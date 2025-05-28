Ünlü oyuncuya şok dava: Senaryoda olmayan tecavüz sahnesinde oynattılar... Ne olduğunu bile anlayamadan çekim bitti!

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Hem yönetmenliğini üstlendiği hem de başrolünü oynadığı yapımda görev alan bir kadın dublör "senaryoda yazılı olmayan tecavüz sahnesinde oynamak zorunda kaldığı " gerekçesiyle hem ünlü yıldıza hem de filmin yapımcı şirketine dava açtı.

Özetle şimdi ünlü oyuncu ciddi bir sorunla karşı karşıya.

FİLMDE GÖREV ALAN DUBLÖR DAVA AÇTI

Bu tatsız olayı yaşayan ünlü yıldız, Kevin Costner…

Karısı Christine Bamgartner'dan boşanan ve onun eski komşuları Josh Connor ile evlenecek olmasının yarattığı ruhsal durumu henüz aşamayan Costner şimdi de mesleğiyle ilgili bir hukuk savaşının ortasında buldu kendini.

Kevin Costner'ın hem yönettiği hem de oynadığı 100 milyon dolar bütçeli Horizon: An American Saga - Chapter 2 adlı 2023 tarihli yapımda dublör olarak görev yapan Devyn La Bella, senaryoda yazılı olmayan bir tecavüz sahnesinde oynatıldığı iddiasıyla dava açtı.

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Los Angeles Yüksek Mahkemesi'nde görülen davanın belgelerini People dergisi ele geçirdi.

Buna göre Devyn LaBella, aniden gelen bir istekle doğaçlama oynatıldığı sahne yüzünden kalıcı bir travma yaşadığını ileri sürdü.

Dublör LaBella, hem Costner'a hem de filmin yapımcı şirketine taciz davası açtı.

Yapımın kadın başrol oyuncusu Ella Hunt'ın dublörü olarak işe alındını anlatan LaBella "bu sahneye asla rıza göstermediğini, sette bu tür sahnelerde çalışan bir koordinatörün olmadığını da iddia etti.

O SAHNENİN SENARYODA YAZILI OLMADIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım..

Oyuncular Sendikası'nın kuralları uyarınca bu tür fiziksel yakınlık gerektiren sahnelerde yapılacak değişiklikler öncesinde oyunculara ve dublörlere 48 saat önceden haber verilmesi gerekiyor. Yani cinsellik içeren sahnelerde son dakika talepleri kabul edilmiyor

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Bütün bunlar ışığında LaBella'ya şiddet içeren bu tecavüz sahnesi sırasında Ella Hunt'ın yerine geçmesi söylendi.

Aslında filmde La Bella önce oyuncu Douglas Smith ile bu tür bir sahnede rol aldı. Bunu da zaten biliyordu. Sahre 1 Mayıs 2023'te sorunsuz bir şekilde çekildi.

Fakat dublörün ilerdi sürdüğüne göre bir gün sonra LaBella'dan bu kez Roger Ivens ile birlikte bu tür bir sahnede oynaması gerektiği söylendi. Onun anlattığına göre bu sahne senaryoda yazılı değildi.

Dublör LaBella'nın dava dokümanlarında yer alan iddiasına göre o çekim sırasında yönetmen Kevin Costner da setteydi.

Ama oyuncularına "Başladık", "Kestik" gibi komutlar vermedi.

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Devyn LaBella, yapımda Ella Hunt'ın dublörü olarak görev yaptı.

AVUKATI İDDİALARI YALANLADI

Genç kadın sahnenin ne zaman başladığını ve ne zaman bittiğini anlamadığını da ileri sürdü. Onun iddiasına göre sahne doğaçlama çekildi ve bu durum da onda travma yarattı.

Costner'ın avukatı Marty Singer, yaptığı açıklamada LaBella'yı 'seri suçlayıcı' olarak niteledi ve iddialarını şiddetle reddederek, iddiaların 'kesinlikle hiçbir dayanağı olmadığını' söyledi.

Costner'ın her zaman filmlerinde çalışan kişilerin rahatlığını düşündüğünü belirten avukat, dublör LaBella'nın da sahneden haberi olduğunu, çekim öncesinde prova yapıldığını da ileri sürdü.

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Hatta onun ileri sürdüğüne göre LaBella filmin çekiminden sonra dublör koordinatörüne kendisine böyle bir şans verildiği için teşekkür ettiği bir mesaj bile gönderdi.