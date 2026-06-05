Ünlü oyuncuyu sevgilisinin oğlu katletti! ‘Bir günahkarı öldürdüm’ deyip polise el salladı

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81 yaşındaki James Handy, Los Angeles'ta bıçaklanarak öldürüldü.

Basına yansıyan haberlere göre Los Angeles Polis Departmanı, Handy'nin kız arkadaşının oğlu tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

Yetkililer, çarşamba sabahı Los Angeles bölgesindeki Tarzana şehrinde birinin "Ben insanoğluyum, günahkar adamı öldürdüm" diyerek polisi araması üzerine olay yerine gitti.

Polisler olay yerine vardıklarında ünlü oyuncu James Handy'yi bir evin ön bahçesinde, göğsünde çok sayıda bıçak yarasıyla baygın halde bulduğunu söyledi.

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Cinayet bu evde işlendi

Handy hemen hasteneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Yetkililer 44 yaşındaki şüpheli Michael Gledhill’in kısa bir süre sonra polislere el sallayarak aradıkları kişinin kendisi olduğunu söylediğini açıkladı.

Katil Michael Gledhill, James Handy'nin kız arkadaşı olan annesiyle birlikte yaşıyordu. Bu korkunç cinayete yol açan sebep ise henüz ortaya çıkmadı.

Cinayetten tutuklanan Michael Gledhill için kefalet ücreti 2 milyon dolar olarak belirlendi.

James Handy, oyunculuk kariyerine 1997'de başladı ve IMDb sayfasına göre yaklaşık 150 yapımda yer aldı.

Emektar oyuncunun yıllar boyunca rol aldığı televizyon dizileri arasında "Quantum Leap", "L.A. Law", "NYPD Blue", "Beverly Hills, 90210", "Melrose Place", "Walker, Texas Ranger", "Profiler", "The West Wing", "The Practice", "Breaking News", "Alias" ve "The Young and the Restless" gibi çok izlenen yapımlar vardı.