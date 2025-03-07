Ünlü oyuncuya büyük şok! Eski eşi kendi canına kıydı

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Aynı zamanda bu iki dizide de birlikte oynayan çift uzun yıllar evli kalmış, bu evlilikten iki kızları olmuştu.

62 yaşındaki Pamela Bach’ın intihar ederek öldüğü açıklandı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, Pamela Bach’ın aile üyeleri kısa süre önce kendisinden haber alamayınca endişelenmeye başladı ve nasıl olduğunu kontrol etmek istedi.

Polis ekipleri çarşamba gecesi gelen bir telefonun ardından evine gittiklerinde Pamela Bach’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

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Ünlü oyuncunun ölüm sebebinin intihar olduğu açıklanırken evinde herhangi bir intihar notu bulunmadığı da belirtildi.

David Hasselhoff, eski eşi Pamela Bach’ın ölüm haberinin duyulmasının ardından “Ailemiz Pamela Hasselhoff'un vefatından derin üzüntü duymaktadır. Bu zor zamanda bize gösterilen sevgi ve destek için minnettarız, ancak yas tutarken ve bu zorlu dönemi atlatırken gizlilik rica ediyoruz” şeklinde bir sosyal medya mesajı yayınladı.

72 yaşındaki Hasselhoff ve 62 yaşındaki Pamela Bach 1989’da evlenmiş ve 2006’da boşanmıştı.

Boşanma süreçleri sıkıntılı geçen eski eşler ayrılıklarının ardından da uzun süre kızları ve nafaka sorunları için tartışmalar yaşamaya devam etmişti.

Eski çiftin aşkları 1985 yılında Kara Şimşek dizisinin setinde başlamıştı. Pamela Bach dizinin birkaç bölümünde yer almış, Hasselhoff’la aralarında bir aşk doğmuş ve evlenmişlerdi.

Mutlu bir evlilikleri olan çift daha sonra Sahil Güvenli dizisinde de birlikte rol aldılar. Pamela Bach Sahil Güvenlik dizisinde 1991'den 2000'e kadar kafe sahibi Kaye Morgan'ı canlandırmıştı.

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Çiftin 34 yaşında Taylor ve 32 yaşında Hayley adında iki kızı vardı. Taylor 2023’te evlenmiş ve Pamela Bach’ın London adında bir kız torunu olmuştu.

Pamela Bach son sosyal medya gönderisinde umut ve mutluluk mesajları vermiş, küçük torununu ne kadar sevdiğini ve onunla nasıl hayata yeniden bağlandığını yazmıştı.

David Hasselhoff ve Pamela Bach’ın 32 yaşındaki kızları Hayley ise modellik yapıyordu. Annesinden haber alamayınca endişeye kapılan Hayley’nin eve gidip onun cansız bedenini bulan kişi olduğu açıklandı.