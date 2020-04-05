Ünlü sanatçı Marianne Faithfull corona virüse yakalandı!
İngiliz şarkıcı ve oyuncu Marianne Faithfull’un corona virüs testinin pozitif çıktığı ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 74 yaşındaki Faithfull’un menajeri gelişmeyi doğrularken, ünlü şarkıcının eski eşi, “Güçlükle konuşabiliyor” dedi.
Marianne Faithfull, soğuk algınlığı şikayetiyle geçen pazartesi günü hastaneye gitti. Sağlık merkezinde kendisine yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıkması ve zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine sanatçı, gözetim altına alındı.
74 yaşındaki Faithfull’un menajeri Francois Ravard, ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Faithfull’un tedaviye olumlu yanıt verdiği de belirtildi.
Faithfull’un eski eşi John Dunbar, ünlü şarkıcının “güçlükle konuşabildiğini” söyledi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle