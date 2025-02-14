Ünlü oyuncuya sekiz çocuk yetmiyor... Ama karısı isyan etmeye başladı: 'Doğurmaktan vücudum yoruldu artık'

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Elbette bol para kazandıkları, güzel yaşama ve çocuklarını da aynı ortamda büyütme olanakları olduğundan bu durum onları maddi açıdan da zorlamıyor.

İşte Alec Baldwin ile karısı Hilaria Baldwin de bunlardan biri.

Çift, birini taşıyıcı annenin dünyaya getirdiği tam 7 tane çocuk sahibi.

Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger'dan da Ireland adında yetişkin bir kızı bulunuyor. Özetle toplamda sekiz çocuk babası Baldwin.

SEKİZ ÇOCUK ONA YETMEZ OLDU

Ama karısı Hilaria'nın söylediğine göre bu ona yetmiyor. Daha fazla çocuğu olmasını istiyor. Ünlü oyuncunun 12 yıllık karısı ise artık çocuk doğurmaktan yorulduğunu ve bunu istemediğini söyledi.

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Hilaria Baldwin, People dergisine kocasıyla birlikte verdiği röportajda "Benden sürekli daha fazla çocuk istiyor" diye konuştu.

Alec Baldwin içindeki bu daha fazla çocuk isteme arzusunu şöyle özetledi: "Aslında istemiyorum. Ama bebek doğup da bir ya da iki yaşına geldiğinde bir tane daha çocuk yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum."

DOĞURMAKTAN YORULMUŞ

Hilaria Baldwin'e bakılırsa sahip olduğu yedi çocuğuyla gayet mutlu. Hepsinin de çok tatlı olduğunu düşünüyor.

Ama bunca doğum yapmak ona gerçekten fazla gelmiş. Bu durumu da "Çocuklar çok tatlı ama vücudum gerçekten yoruldu" sözleriyle anlattı.

66 yaşındaki Alec Baldwin ile 41 yaşındaki Hilaria Baldwin'in 11 yaşında Carmen, 9 yaşında Rafael, 8 yaşında Leonardo, 6 yaşında Romeo, 4 yaşında Eduardo ve Marilu, 2 yaşında Ilaria adında yedi tane çocuğu var.

Bu arada Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger'dan dünyaya gelen 29 yaşındaki kızı Ireland'dan da 2023 doğumlu Holland adında bir torunu bulunuyor.

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Alec Baldwin'in eski karısı Kim Basinger ile evliliğinden 29 yaşında Ireland adında bir kızı var. Hatta onun sayesinde bir dede oldu ünlü oyuncu.