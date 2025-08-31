Ünlü pembe dizide 2 bin bölümden fazla oynadı… ‘Hayranlar arabalarını üzerime sürüp beni öldürmeye çalışıyordu’

Haberin Devamı

Kimi Güney Amerika’dan kimi de ABD’den çıkıp gelen bu pembe diziler 80’ler ve 90’larda ülkemizde de milyonları ekran başına toplamayı başardı.

Bu dizilerin en ünlülerinden biri olan Yalan Rüzgarı (The Young and the Restless) inanılması zor bir rekora imza atmış durumda.

ABD televizyonlarının en uzun süre ekrana gelen pembe dizilerinden biri olan Yalan Rüzgarı 1973 yılında başladığı yayın hayatına hâlâ devam ediyor…

Yıllar içinde kanal değiştiren ve kadrosunda da büyük değişiklere giden dizi nesiller boyunca sevilip her dönem kendi hayran kitlesini yaratmayı başarmış bir dizi.

Haberin Devamı

Dizinin bel kemiği karakterlerinden biri olan Lauren Fenmore’u canlandıran ünlü oyuncu Tracey Bregman yaptığı ilginç açıklamayla gündemde.

Sade Yalan Rüzgarı’nda değil, aynı dönemde başlayan bir başka efsane dizi Cesur ve Güzel’de de (The Bold and the Beautiful) yıllarca başrollerden birini oynayan Tracey Bregman hâlâ pembe dizilerin en aranan yüzlerinden.

Uzun kariyeri boyunca bu dizlerde oynadığı rollerle sayısız ödül kazanan 62 yaşındaki yıldız oyuncu dizinin ilk dönemlerinde hayranlar tarafından canına kastedildiğini açıkladı!

Ünlü oyuncunun canlandırdığı Lauren Fenmore karakteri dizinin başladığı ilk dönemlerde seyircilerden çok kötü tepkiler alıyordu.

Entrikacı ve “kötü kadın” olarak bilinen Lauren’i sevmeyen izleyiciler bir yandan da onun her hamlesini gözlerini ekrana dikip izlemekten vazgeçemiyordu.

Tracey Bregman, seyircilerin nefretini kazanmasının ardından ölüm tehditleri almaya başladığını açıkladı. Yalan Rüzgarı dizisinin hayranları kanala ve ünlü oyuncuya ulaşıp ona olan nefretlerini kusuyor ve onu öldürmekle tehdit ediyordu…

Haberin Devamı

Tracey Bregman, bir dönem bu nefretin büyüklüğünün nasıl arttığını anlatırken izleyicilerin onu yolda yürürken gördüğünde araçlarını üzerine sürüp öldürmeye çalıştığını söyledi.

Lauren Fenmore karakteri diziye ilk olarak 1983 yılında katıldı ve Tracey Bregman bu karakteri 42 yıldır canlandırmaya devam ediyor.

Dizinin bu ilk dönemlerinde Lauren Fenmore karakteri hiç sevilmeyen ve herkesi zorbalayan biriyken zaman içinde rolün geçirdiği değişimle birlikte şimdi hayranların favorilerinden biri hâkline geldi.

Tracey Bregman, dizide kötü davrandığı ve hayatını cehenneme çevirdiği Traci Abbott karakterini canlandıran Beth Maitland’la yıllar içinde çok iyi dost olduğunu ve 42 yıl süren bu dostluğa rağmen dizide ona sürekli kötü davranmak zorunda kalınca çok zorlandığını da itiraf ediyor…

Haberin Devamı

Tracey Bregman, Lauren karakterini 2 bin bölüm boyunca canlandırdı. Aynı rolü Cesur ve Güzel dizisinde de 500 defaya yakın kere oynadı.

Kariyerinin ilk dönemlerinde başka dizilerde de rol almış ve birkaç sinema filminde de oyunculuk yapmış olsa da ünlü oyuncunun tüm kariyeri bu dizi ve rol üzerine kuruldu ve aslında çoktan emekliliği hak etmiş bir dizi emekçisine dönüştü…