Ünlü oyuncunun hayatını değiştiren rüya: "22 sevgilim ve 88 çocuğumla bir verandada oturuyordum"

Biri yakışıklı bir oyuncu, diğeri de güzel bir model olan bu ünlü çiftin ilişkilerinin başlangıcı da ayrı bir hikaye.

Onu da anlatacağız ama önce ünlü oyuncunun evlenmenin iyi bir şey olduğunu fark etmesini sağlayan o ana bir dönelim.

Çünkü o, belli konularda geçerli olan "Çok istediğin bir şeyi onu aradığında değil akışa bıraktığında bulursun" söyleminin canlı kanıtı gibi.

GÖRDÜĞÜ RÜYA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Bu ilginç öykünün kahramanı 56 yaşındaki ünlü oyuncu Matthew McConaughey. 2012 yılından bu yana Brezilyalı model Camila Alves ile evli olan üç çocuk babası oyuncu, hayatından da gayet memnun.

Kendisini evliliğe götüren nedeni daha doğrusu rüyayı da kaleme aldığı bir makalede anlattı McConaughey.

US Weekly'nin aktardığı makaleye bakılırsa oyuncu, 30'lu yaşlarının ortalarına geldiğinde her yerde hayat arkadaşını arıyordu...

Ömür boyu sevgilisi ve en iyi arkadaşı olacak, ona çocuklar doğuracak kadını...

"Hep arıyordum, daha fazlasını arıyordum, o kadını arıyordum. Derken bir rüya gördüm" diye sürdürdü satırlarını.

Şimdi gelelim o ilginç rüyaya...





'DERKEN O RÜYAYI GÖRDÜ'

Matthew McConughey rüyasında kendini yaşlanmış halde gördü. Bir verandada, sallanan bir koltukta oturuyordu. Yakınlarında 22 tane otomobil vardı. Daha da ötesinde 22 tane kadın ve 88 tane çocuk....

Rüyasında bu 88 çocuğun her birinin o sırada bulunduğu yaşı temsil ettiğini belirtti oyuncu.

Sonrası daha da ilginç...

Satırlarını şöyle sürdürdü McConaughey "Her kadın huzurlu ve memnundu... Her çocuk gülümsüyordu ve sağlıklıydı. Bütün annelerle güzel anılar paylaşmıştık, çocuklar gelip bana sarılıyordu."

Rüyasının devamında da birbirlerine sarıldıklarını, birbirlerini öpücüklere boğduklarını, şakalaşıp mutluluk gözyaşları döktüklerini yazdı McConaughey.

Gerisini de şöyle satırlara döktü oyuncu "Hepsi verandada bir aile fotoğrafı için yanıma toplandılar. Tam küçük bir kameraya bakıp poz veriyorduk ve geri sayıyorduk ki... Üç, iki, bir ve ben uyandım!'





UYANDI VE DÜŞÜNCELERİ DEĞİŞTİ

Her ne kadar bu güzel rüyadan uyansa da satırlara döktüğüne göre McConughey, bu sayede hayattaki amacının baba olmak olduğunu fark etti.

Oyuncuya göre bu rüya, ona gönderilen ruhsal bir işaretti. Kendisi için mükemmel kadını bulmak amacıyla deli gibi çabalamak yerine kendini akışa bırakması gerektiği yönünde bir mesajdı. Yazdığına göre o andan itibaren o mükemmel kadını aramayı bıraktı.

Ama tüm bunları yaşadıktan üç ay sonra şu anda evli olduğu Camila Alves ile tanıştı.

Aradan geçen 23 yıla rağmen "Hala birlikte uyumak ve yanında uyanmak istediğim tek kadınla" diye tanımladığı karısıyla bir başka deyişle.





'BABA... NİYE ANNEMLE SOYADLARINIZ AYNI DEĞİL?'

Camila Alves ile Matthew McConaughey, 2006 yılında Batı Hollywood'da bir gece kulübünde tanıştı.

İki yıl sonra oğulları Levi ve 2010 yılında da kızları Vida dünyaya geldi. 2012 yılında hayatlarını resmen birleştirdiler.

Geçtiğimiz eylül ayında Matthew McConaugney, kendisine evlenmesi için ilham veren insanın büyük oğlu Levi olduğunu söylemişti.

Chris Williamson'ın hazırladığı Modern Wisdom adlı podcast yayınına konuk olan McConaughey, oğlunun bir sorusu üzerine evlenmeye karar verdi anlattığına göre.





O YAŞTA EVLİLİKLE İLGİLİ ÇARPICI SORULAR SORDU

O sırada 4 yaşında olan Levi, ünlü oyuncuya "Neden annemle soyadınız aynı değil?" diye sordu. McConaughey de oğluna "Bu harika bir soru. Ama biz evli değiliz. Sen evlendiğinde soyadını değiştirirsin" diye yanıt verdib

Yine de bu yanıt onun kurtuluşu olmadı.

Levi küçücük yaşında babasına "evlenmekten korkup korkmadığını" bile sordu. Her ne kadar bu kadar küçük bir çocuğun sorduğu bu sorulara şaşırsa da şu anda 17 yaşında olan oğlu onun evlenip yuvasını kurmasını sağladı.

2012'de evlenen Matthew McConaughey ile Camila Alves'in üç tane çocuğu var.