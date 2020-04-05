Ünlü sanatçı Marianne Faithfull corona virüse yakalandı!

Marianne Faithfull, soğuk algınlığı şikayetiyle geçen pazartesi günü hastaneye gitti. Sağlık merkezinde kendisine yapılan corona virüsü testinin sonucunun pozitif çıkması ve zatürre başlangıcı tespit edilmesi üzerine sanatçı, gözetim altına alındı.

74 yaşındaki Faithfull’un menajeri Francois Ravard, ünlü ismin sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada Faithfull’un tedaviye olumlu yanıt verdiği de belirtildi.

Faithfull’un eski eşi John Dunbar, ünlü şarkıcının “güçlükle konuşabildiğini” söyledi.