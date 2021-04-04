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Haber Giriş: 04.04.2021 - 07:28 | Son Güncelleme:

Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Ünlü rallici Can Çelebi'ye ikinci uzaklaştırma

Ünlü rallici Can Çelebi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldıran güzellik uzmanı Kübra Senemay Kılıçoğlu, tedbir süresi bitince ikinci kez mahkemeye başvurdu.

Kılıçoğlu, 2 yıl ilişki yaşadığı Çelebi’nin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İfadesinde Çelebi’nin elleriyle boynunu sıktığını anlatan Kılıçoğlu, “Can Çelebi ‘Bak seni öldürürüm, hiçbir eşyanı bu evden alamazsın’ diyerek tehditlerde bulundu ve itekleyerek duvarın olduğu bölüme düşürdü. İmdat diye bağırmam üzere polis ekipleri geldi, şikâyetçiyim” demişti. Savcılığa ifade veren Can Çelebi ise kendisinin şiddete uğradığını belirterek şikâyetçi olmuştu.

Ünlü rallici Can Çelebiye ikinci uzaklaştırma

ÖLDÜRÜLMEKTEN KORKUYOR
Savcılık soruşturması devam ederken, Kübra Senemay Kılıçoğlu 1 aylık tedbir süresinin bittiğini ve Can Çelebi’nin tehditlerini sürdürdüğünü iddia ederek yeniden korunma talebinde bulundu.

Ünlü rallici Can Çelebiye ikinci uzaklaştırma

Dilekçede, “Öldürülmekten korkan Kübra Senemay Kılıçoğlu evden çıkamamaktadır. Yaşadığı dayak ve ölüm korkusunu atlatamayan Kılıçoğlu, tehditlerle daha fazla korkuya kapılmıştır” denildi. Talebi haklı bulan mahkeme, tedbir süresini uzatarak Can Çelebi’nin Kübra Senemay Kılıçoğlu’na 1 ay daha yaklaşmamasına karar verdi. Can Çelebi’nin karara yaptığı itiraz reddedildi.

 

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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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