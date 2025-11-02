Ünlü oyuncuya şok üstüne şok! Önce aldattığı karısı kirli sırlarını ortaya döktü… Şimdi de genç rol arkadaşı onu ‘zorbalıkla’ suçladı

Haberin Devamı

Hayranlarının uzun zamandır beklediği sevilen dizi Stranger Things son sezonuyla yakında ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Bir grup çocuğun yaşadıkları kasabada başlarından geçen maceraları ve peşlerine düşen doğaüstü yaratıklar yüzünden yaşadıkları korku dolu anları anlatan dizi beşinci sezonuyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

MERAKLA BEKLENEN DİZİDE ŞOK GELİŞME!

Dizide rol almaya çocuk yaşta başlayan ve yıllar içinde hepsi büyüyüp serpilerek oyunculuk dünyasında kendilerine yer edinen genç oyuncular da bu sezonla birlikte onlara dünya çapında ün sağlayan bu yapıma veda etmiş olacak.

Dizide yıldızı en çok parlayan isim olan ve Stranger Things ile tanındıktan sonra birçok filmde de başrol oynayan Millie Bobby Brown, tam da dizinin yeni sezonunun tanıtım çalışmaları hız kazanmışken yaptığı şikayetle herkesi şaşkına çevirdi.

Bu şikayetin konusu da dizide Millie Bobby Brown’ın üvey babasını canlandıran yıldız oyuncu David Harbour oldu. David Harbour yıllardır Hollywood’un içinde yer alan ünlü bir oyuncuyken şansı bu diziyle açılmış, kariyerinde hiç görmediği bir başarıyı yakalamıştı.

BAŞROL OYUNCUSUNDAN ÜNLÜ AKTÖRE TACİZ VE ZORBALIK SUÇLAMASI

Basına yansıyan şoke edici olayın detayları bir bir ortaya çıkmaya başladı: Millie Bobby Brown, dizinin merakla beklenen beşinci ve son sezonu öncesinde Stranger Things'deki rol arkadaşı, üvey babasını canlandıran ünlü oyuncu David Harbour ciddi suçlamalar yaptı.

Millie Bobby Brown, David Harbour sette kendisine "zorbalık ve tacizde bulunmakla" suçladı.

David Harbour dizide eski polis şefi Jim Hopper'ı yani Millie Bobby Brown'ın canlandırdığı Eleven karakterinin üvey babasını canlandırıyordu.

ÜVEY BABASINI CANLANDIRIYORDU

Diziyi yayınlayan Netflix’in, 50 yaşındaki Harbour, 21 yaşındaki genç yıldız Millie Bobby Brown’ın şikayeti üzerine bir iç soruşturma başlattığı öğrenildi.

Soruşturmanın sonucu henüz açıklanmasa da Millie Bobby Brown’ın iddiaları arasında herhangi bir cinsel istismarı suçlaması bulunmuyor.

Basına konuşan kaynaklar "Mille Bobby Brown, son sezonun çekimlerine başlamadan önce taciz ve zorbalık iddiasında bulundu. Sayfalarca suçlama vardı. Soruşturma aylarca sürdü." dedi.

KANAL BU KONU KONUŞULSUN İSTEMİYOR

Netflix’in ise soruşturma konusunda yorum yapmaktan kaçındığı ve bunun gündeme gelmesini istemediği, dizinin final sezonuyla ilgili tanıtım çalışmaları ve etkinlikler için "Hiçbir şey, başrol oyuncusunun özel hayatı bile, bunu gölgeleyemeyecek." dendiği iddia edildi.

Dizi başladığında 12, şu anda ise 21 yaşında olan ve tahmini 50 milyon dolarlık servetiyle Hollywood'un en zengin genç yıldızlarından biri olan Brown'ın, final sezonunun çekimleri boyunca sette yanından kişisel asistanını ayırmadığı da söyleniyor.

David Harbour’la ilgili bu suçlamalar dizinin final sezonuna gölge düşüren tek şey değil… Ünlü oyuncu aylardır ayrıldığı eşi, ünlü şarkıcı Lily Allen’ın yaptığı açıklamalar ve ihanet iddialarıyla da gündemdeydi.

AYRILDIĞI KARISININ İHANET SUÇLAMALARIYLA GÜNDEMDEYDİ

Çift 2020’de evlenmiş ve 2024’ün sonlarına doğru da yollarını ayırmıştı.

Lily Allen bu ayrılığın ardından kocası David Harbour’ın 4 yıllık evliliklerinin son üç yılı boyunca kendisini internetteki flört sitelerinden bulduğu kadınlarla aldattığını açıklamıştı.

Ünlü şarkıcı evlendikten sonra ara verdiği müzik kariyerine de ses getiren bir dönüş yapmış ve 7 yıl aradan sonra çıkardığı "West End Girl" adındaki albümündeki şarkılardan bir kısmında kocasının ihanetini anlatan şarkı sözlerine yer vermişti.