan ayında bir ayrılık süreci yaşadılar. Yine de bu uzun sürmedi ve yeniden bir araya geldiler.

YAŞADIKLARI AYRILIK SÜRECİ ONU İYİCE KORKUTTU

Radar'a konuşan kaynak aslında Edwards'ın evliliğe giden yolda bütün doğru adımları attığını belirtti. Ama ona göre genç müzik yapımcısı her ne kadar Cher ile ilişkisini sürdürse de onunla evlenmeyi çok da düşünmediğini ileri sürüyor.

Yine bu iddialara bakılırsa Cher, sevgilisinin artık kendisiyle evlenmesi için onu yoğun bir baskı altında tutuyor.

Hatta bu konuda öyle büyük bir çaresizlik hissediyor ki evlilik öncesi anlaşma yapmak aklının ucundan bile geçmiyor.

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SEVGİLİSİNDEN DAHA BÜYÜK İKİ OĞLU BU İLİŞKİYE KARŞI

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards aşkı çok uzun süredir gündemdeki tazeliğini koruyor. Bunun nedeni de aşıklar hakkında hemen her gün yeni bir söylentinin ortaya atılması.

Daha ilişkilerinin ilk döneminde konuşulduğuna göre Cher'in, yaşça sevgilisinden de büyük olan iki oğlu bu ilişkiye çok karşı. Bunu annelerine açıkça söylediler. O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.

Diğer yandan geçen yılın son aylarında ortada dolaşan söylentilere bakılırsa da Cher ilişkisinin iyi gitmediğinin farkına vardı ve iki oğluna kendisini affetmeleri için yalvardı.

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Yeri gelmişken küçük bir hatırlatma yapalım..Cher'in Sonny Bono ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Chaz ya da tam adıyla Chaz Salvatore 55 yaşında. Yıldızın Gregg Allman ile evliliğinden sahip olduğu diğer oğlu Elijah Blue Allman ise 48 yaşında. Özetle her ikisi de Alexander Edwards'tan daha büyük.

'FLÖRT EDEBİLECEĞİM YAŞITIM ERKEKLERİN ÇOĞU ÖLDÜ'

Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, konuk olduğu Jennifer Hudson'ın sunduğu sohbet programına konuk oldu. Orada da neden kendisinden çok genç bir erkekle aşk yaşadığını anlattı.

Ünlü şarkıcı aslında çalışmadığı zamanlarda yani sahnede ya da kamera karşısında bulunmadığı zamanlarda çok utangaç biri olduğunu söyledi. Özellikle de etrafında erkekler olduğunda bu duyguyu daha fazla hissettiğini sözlerine ekledi.

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Cher bu konuda "Benden büyük ya da yaşıtım olan erkekler bana yaklaşmaya çekinip korkuyorlar" dedi.

'AŞK MATEMATİK BİLMEZ'

Cher ile Alexander AE Edwards'ın ilişkisi ilk olarak el ele görüntülendikleri 2022 yılında gün yüzüne çıktı. Ünlü sanatçı sonra da bu durumu sosyal medya sayfasından ilan etti.

İlişkileri ortaya çıktığında aralarındaki 40 yaş farkı tartışma yarattı. Ama Cher buna hiç aldırmadı ve eleştirilere yine sosyal medya üzerinden "Aşk matematik bilmez" diye yanıt verdi.

Cher'in iki oğlundan daha genç olan Edwards ile ilişkisi onun konuk olduğu birçok programda da masaya yatırıldı. Yıldız, Kelly Clarkson'a konuk olduğunda da bu konuda "Kağıt üzerinde bu durum çok komik görünüyor. Ama gerçek hayatta biz harika bir ikiliyiz, çok iyi anlaşıyoruz. O muhteşem biri. Ve ben erkeklere hak etmedikleri değeri veren biri değilim" diye konuştu.