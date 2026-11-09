Ünlü oyuncunun yürek burkan çöküşü... Dostları birer birer eksildi... Büyük serveti bakımına harcanıyor: Bazen sanki bir bebek gibi

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Bruce Willis de bunlardan biri. Daha doğrusu onun yaşadıkları...

Konuyu takip edenler onun son dört yıllık öyküsünü biliyor zaten. Bundan dört yıl önce sağlık nedenleriyle emekli olduğu açıklandı Bruce Willis'in…

İkinci karısı Emma Heming, eski karısı Demi Moore, bu evliliklerinden dünyaya gelen beş kızının imzasıyla yayınlanan ortak açıklamada Willis'e afazi teşhisi konulduğu belirtildi.

Konuşmayı ve hafızayı etkileyen bu hastalığı nedeniyle artık mesleğini sürdüremeyecekti Willis.

Bundan kısa bir süre sonra da Willis'in bu kez Frontotemporal Demans teşhisi aldığını açıkladı ailesi.. Sonrasında olanları herkes biliyor zaten.

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71 yaşındaki Bruce Willis ile ilgili yeni haberler ise onun hayranlarının yüreğini burkacak türden.

Her ne kadar, 2009 yılında evlendiği Emma Willis, onun bakımı ve mutluluğu için canını dişine taksa da Bruce Willis, büyük bir çöküş sürecinde.

Yakın çevresinin ileri sürdüğüne göre Willis, başına gelenlerin ayırdına varamaz hale geldi artık.

Bir kaynak oyuncu hakkında "Hayatının eskisinden farklı olduğunu biliyor. Ama ne kadar fark olduğu konusunda bir fikri yok" dedi.



DOSTLARI BİRER BİRER EKSİLDİ

Bir süredir karısı Emma Heming, kızları Evelyn ve Mabel'dan ayrı bir evde yaşıyor Bruce Willis. Heming, ne kadar zor olsa da bu durumun hem Bruce hem de kızları için çok daha iyi olacağını söyledi.

Başından bu yana kocasının yanında olan Heming, aynı zamanda frontotemporal demans konusunda da bir tür sosyal kampanya yürütüyor.

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Eski karısı Demi Moore da yıllar önce verdiği "Boşansak bile zor gününde yanında olacağım" sözünü tutup çifte destek oluyor.

Ama işte diğer yandan da ileri sürülenlere göre Hollywood'daki dostları artık Bruce Willis'i hayatlarından çıkardı.

Pek azı gidip onu ziyaret ediyor.



'BAZEN ETRAFINDAKİ HER ŞEYİ BİR BEBEĞİN MERAKIYLA İZLİYOR'

Zaman zaman Willis ile görüşen bir kaynak "Bruce artık sağlığı hakkında fazla konuşmuyor, hatta şikayet bile etmiyor. Bir şeylerin artık sona erdiğini biliyor, ama bunun da tam olarak ne olduğunu bilmiyor" diye anlattı.

Başka bir kaynak da Bruce Willis'in dışarıdan bakıldığında sıradan ve sağlıklı orta yaşlı bir adam gibi göründüğünü aslı durumun farklı olduğunu anlattı.

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Bu durumu da "Bazen etrafındaki her şeye şüpheyle bakan bir bebek gibi görünüyor" sözleriyle ifade etti.

Yakınlarının anlattığına göre Willis'in zihinsel durumu hastalığının başından bu yana giderek kötüleşti. Ama o bunun farkında bile değil. Tamamen kendi dünyasında yaşıyor.