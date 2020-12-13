Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

Ünlü sanatçıya Torba Mahallesi'ndeki evinde sürpriz bir ziyarette bulunan Belediye Başkanı Aras, Girik'in doğum gününü kutladı.



Aras, 78 yaşına giren Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik'e çiçek takdim etti.



Aras'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da yer aldı.





