MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÜnlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
GeriMagazin Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
AA
Haber Giriş: 13.12.2020 - 14:02 | Son Güncelleme:

Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ünlü sanatçı Fatma Girik'e doğum günü sürprizi
Abone Olgoogle-news

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçede yaşamını sürdüren ünlü sinema sanatçısı Fatma Girik'i ziyaret ederek, doğum gününü kutladı.

Ünlü sanatçıya Torba Mahallesi'ndeki evinde sürpriz bir ziyarette bulunan Belediye Başkanı Aras, Girik'in doğum gününü kutladı.

Aras, 78 yaşına giren Türk sinemasının unutulmaz ismi Girik'e çiçek takdim etti.

Aras'ın ziyaretinde Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Torba Mahallesi Muhtarı Suat Kaya da yer aldı.

Ünlü sanatçı Fatma Girike doğum günü sürprizi


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle