Ünlü rapçi oğlunu doğduktan sonra sadece bir kez görmüş: Camdan düşen küçük çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor!

Haberin Devamı

New Jersey’de 4 Mart’ta yaşanan korkunç olayda Zohar Dillard adında 6 yaşındaki küçük bir çocuk annesiyle birlikte yaşadığı, bir apartmanın 5. katındaki evinde camdan düştü. Korkunç olayın ardından neredeyse ölmek üzereyken kaldırımda bulunan talihsiz çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Küçük Zohar, hâlâ yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Talihsiz çocuk 5. kattaki evinin camından düşüp ağır yaralandı

Bu akılalmaz trajedinin ardından apartman kompleksinin sahipleri, yöneticileri ve inşaat şirketine karşı dava açıldı. Davada evlerin camlarının yanlış şekilde takıldığı, olayda kasıtlı ihmal bulunduğu ve camların apartmanda yaşayanların güvenliklerini sağlayamayacak şekilde takıldığı iddia ediliyor. Ancak bu iddialar mahkeme evraklarına taşınınca bir başka acı gerçek daha ortaya çıkmış oldu.

Ünlü şarkıcı oğluna bir gün bişe babalık yapmadı

Haberin Devamı

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren 6 yaşındaki Zohar Dillard’ın ünlü rapçi Flo Rida’nın oğlu olduğu ortaya çıktı. “Low” ve “Right Round” gibi hit şarkılarla tanınan 43 yaşındaki Flo Rida, Grammy adayı da olmuştu. Zohar, Flo Rida’nin eski kız arkadaşı Alexis Adams’dan dünyaya gelen oğlu. Ancak olayla ilgili ortaya çıkan her detay bu talihsiz çocuğun kara talihini bir bir açığa çıkarıyor.

Babasının görmek bile istemediği küçük Zohar hidrosefali hastası olarak doğmuştu

Eylül 2016'da hidrosefali hastalığıyla doğan küçük Zohar, zaten durumu yüzünden normal bir çocukluk geçirmekte zorlanmıştı. Üstelik bir de babası ona sırt çevirdi ve hayatının bir parçası yapmayı kabul etmedi. Oğlunu tek başına büyütmek ve hastalık sürecinde de zorlu bir mücadele vermek zorunda kalan Alexis Adams şimdi bu korkunç trajediyle bir daha yıkıldı.

Haberin Devamı

Flo Rida ve Alexis Adams'ın birlikte olduğu günlerden geriye sadece birkaç eski fotoğraf kaldı

Pelvis kemiği kırılan, aldığı darbeyle karaciğeri zedelenen, akciğerleri çöken ve vücudunda sayısız yaralar bulunan Zohar’ın babasını 6 yaşına kadar sadece bir kez gördüğü ortaya çıktı. Baba oğul sadece bir kez, 2018’de, babalık testi için bir araya gelmişti. DNA testi çocuğun Flo Rida’dan olduğunu kanıtladı ama bu hiçbir şeyi değiştirmedi.

O anları “Çocuğuyla aynı odada duruyordu. Ama bırakın onu kucağına alıp sarılmayı yüzüne bile bakmadı. Çok soğuktu.” diyerek anlatmıştı Alexis Adams. Ve böylece babası tarafından reddedilen hasta çocuğuyla bir başına kaldı ve onu tek başına büyüttü.

Talihsiz çocuk şimdi yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Haberin Devamı

Amerikan medyası korkunç kazanın detaylarının ortaya çıkmasıyla birlikte Flo Rida’ya ya da şarkıcının basın temsilcilerine ulaşmaya çalıştı ama yanıt alamadılar. Ünlü yıldız kendisi de sosyal medya hesabından herhangi bir açıklama yapmadı.

Bir yandan mahkeme yoluyla adaleti sağlamaya çalışan bir yanda da yoğun bakımın kapısında gözü yaşlı bir şekilde oğlundan gelecek güzel haberi beklemeye koyulan acılı anne ise “Özel ihtiyaçları olan bir çocuğa bakan bekar bir anne olarak, bu yaşadıklarım bana korkunç bir kâbus gibi geliyor. Kalbim bir milyon parçaya ayrıldı.” açıklamasını yaptı.

Flo Rida'nın öz oğluna 'şeytan yüzlü çocuk' dediği iddia edildi