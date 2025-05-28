Ünlü oyuncunun yürek burkan kararı: İnsanın çocuğunu bakımevine bırakması kolay olur mu hiç!

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Ama sağlık hariç!

Bazı hastalıklarda en iyi tedavi olanaklarına sahip oluyorlar elbette ama bir noktaya kadar. Çünkü onların büyük servetinin de yetmediği yerler de oluyor.

Tıpkı ünlü oyuncu Colin Farrell'ın yaşadığı gibi.

Neler olup bittiğine şöyle bir bakalım...

BÜYÜK OĞLU 'MELEK ADAM SENDROMU' İLE DOĞDU

Bilindiği gibi 48 yaşındaki Farrell'ın farklı ilişkilerinden iki tane çocuğu var. Biri model Kim Bordenave ile ilişkisinden dünyaya gelen 21 yaşındaki James Padraig Farrell.

Diğeri de Alicja Bachleda-Curús ile ilişkisinden doğan 15 yaşındaki Henry Tadeusz Farrell.

Colin Farrell, her ne kadar iki oğlunun annesiyle artık romantik ilişki yaşamıyor olsa da yine de dostane bir şekilde görüşüyor. İki oğlunun da hep yanında, kısacası çok ilgili bir baba.

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Küçük oğlu normal bir şekilde büyüyüp gençliğe adım attı. Ama ondan altı yaş büyük olan ilk göz ağrısı James ile ilgili ciddi bir sorun var.

James, gelişimini olumsuz etkileyen, yaşıtları gibi yürüyüp koşmasını, konuşmasını hatta hayatını yalnız başına sürdürmesini engelleyen Melek Adam Sendromu adlı bir hastalıkla dünyaya geldi.

Hastalığın doğası gereği James, hayatı boyunca ebeveynlerinin desteğine ihtiyaç duyacak.

ÜNLÜ OYUNCUNUN CANINI YAKAN SORU: OĞLUM BİZDEN SONRA NE YAPACAK?

Ama ya ebeveynlerinin başına bir şey gelirse?

İşte bu durum epeydir Colin Farrell'ın da aklını kurcalıyor. Atması gereken çok zor bir adım var ünlü oyuncunun...

Oğlu James'in günün birinde ebeveyni yanında olmadığında da hayatını sürdürebilmesi için bakımevine yerleştirmek.

Elbette kendisi ve annesi Kim, James'i oraya terk etmeyecekler ama bu şekilde az da olsa kendilerinden bağımsız bir hayat kurmasını sağlayacaklar.

Her ne olursa olsun yine de gerçekten çok zor bir durum.

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Colin Farrell, kendisi de epey zamandır bu konuyu gündeme getiriyor. "Günün birinde Tanrı korusun eğer annesi bir trafik kazası geçirse ya da bana bir şey olsa James ne yapacak, nasıl yaşayacak? İşte bu yüzden onun sürekli destek alıp mutlu olacağı bir bakımevine yerleşmesi gerekiyor" diye özetledi durumu.

Şimdi de yakın çevresine bakılırsa bu konu üzerinde çalışıyor.

BU KARAR KOLAY ALINMADI... İÇİ HİÇ RAHAT DEĞİL

Farrell, oğlunun annesi Kim Bordenave ile birlikte James'in geleceğini güvence altına almak için zor bir karar verdi ve bunu soğukkanlı bir şekilde anlatıyor.

Ama yakın çevresine bakılırsa Farrell'ın içi çok da rahat deği.

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Closer dergisine konuşan bir kaynak "Colin bu kararı öyle gönül rahatlığıyla almadı. James'in annesi Kim ile uzun uzun konuştular ve derinlemesine düşündüler. Sadece James için doğru olanı yapmak istiyorlar: Çünkü onun artık kendi verebileceklerinden daha fazlasına ihtiyaç duyduğunu fark ediyorlar" dedi.

Yine kaynaklara bakılırsa bu zor kararın ardından Colin Farrell ile James'in annesi Kim Bordenave'yi daha zor bir durum bekliyor...

Oğullarına uygun, onun mutlu olacağı doğru bakım kurumunu bulmak.

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Söz konusu kaynak "James'in annesi Kim, babası Colin ve kardeşi Henry dışında kendine ait bir sosyal çevreye sahip olması için özel bir yerde bakılması gerektiğine karar verdi. Ama bunun için uygun yer bulmak çok zor" diye anlattı durumu.

Söylenenlere göre kendi yaşadığı bu zorluklar, Colin Farrell'ın benzer durumdaki aileler için de endişe etmesine neden oldu.

Çünkü oğlunun iyiliği için yerleştirmek istediği bakım kurumlarının ücretleri çok pahalı. Zaten zor durumda olan ailelerin bu kadar yüksek ücreti ödemeleri kolay değil.

Farrell'a yakın bir kaynağın anlattığına göre 48 yaşındaki oyuncu, oğlu için yapabileceği en iyi şeyin, onu sevmek ve ona değer vermek dışında, ebeveynleri artık bu dünyadan gittiğinde tamamen yalnız kalmaması için onu geleceğe hazırlamak istiyor.

Bu gerçek Colin'i rahatsız ediyor ve diğer ebeveynleri de rahatsız ettiğini biliyor. Oğlunun anısına, elinden geldiğince diğer ebeveynlere yardım etmek istiyor.”

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İşte bu yüzden Colin Farrell, geçen yıl kendi adını taşıyan bir vakıf kurdu. Amacı da zihinsel yardıma muhtaç olan genç yetişkinlerin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek koşulları oluşturmak.

Colin Farrell, geçen ay Candis Magazine'e verdiği röportajda bu konu hakkında konuştu.

Oğlunun annesi Kim Bordenave ile oturup konuştuklarını ve böyle bir ortak karar aldıklarını anlattı ünlü oyuncu.

"İşin bu kısmı biraz karmaşık. Bazı ebeveynler böyle bir durumda çocuklarına kendileri bakmak ister, onlara saygı duyuyorum" diye konuştu Colin Farrell.

Kendisinin ve eski sevgilisi, oğlu James'in annesi Kim Bordenave'nin ise böyle düşünmediğini sözlerine ekledi.

"Ama benim korkum şu.. Yarın ben bir kalp krizi geçirsem ya da Tanrı korusun James'in annesi bir araba kazasına kurban gitse James kendi başına ne yapar?" diye dile getirdi endişesini.

James, Colin Farrell ile model Kim Bordenave'nin ilişkisinden dünyaya geldi.

BİR OĞLU DAHA VAR: Colin Farrell'ın Alicja Bachleda-Curús'dan doğan 15 yaşındaki Henry adında bir oğlu daha var. Onun ise herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor.