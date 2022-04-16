Ünlü oyuncunun zor anları... Hep aynı İşler!

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AYAKTA DURAMADI

Nejat İşler önceki gece Asmalımescit’teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ayakta durmakta zorlanan İşler birkaç kez yere düştü.

Arkadaşlarının yeniden mekana götürdüğü oyuncu, içeriden birkaç saat sonra, birlikte eğlendiği kadınla çıktı. Ve tam taksiye bineceği sırada muhabirlerle tartışmaya başladı.

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YERE DÜŞTÜ

Ünlü oyuncu, “Zor yürüyorsunuz” diyen muhabire “Asıl siz ayakta duramıyorsunuz” diyerek karşılık verdi.

Arkadaşlarının taksiye bindirmeye çalıştığı İşler, dengesini kaybedip bir kez daha düştü. Taksiye bindikten sonra, yüzünü gizlemeye çalışan kadına sarılan oyuncu, bir yandan da muhabirlere parmak işareti yaptı.

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