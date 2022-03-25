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Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem!

#Ünlülerin Kardeşleri#İkizi Olan Ünlüler#Ünlülerin İnstagram Paylaşımları
Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Ünlü oyuncu dün akşam yeni yaşını kutladı. Kardeşinden doğum günü mesaj gecikmedi. Yıllar önce çekilen abla-kardeş fotoğrafına 'hiç değişmemişsiniz' yorumları yapıldı.

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'ELLERİMİZ HİÇ AYRILMASIN'

Alişan ile boşanmanın eşiğinden dönen Buse Varol, 32 yaşına bastı. Dün akşam yeni yaşını kutlayan Varol için kardeşi Kaan Varol da sosyal medya hesabında kutlama mesajı yayınladı.

Çocukluk fotoğraflarını paylaşan Kaan Varol, altına "Benim canım ablam, küçük annem! Ellerimiz hiç ayrılmasın... Seni dünyalar kada çok seviyorum. İyi ki benim ablam olmuşsun" notunu düştü.

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

İKİZ DEĞİL KARDEŞLER!

Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...

ZEYNEP TUĞÇE BAYAT - TUTKU BAYAT

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Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem



Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, kardeşi Tutku Bayat'ın doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığıfotoğraf ve mesajla kutladı. Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.

İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.

TANER ÖLMEZ - TAYLAN ÖZGÜR ÖLMEZ

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu Taner Ölmez'in abisi de kendisi gibi çok ünlü bir isim...Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...

HAKAN PEKER - ZAFER PEKER

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem


Fotoğraftaki çocuklar 90'lı yıllara damga vuran çok ünlü iki isim! Küçük kardeşin bakışları neredeyde hiş değişmemiş... Fotoğrafın sahibi Hakan Peker ile kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Zafer Peker! Bu kare çekildiğinde Hakan Peker 6, Zafer Peker ise 7 yaşındaydı...

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ÇAĞLA ŞIKEL - BERNA ŞIKEL

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile bebeklik fotoğrafını paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf çok sayıda beğeni aldı. Şıkel, paylaşımının altına 'ablam ve ben' yazdı.

İLAYDA ÇEVİK - MELİSA ÇEVİK

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Oyuncu İlayda Çevik, kız kardeşi Melisa Çevik'in fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Güzel oyuncunun oyuncunun yayınladığı fotoğraf takipçilerini şoke etti. Takipçileri İlayda Çevik'ten 3 yaş küçük olan Melisa Çevik'i güzel oyuncunun ikizi sandı. Fotoğrafa binlerce beğeni geldi.

DEFNE SAMYELİ - SÜHAN SAMYELİ

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Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Defne Samyeli'nin kardeşi Sühan Samyeli, birlikte çekilen fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Sühan Samyeli, fotoğrafın altına "Bir kardeşi olmalı insanın... Hem de en iyisinden... " notunu düştü.

BURAK ÖZÇİVİT - BURÇUN ÖZÇİVİT

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Burak Özçivit de kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Omuz omuza poz veren abi kardeşin fotoğrafı binlerce beğeni aldı.

AZRA AKIN - DORUK AKIN

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Magazin dünyasının tescilli güzeli Azra Akın'ın bir kız kardeşi var... Azra Akın, kendisi gibi Hollanda doğumlu olan kardeşi Doruk Akın ile fotoğraflarını sık sık Instagram'da takipçileri ile paylaşıyor.

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MUSTAFA CECELİ - SİNAN CECELİ

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Müzik dünyasında fırtınalar estiren Mustafa Ceceli'nin kardeşi Sinan Ceceli abisinin izinde. İki kardeşin benzerlikleri dikkat çekici.

NURGÜL YEŞİLÇAY - TEKİN YEŞİLÇAY

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

'Asmalı Konak' ile şöhretin zirvesine çıkan Nurgül Yeşilçay evin küçük kızı. Ünlü oyuncu abisi Tekin Yeşilçay ile fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabında paylaşıyor.

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ - BURCU ÖZYILDIZ

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem

Şu sıralar kameralardan uzak olan Şükrü Özyıldız'ın bir kız kardeşi var. Yakışıklı oyuncu kardeşi Burcu ile bu karesini Instagram'da paylaştı.

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SERKAN ÇAYOĞLU - ERKAN ÇAYOĞLU

Ünlü oyuncuya kardeşinden mesaj var: Benim canım ablam, küçük annem


Özge Gürel ile evlilik hazırlıkları yapan Serkan Çayoğlu'nun Erkan adında ikiz kardeşi var.

 

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