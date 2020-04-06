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Haber Giriş: 06.04.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Ünlü radyocu Caner Bulut corona virüse yakalandı: Böyle ölmek istemezsiniz!

İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
Ünlü radyocu Caner Bulut corona virüse yakalandı: Böyle ölmek istemezsiniz!
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RADYOCU Caner Bulut (37), sosyal medyada koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Paylaştığı videoda “Herkesin ağzında şu var; zaten bir gün öleceğiz. Emin olun böyle ölmek istemezsiniz” diyen Bulut, yaşadıklarını Hürriyet’e anlattı: “Evden hiç çıkmıyordum. 8 gün önce market alışverişi için dışarı çıktım. 15 dakikada döndüm. Ertesi gün gözüm kararmaya başladı. TV izlerken renkler karışıyordu. Su içiyordum, tat alamıyordum. Nefes darlığı başladı. Ateşim de çıkınca acil servisi aradım, ambulans gelip hastaneye götürdü. İki test yapıldı, ikisi de pozitif çıktı. Nefes alamadığım için solunum cihazına bağlandım. 5 gün hastanede kaldım. Ateşim normale döndü. Doktorlar evde karantinada kalabileceğimi söylediler, taburcu oldum.” 

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İdris Emen
İdris Emen
idris.emen@hurriyet.com.tr
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